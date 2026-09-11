BRICS Summit 2026: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન દિલ્હી પહોંચ્યા, PM મોદી સાથે સંરક્ષણ સહિત મહત્ત્વના મુદ્દા પર કરશે ચર્ચા
નવી દિલ્હીમાં આજે PM મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન વચ્ચે બેઠક મળશે જેમાં બન્ને દેશો વચ્ચે કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે.
Published : September 11, 2026 at 9:04 AM IST
નવી દિલ્હી: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલન 2026માં ભાગ લેવા માટે નવી દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્ય મંત્રી (MoS) કીર્તિ વર્ધન સિંહે એરપોર્ટ પર રશિયાના રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કર્યું હતું. શિખર સમ્મેલન પહેલા આજે પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે બેઠક મળશે જેમાં ભારત અને રશિયા વચ્ચે સંરક્ષણ, આર્થિક સંબંધો સહિત કેટલાક મહત્ત્વના મુદ્દા પર વાતચીત થવાની આશા છે.
વિદેશ મંત્રાલયે શુક્રવારે ભારત અને રશિયા વચ્ચે કેટલાક રીતના અને લાંબા સમયથી ચાલતા દ્વિપક્ષીય સંબંધોની પ્રશંસા કરી છે. આ વીકેન્ડ ભારતમાં યોજાનારા બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલન પહેલા રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન નવી દિલ્હી પહોંચ્યા હતા. X પર એક પોસ્ટમાં વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય વિદેશ રાજ્ય મંત્રી (MoS) કીર્તિ વર્ધન સિંહે દિલ્હી એરપોર્ટ પર રશિયાના રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત કર્યું હતું.
Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership.#BRICS2026 #BRICSIndia2026… pic.twitter.com/pwxcO2aHLt
તેમણે ભારત અને રશિયા વચ્ચેના 'બહુઆયામી અને દીર્ઘકાલીન' દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર વધુ ભાર મૂક્યો હતો. જયસ્વાલે લખ્યું, "18મી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ માટે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચે 'વિશેષ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી' પર આધારિત બહુઆયામી અને દીર્ઘકાલીન સંબંધો છે."
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના આવ્યા પહેલા શુક્રવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે જરૂરી વાતચીત અને બ્રિક્સ બિઝનેસ ફોરમમાં ભાષણનો માહોલ બની ગયો છે. આ વાતચીતમાં વ્યૂહાત્મક વેપાર પર ફોકસ રહેવાની આશા છે. આ સાથે જ પૂર્વ યુરોપ અને પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા જિયોપોલિટિકલ તણાવના સંબંધમાં 'ક્રોસ બોર્ડર પેમેન્ટ મેકેનિજમ, ઊર્જા સુરક્ષા અને વિવાદ હલના રસ્તા પર ફોકસ રહેવાની આશા છે.
🇷🇺🇮🇳Ceremony marking the official arrival of Russian President Vladimir #Putin in #India to attend the#BRICS Summit. pic.twitter.com/yemWZUGi8Q— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) September 10, 2026
ક્રેમોલિન તરફથી જાહેર નિવેદન અનુસાર, પુતિન ગ્રુપની 20મી વર્ષગાંઠ પર ભારતની વર્કિંગ વિજિટ કરશે. મેન બ્રિક્સ શિખર સમ્મેલન 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરે નવી દિલ્હીમાં ભારતની અધ્યક્ષતામાં યોજાશે. ક્રેમલિને કહ્યું કે પુતિન 11 સપ્ટેમ્બરે વાર્ષિક બ્રિક્સ વેપાર મંચના પૂર્ણ સત્રને સંબોધશે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિની આ મુલાકાતથી ભારત-રશિયા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ વેગ મળવાની અપેક્ષા છે, જેમાં ખાસ કરીને વેપાર અને આર્થિક સહયોગ પર ચર્ચાઓ કેન્દ્રિત થવાની સંભાવના છે. ભારતના બ્રિક્સ પ્રમુખપદે વેપાર, ડિજિટલ ટેકનોલોજી, નાણાં, ઊર્જા સુરક્ષા અને વૈશ્વિક શાસન સુધારણા જેવા ક્ષેત્રોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગને મજબૂત બનાવવાને પ્રાથમિકતા આપી છે.
સપ્ટેમ્બર સમિટમાં ચર્ચાઓમાં મજબૂત વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન, ક્રોસ-બોર્ડર પેમેન્ટ ઇન્ટીગ્રેશન, રાષ્ટ્રીય ચલણોનો વધતો ઉપયોગ, MSME વિકાસ, ડિજિટલ વેપાર અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો સમાવેશ થવાની અપેક્ષા છે.
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