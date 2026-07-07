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'બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા' ગિરીશ ભારદ્વાજનું 76 વર્ષની વયે અવસાન

કેન્દ્રએ 2017 માં ભારદ્વાજને દેશના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર, પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કર્યા હતા.

બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા તરીકે જાણીતા ગિરીશ ભારદ્વાજનું મંગળવારે સવારે કર્ણાટકના સુલિયાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં બીમારીને કારણે નિધન થયું.
બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા તરીકે જાણીતા ગિરીશ ભારદ્વાજનું મંગળવારે સવારે કર્ણાટકના સુલિયાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં બીમારીને કારણે નિધન થયું. (ETV Bharat/Arrangement)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 1:42 PM IST

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દક્ષિણ કન્નડ: 'બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા' તરીકે જાણીતા પદ્મશ્રી પુરસ્કાર વિજેતા ગિરીશ ભારદ્વાજનું 7 જુલાઈ, 2026 ના રોજ કર્ણાટકના સુલિયાની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં અવસાન થયું. તેઓ 76 વર્ષના હતા.

થોડા દિવસો પહેલા તેમની તબિયત લથડતા તેમને KVG હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં હૃદય સંબંધિત બીમારીને કારણે તેમનું અવસાન થયું.

ભારદ્વાજના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા, સુલિયા તહસીલદાર મંજુલાએ કહ્યું કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અવરજવરને સરળ બનાવવા માટે તેમણે બનાવેલા લટકતા ફૂટબ્રિજ "તેમની દ્રષ્ટિ અને સામાજિક વિચારસરણીનો પુરાવો છે."

મંજુલાએ કહ્યું, "તેઓ એક અસાધારણ માણસ હતા જેમણે પોતાના ઈજનેરી જ્ઞાનનો ઉપયોગ સમાજના ભલા માટે કર્યો. દેશ હંમેશા તેમની સેવાને યાદ રાખશે. તેમના નિધનથી સમાજે એક મહાન ઈજનેર અને માનવતાવાદી ગુમાવ્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે તેમના મૃત આત્માને શાંતિ મળે અને ભગવાન તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનોને આ નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ આપે."

ઈજનેરી સ્નાતક હોવા છતાં, ભારદ્વાજે મોટી કંપનીઓ તરફથી મળતી આકર્ષક નોકરીની ઓફરોને ઠુકરાવી દીધી અને ગ્રામીણ લોકોને સશક્ત બનાવવા માટે સખત મહેનત કરી. તેઓ એક અસાધારણ ટેક્નોલોજિસ્ટ હતા જે ગ્રામીણ લોકોના જીવનને સુધારવા માટે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા માટે જાણીતા હતા.

ભારદ્વાજે ભારતના વિવિધ રાજ્યોના સેંકડો ગામડાઓને જોડવામાં મદદ કરી હતી જે મુખ્ય પ્રવાહથી કપાઈ ગયા હતા, કારણ કે નાગરિકો પાસે નદીઓ અને નહેરો પાર કરવાનો તરવા અથવા હોડીઓનો ઉપયોગ કરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો.

તેમણે સરળ જોડાણ પૂરું પાડવા માટે ઝૂલતા ફૂટબ્રિજ ડિઝાઇન કર્યા અને બનાવ્યા. ભારદ્વાજની ડિઝાઇન અને કાર્યપદ્ધતિએ વિવિધ સરકારોને પાણીના જળાશયો પર મોટા કોંક્રિટ માળખાં ન બનાવીને પૈસા બચાવવામાં મદદ કરી.

તેમની ડિઝાઇને સમગ્ર દેશમાં ક્રાંતિ લાવી; તેમણે પર્યાવરણને અનુકૂળ ઝૂલતા પુલ બનાવ્યા જે સ્થાનિક સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને અને ખૂબ જ ઓછા બજેટમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સરળતાથી બનાવી શકાય છે.

'બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા'

મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી, ભારદ્વાજે તેમના પિતા સાથે સુલિયામાં એક નાનું વર્કશોપ શરૂ કર્યું જેથી તેમના સપનાઓને સાકાર કરી શકાય. રસપ્રદ વાત એ છે કે તેમનું એન્જિનિયરિંગ જ્ઞાન ફક્ત લોખંડના કામ પૂરતું મર્યાદિત ન હતું. તેમની આસપાસના વાતાવરણથી વાકેફ અને દૂરના સમુદાયો પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોવાને કારણે જ્યાં માળખાકીય સુવિધાઓ પહોંચી ન હતી, તેમણે આ ગ્રામજનોને જોડવામાં મદદ કરવા માટે ડિઝાઇન અને માધ્યમો વિશે વિચાર્યું.

ચોમાસા દરમિયાન ગ્રામીણ લોકોની દુર્ગમ નદીઓ અને શાળા છોડી દેવાની ફરજ પાડતા અથવા શાળાએ ન જઈ શકતા બાળકોની દુર્દશાના તેમના અવલોકનોથી તેમને પ્રાથમિક પુલ બનાવવા માટે તેમના વિચારો સાથે પ્રયોગ કરવા પ્રેર્યા.

ભારદ્વાજે 1989 માં સુલિયાના અરમ્બુરુમાં પાયસ્વિની નદી પર બાંધવામાં આવેલ તેમનો પહેલો લટકતો ફૂટબ્રિજ બનાવવાની પહેલ કરી. આ તેમના જીવનમાં એક મોટો વળાંક હતો. તેમણે સ્થાનિક સામગ્રી અને મર્યાદિત બજેટનો ઉપયોગ કરીને પુલ બનાવ્યો.

ભારદ્વાજ માટે પહેલો પુલ ફક્ત શરૂઆત હતી, જેમણે કર્ણાટક, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને ઓડિશામાં 300 થી વધુ હેંગિંગ ફૂટબ્રિજ બનાવ્યા. આ સફળતાએ તેમને 'બ્રિજ મેન ઓફ ઈન્ડિયા' ઉપનામ આપ્યું.

ઓછી કિંમત, ઉચ્ચ સ્થિરતા

લોકપ્રિય કોંક્રિટ પુલોની તુલનામાં, તેમના લટકતા ફૂટબ્રિજ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યા હતા. પુલ બનાવતી વખતે એક મુખ્ય તત્વ એ હતું કે જ્યાં પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો તે ગામોના લોકોને ભેગા કરવામાં આવે. ત્યારબાદ તેઓ "શ્રમદાન" દ્વારા મજૂરો સાથે ગ્રામજનોને પણ સામેલ કરતા, જે શ્રમદાનનો સ્વૈચ્છિક ફાળો હતો. આનાથી ગ્રામજનોને માલિકીની ભાવના મળી કે પુલ તેમનો છે. ભારદ્વાજ માનતા હતા કે આનાથી તેમને પુલની વધુ કાળજી રાખવામાં મદદ મળશે.

પુરસ્કારો અને સન્માન

તેમના પ્રયાસો ખૂબ જ મોટા હતા, પરંતુ તેમણે ક્યારેય તેમનો પ્રચાર કર્યો નહીં. તેમ છતાં, લોકો તેમને ખૂબ માન અને આદર આપતા હતા કારણ કે તેમણે તેમને આ દેશનો ભાગ બનવામાં મદદ કરી હતી; આ એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે.

તેમની નિઃસ્વાર્થ સમાજ સેવાને માન્યતા આપતા, ભારત સરકારે તેમને 2017 માં દેશના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કર્યા. મૈસુર યુનિવર્સિટી સહિત અનેક સંસ્થાઓએ તેમને માનદ ડોક્ટરેટની પદવી એનાયત કરી.

ભારદ્વાજના જીવન પર એક ફિલ્મ બની રહી છે. સંતોષ કોડેનકેરીએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ 'સેતુ બંધુ' (ભારતના 'બ્રિજમેન') પર બાયોપિક બનાવશે, જેમણે દેશભરના દૂરના ગામડાઓમાં આશરે 139 પુલ બનાવ્યા હતા. આ ફિલ્મ હિન્દી અને કન્નડ ભાષામાં હોવાની અપેક્ષા છે.

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BRIDGE MAN OF INDIA
SULLIA KARNATAKA
RUDIMENTARY MATERIAL
SHRAMADAN
GIRISH BHARDWAJ

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