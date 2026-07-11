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તેલંગાણાના રંગા રેડ્ડી જિલ્લામાં પોક્સો કેસના આરોપીએ છ લોકોની કરી ક્રૂર હત્યા; આરોપીની ધરપકડ

તેલંગાણાના રંગા રેડ્ડીમાં, પોક્સો કેસમાં એક આરોપીએ ફરિયાદીની પત્ની, બે બાળકો અને ત્રણ અન્ય લોકોની હત્યા કરી.

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 10:07 AM IST

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હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના રંગારેડ્ડી જિલ્લામાં શનિવારે સવારે પોક્સો કેસમાં એક આરોપીએ છ લોકોની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી હતી. આરોપીની ઓળખ રાજકુમાર તરીકે થઈ છે અને તેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો છે.

પીડિતોમાં તેની પત્ની, તેમના ત્રણ અને બે વર્ષના બે બાળકો, પીડિતા, છોકરીની માતા અને તેની દાદીનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘટના શનિવારે સવારે દૈવલાગુડા, શબ્દ મંડળ કેન્દ્રમાં બની હતી. તેલંગાણા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં એવું સૂચવવામાં આવ્યું છે કે હત્યાઓ આરોપી સામે દાખલ કરાયેલા પોક્સો કેસ સાથે જોડાયેલી હોઈ શકે છે. પીડિતા અને તેની માતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે 16 મેના રોજ પોક્સો કેસમાં રાજકુમારની ધરપકડ કરી હતી કે તેણે છોકરીને હેરાન કરી હતી.

જામીન પર બહાર રહેલા આરોપીએ શનિવારે છ લોકોની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી હતી. તેણે તેના માતાપિતાને હત્યાઓ વિશે જણાવ્યું હતું, જેમણે પછી પોલીસને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં, કમિશનર તરુણ જોશી અને ડેપ્યુટી કમિશનર યોગેશ ગૌતમની આગેવાની હેઠળની પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને માહિતી એકત્રિત કરી.

તેમના મતે, પીડિતા, તેની માતા, દાદી, આરોપીની પત્ની, ત્રણ વર્ષની પુત્રી અને બે વર્ષના પુત્રની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આરોપીના સાળાએ કહ્યું કે તેની સામે પોક્સો કેસ દાખલ થયો ત્યારથી તે પરેશાન હતો. તે કેસમાં તેને જેલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો અને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે જેણે આટલા બધા જીવ લીધા છે તેને કાયદા અનુસાર શક્ય તેટલી કડક સજા મળવી જોઈએ.

TAGGED:

BRUTALLY MURDERED SIX PEOPLE
RANGAREDDY DISTRICT
POCSO CASE
6 KILLED IN RANGAREDDY
SIX BRUTALLY MURDERED IN TELANGANA

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