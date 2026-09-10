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BRICS શિખર સમ્મેલન: સુરક્ષાના અભેદ્ય કિલ્લામાં ફેરવાયું દિલ્હી, સુરક્ષા એજન્સીઓએ તૈયાર કર્યો 'સુપર પ્લાન'

12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે આયોજિત થનારા બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલનને લઇને દિલ્હીમાં જમીનથી આકાશ સુધી સુરક્ષાનો બહુસ્તરીય ચક્ર તૈયાર.

સુરક્ષાના અભેદ્ય કિલ્લામાં ફેરવાયું દિલ્હી
સુરક્ષાના અભેદ્ય કિલ્લામાં ફેરવાયું દિલ્હી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 1:22 PM IST

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નવી દિલ્હી: પાટનગર દિલ્હીમાં આગામી 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે આયોજિત થનારા 'બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલન' (BRICS Summit)ને લઇને વહીવટી, રાજદ્વારી અને સુરક્ષા વર્તુળોમાં ગતિવિધિઓ તેજ બની છે. આ ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે દિલ્હીને અભેદ્ય કિલ્લામાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ દેશોના વડાઓ, વૈશ્વિક નેતાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહેશે. જમીનથી લઇને આકાશ સુધી વિસ્તરેલી સુરક્ષાની બહુ-સ્તરીય વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે, જેથી કોઇ પક્ષી પણ સુરક્ષા કવચને ભેદીને અંદર પ્રવેશી નહીં શકે. દિલ્હી પોલીસ, અર્ધલશ્કરી દળો અને કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓ (NSG,IB અને SPG) અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવી રહી છે. દિલ્હી ફાયર સર્વિસ (DFS)એ પણ કોઇ પણ સંભવિત ઇમરજન્સીનો સામનો કરવા માટે વિશેષ 'રેડ એલર્ટ પ્લાન' તૈયાર કર્યો છે.

કેન્દ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસની બહુસ્તરીય નાકાબંધી

સમ્મેલન દરમિયાન પાટનગરની સુરક્ષા માટે ત્રિસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા બનાવવામાં આવી છે. કાર્યક્રમ સ્થળ જેવા મુખ્ય સમ્મેલન હોલથી લઇને મહેમાનોના રોકાવાની ફાઇવ સ્ટાર હોટલ સુધી, દરેક જગ્યાએ NSG કમાન્ડો અને દિલ્હી પોલીસની સ્વાટ ટીમ તૈનાત રહેશે. સુરક્ષા એજન્સીઓ એન્ટી-ડ્રોન ગન અને રડાર સિસ્ટમથી આકાશ પર નજર રાખી રહી છે. કેન્દ્રીય જાસુસી એજન્સીઓ દરેક ક્ષણની ગતિવિધિને મોનિટર કરશે અને મુખ્ય રસ્તાઓ પર રૂટ ડાયવર્જન સાથે સ્પેશ્યલ ટ્રાફિક પ્લાન લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. સંભવિત ખતરાને ટાળવા માટે મુખ્ય સ્થળો પર સુરક્ષા દળો દ્વારા સીક્રેટ મોક ડ્રિલનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

રસાયણિક અને જૈવિક ખતરા સામે લડશે 'હૈજમેટ વાહન'

બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલનમાં કોઇ પણ ખતરા સામે લડવા માટે દિલ્હી ફાયર સર્વિસ અને નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF) દ્વારા પોતાના મોટા સૌથી ઉપયોગી 'હૈજમેટ વાહન'ને પણ તૈનાત કરી એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે 'હૈજમેટ વાહન'

આ અત્યાધુનિક વાહન કેમિકલ, બાયોલોજિકલ અને રેડિયોલોજિકલ અને ન્યૂક્લિયર (CBRN) પદાર્થોને હવા દ્વારા જ શોધવામાં સક્ષમ છે. આ હવામાં ભળેલા સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ ખતરનાક તત્ત્વોને શોધી લે છે અને એમ જણાવે છે કે ખતરો કઇ જગ્યાએ, કેટલા અંતરે અને કેટલી માત્રામાં છે. કોઇ પણ શંકાસ્પદ ગેસ ગળતર અથવા કેમિકલ એટેકની સ્થિતિમાં વાહન મિનિટોમાં જ ખતરાનું સચોટ આકલન કરીને રાહત અને બચાવ કામ શરૂ કરવાની દિશા નક્કી કરે છે જેને કારણે સમયસર લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી શકાય.

દિલ્હી ફાયર સર્વિસનો '360 ડિગ્રી' ફાયર સેફ્ટી પ્લાન

મુખ્ય સુરક્ષાદળોની સાથે સાથે દિલ્હી ફાયર સર્વિસે પણ આ આંતરરાષ્ટ્રીય આયોજનને લઇને સુરક્ષા પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. દિલ્હી ફાયર સર્વિસના ચીફ ફાયર ઓફિસર એકે મલિક અનુસાર, સમ્મેલનના યોગ્ય અને સુરક્ષિત સંચાલન માટે એક વિસ્તૃત બ્લૂપ્રિન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

સ્પૉટ મેપિંગ અને 30 ગાડીઓ તૈનાત: 11 સપ્ટેમ્બરથી જ વિવિધ દેશોના ઉચ્ચસ્તરીય ડેલિગેશનનું આગમન શરૂ થઇ જશે, જેને ધ્યાનમાં રાખતા 11થી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી ફાયરની 30 ગાડીઓને સંવેદનશીલ સ્થળો પર તૈનાત કરવામાં આવશે તેમાં VVIP હોટલ, મુખ્ય સમ્મેલન સ્થળ, એરપોર્ટ રૂટ્સ અને ઇમરજન્સી માર્ગ સામેલ છે.

5 ફાયર બ્રિગેડ ગાડીઓ રિઝર્વ: કોઇ પણ અચાનક ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિ સામે લડવા માટે 5 ફાયર ગાડીઓને 'ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ'ના રૂપમાં રિઝર્વ રાખવામાં આવશે. કોઇ પણ સ્થળેથી ઇમરજન્સી કોલ મળવા પર આ ગાડીઓ સમય ગુમાવ્યા વગર ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવશે.

540થી વધુ જવાન, 8-8 કલાકની ક્લોક-વાઇઝ ડ્યૂટી: ફાયર વિભાગના 540થી વધુ અનુભવી અને ટ્રેઇની કર્મચારીઓની ડ્યૂટી આ સુરક્ષા ઓપરેશનમાં લગાવવામાં આવી છે. કર્મચારીઓની તૈનાતી 24 કલાક રહેશે, તેના માટે 8-8 કલાક ક્લોક-વાઇઝ શિફ્ટ નક્કી કરવામાં આવી છે.

વિશેષ એક્સેસ કાર્ડ અને કડક સુરક્ષા પાસ: સુરક્ષામાં કોઇ પણ પ્રકારની ખામી ના રહે તેના માટે સુરક્ષા એજન્સીઓના સમન્વયથી ફાયર સર્વિસના દરેક અધિકારી અને કર્મચારીના ખાસ બાયોમેટ્રિક સુરક્ષા પાસ બનાવવામાં આવ્યા છે. પાસ વગર કોઇ પણ વિસ્તારમાં પ્રવેશ નહીં કરી શકાય.

11થી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી ખાસ તૈનાત રહેશે

દિલ્હી ફાયર સર્વિસની આ તૈનાતી 11 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઇને 14 સપ્ટેમ્બરના પ્રતિનિધિઓ રવાના થાય ત્યા સુધી રહેશે. તમામ ગાડીઓ અને બચાવ સાધનોની રોજ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ, દિલ્હી પોલીસ અને ફાયર સર્વિસ વચ્ચે એક કમાન્ડ સેન્ટર દ્વારા સીધો તાલમેલ રહેશે જેનાથી કોઇ પણ આકસ્મિક સૂચના પર સેકન્ડમાં રિસ્પોન્સ કરી શકાય. કૂલ મળીને બ્રિક્સ સમ્મેલનને લઇને દિલ્હીની સુરક્ષા વ્યવસ્થા એટલી મજબૂત અને પારદર્શી બનાવવામાં આવી છે કે વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની આ યજમાની માત્ર વ્યૂહાત્મક રીતે જ નહીં પણ સુરક્ષા અને વહીવટીની દ્રષ્ટિથી પણ મહત્ત્વની છે.

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