4 કરોડનો વીમો પકવવા માટે ભાઇએ ભાઇને જ મારી નાખ્યો, 3 લોકોની ધરપકડ

આરોપી મામિદી નરેશને 1.5 કરોડ રૂપિયાનુ નુકસાન થયું હતું. તે બાદ તેને યોજના બનાવીને હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપ્યો.

હત્યાની ઘટનામાં ભાઇ સહિત ત્રણ લોકોની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી
હત્યાની ઘટનામાં ભાઇ સહિત ત્રણ લોકોની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 3, 2025 at 4:55 PM IST

કરીમનગર (તેલંગાણા): તેલંગાણાના કરીમનગર જિલ્લાના રામાદુગુ મંડલમાં પોલીસે એક મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે જેમાં એક ભાઇએ પોતાના મોટા ભાઇના નામ પર ઇંશ્યોરન્સ લીધો હતો અને તેની હત્યા કરી નાખી. તે બાદ તેને રોડ અકસ્માતમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

વીમા કંપનીના પ્રતિનિધિના શકના આધાર પર પોલીસે ઘટનાને પોતાના હાથમાં લીધી હતી અને મુખ્ય આરોપી મમીદી નરેશ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. કરીમનગર પોલીસ કમિશનર ગૌશ આલમે આ ઘટનાની જાણકારી આપી છે.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી રામાડુગુ ગામના રહેવાસી, મામિદી નરેશને આશરે 1.5 કરોડ રૂપિયાનું મોટું નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. દેવાની ચુકવણી કરવામાં અસમર્થ નરેશે તેના ભાઈ મામિદી વેંકટેશ, જે 37 વર્ષનો, અપરિણીત અને "માનસિક રીતે અસ્વસ્થ" હતો, તેના નામે આશરે 4.14 કરોડ રૂપિયાની ઘણી વીમા પૉલિસી લેવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેનો ઇરાદો તેને મારી નાખવાનો હતો અને પછી હત્યાને માર્ગ અકસ્માત તરીકે રજૂ કરીને વીમાની રકમનો દાવો કરવાનો હતો.

નરેશ તેના મિત્ર નમુંડલા રાકેશ અને ટીપર ડ્રાઇવર મુનિગલા પ્રદીપ સાથે મળીને હત્યા કરવા તૈયાર થયો હતો અને એક ફૂલપ્રુફ પ્લાન બનાવ્યો હતો. પોતાના પ્લાનિંગની વાતચીત દરમિયાન રાકેશે પોતાના મોબાઇલ ફોન પર હત્યાના પ્લાનનો એક વીડિયો પણ રેકોર્ડ કર્યો હતો અને તેને સેવ કરીને રાખ્યો હતો. નરેશે બેંકમાંથી 20 લાખની ગોલ્ડ લોન લીધી હતી.

પોતાના પ્લાન મુજબ, તેઓએ 29 નવેમ્બરના રોજ વેંકટેશની હત્યા કરી હતી. નરેશે તેના પર ટિપર ચઢાવી દીધુ હતુ જેને કારણે ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત થયું હતું. બાદમાં તેણે પરિવાર અને પોલીસને જણાવ્યુ કે વેંકટેશનું મોત એક માર્ગ અકસ્માતમાં થયું છે. તપાસ દરમિયાન પોલીસે સાઇન્ટિફિક પદ્ધતિથી હત્યાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો અને ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.

