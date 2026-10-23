આખી રાત કોબ્રાની સાથે સૂતા રહ્યા ભાઈ-બહેન, સવારે ઊઠીને જોયું તો આંખો ફાટી ગઈ!
સવારે ઓશીકાની નીચે સાપને જોઈ ભાઈ-બહેન સ્તબ્ધ થઈ ગયા
Published : October 23, 2026 at 2:22 PM IST
બેંગલુરુ: કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેના વિશે જાણીને સૌ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે. એક ભાઈ અને બહેન આખી રાત એક કોબ્રા (નાગ) સાથે સૂતા રહ્યા અને તેમને તેની હાજરીનો જરાય ખ્યાલ નહોતો. એક તબક્કે તેમને કંઈક અજુગતું લાગ્યું ખરું, પરંતુ તેને માત્ર ઉંદર સમજીને તેઓ ફરીથી સૂઈ ગયા.
ગુરુવારે સવારે જ્યારે બેડરૂમમાં ઓશીકા નીચે એક કોબ્રા જોવા મળ્યો, ત્યારે આખો પરિવાર ભયભીત થઈ ગયો. આ ઘટના બગલાગુન્ટેના ભૈરવેશ્વર નગરમાં આવેલા એક ઘરમાં બની હતી. બુધવારે રાત્રે, જ્યારે પરિવાર સૂવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે એક રૂમની બારી ખુલ્લી રહી ગઈ હતી. આ બારી વાટે એક કોબ્રા ઘરમાં ઘૂસી આવ્યો અને તે પલંગ પર ચઢી ગયો જ્યાં ભાઈ અને બહેન સૂતા હતા. તેઓ ગાઢ નિદ્રામાં હતા ત્યારે સાપ તેમના શરીર પરથી પસાર થયો હતો.
તે સમયે, ભાઈ-બહેનોએ તેના પર બહુ ધ્યાન ન આપ્યું, એમ માનીને કે તે કદાચ કોઈ ઉંદર હશે. સાપને બચાવનાર નાગેન્દ્રએ જણાવ્યું કે, ગુરુવારે સવારે જ્યારે તેઓ જાગ્યા અને પથારી સરખી કરવા લાગ્યા, ત્યારે તેમને ઓશીકાની નીચે એક વિશાળ કોબ્રા (નાગ) જોવા મળ્યો.
સાપ નિષ્ણાત દ્વારા સમયસર બચાવ કામગીરી
ઓશીકાની નીચે સાપ જોઈને ગભરાઈ ગયેલા પરિવારે તરત જ જાણીતા સાપ નિષ્ણાત નાગેન્દ્રનો સંપર્ક કર્યો. ફોન આવતાની સાથે જ નાગેન્દ્ર ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા. ઘણી જહેમત બાદ તેમણે કોબ્રાને સફળતાપૂર્વક પકડી લીધો અને તેને હેસરાઘટ્ટા રિઝર્વ ફોરેસ્ટમાં મુક્ત કરી દીધો. આનાથી એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ અને પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો.
લોકોને રાત્રિના સમયે તેમના ઘરની બારીઓ અને દરવાજા બંધ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. નાગેન્દ્રએ જણાવ્યું હતું કે જો ઘરમાં સાપ પ્રવેશે, તો ગભરાવાને બદલે તરત જ સાપને પકડવામાં નિષ્ણાત વ્યક્તિઓને બોલાવવા જોઈએ. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે ઊંઘ દરમિયાન સાપ કરડવાથી ઘણા બાળકોના મૃત્યુ થયા છે, અને રાત્રિના સમયે સાવચેતી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે વધુમાં સમજાવ્યું કે સાપ રાત્રિના સમયે વધુ સક્રિય હોય છે, કારણ કે જ્યારે લોકો સૂતા હોય છે ત્યારે તેમને જોખમ ઓછું લાગે છે.
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