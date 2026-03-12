મેઘાલય: BSF DIGના કાફલા પર હુમલો, લોકોએ વાહનને આગના હવાલે કર્યું
મેઘાલયના ગારો હિલ્સ વિસ્તારમાં અશાંતિ વચ્ચે BSFના DIGના કાફલામાં સામેલ એક વાહનને લોકોએ આગના હવાલે કરી દીધો હતો.
Published : March 12, 2026 at 4:23 PM IST
શિલોંગ: મેઘાલયના ગારો હિલ્સ વિસ્તારમાં અશાંતિ વચ્ચે BSFના DIGના કાફલામાં સામેલ એક વાહનને લોકોએ આગના હવાલે કરી દીધો હતો. સાથે જ BSFના જવાનો પર હુમલો પણ કરવામાં આવ્યો જેને કારણે તે ઘાયલ થયા હતા.
આ ઘટનાને લઇને માહિતી આપતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ ઘટના બુધવાર સાંજે બની હતી. DIG અન્ય અધિકારીઓ સાથે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પાસે પશ્ચિમ ગારો હિલ્સ જિલ્લાના તુરા કસ્બામાં બેઠકમાંથી પરત ફરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન આ ઘટના બની હતી.
ઘટનામાં DIG અને તેમની સાથે હાજર અધિકારીઓને સામાન્ય ઇજા થઇ હતી. બીજી તરફ કાફલામાં સામેલ એક ગાડીને લોકોએ આગના હવાલે કરી દીધી હતી.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદની સુરક્ષા BSF કરે છે. મેઘાલયમાં BSFને એટલા માટે તૈનાત કરવામાં આવી છે કારણ કે 4,096 કિલોમીટર લાંબી આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદનો 443 કિલોમીટર ભાગ આ રાજ્યમાં થઇને પસાર થાય છે.
બીજી તરફ ગારો હિલ્સ સ્વાયત જિલ્લા પરિષદ (GHACD)ની ચૂંટણીમાં નોમિનેશન દાખલ કરવાને લઇને ગારો સમુદાય અને બિન-ગારો સમુદાય વચ્ચે અથડામણમાં મંગળવારે બે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
આ કારણથી બુધવારે વિસ્તારના પાંચ જિલ્લામાં મોબાઇલ ઇન્ટરનેટ સેવા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી હતી. પશ્ચિમ ગારો હિલ્સ અને પૂર્વ ગારો હિલ્સ જિલ્લામાં કરર્ફ્યૂ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે. હિંસાને ધ્યાનમાં રાખી સરકારે 10 એપ્રિલે પ્રસ્તાવિત GHADC ચૂંટણીને સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે.
