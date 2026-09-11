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વડાપ્રધાન મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશ્કિયન સાથે વાતચીત કરી

બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન સાથેની આ બીજી મુલાકાત હતી.

બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન સાથેની આ બીજી મુલાકાત હતી.
બે અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન સાથેની આ બીજી મુલાકાત હતી. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 10:54 PM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન સાથે વાતચીત કરી હતી. આ ચર્ચા પશ્ચિમ એશિયાની વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા અને દ્વિપક્ષીય સંબંધોના વિસ્તરણ માટેની રૂપરેખા તૈયાર કરવા પર કેન્દ્રિત હતી. બે અઠવાડિયાથી પણ ઓછા સમયમાં બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ બીજી મુલાકાત છે.

બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ રાજધાનીમાં આગમન કર્યાના થોડા જ કલાકો બાદ આ વાતચીત યોજાઈ હતી. રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પેઝેશ્કિયનની ભારતની આ પ્રથમ મુલાકાત છે.

પેઝેશ્કિયનની આ મુલાકાત મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા ઈરાન સામે નવા દંડાત્મક આર્થિક પગલાં લાદવામાં આવ્યા બાદ પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ફરી વધ્યો છે.

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે, "ભારત અને ઈરાન વચ્ચે સભ્યતાલક્ષી સંબંધો છે, જે મજબૂત સાંસ્કૃતિક અને લોકો-થી-લોકો વચ્ચેના સંપર્કો પર આધારિત છે. બ્રિક્સ (BRICS) ભાગીદારો તરીકે, બંને દેશો પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિની દિશામાં સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે."

નવી દિલ્હી જવા રવાના થતા પહેલા, પેઝેશ્કિયાને ભાર મૂક્યો હતો કે બ્રિક્સે પોતાની આર્થિક તાકાત મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "નવી બ્રિક્સ બેંકની સ્થાપના દેશોને ડોલર પરની નિર્ભરતામાંથી મુક્ત કરવા અને અમેરિકાના વર્ચસ્વના પ્રયાસોનો સામનો કરવા માટે કરવામાં આવી હતી."

મોદીએ 31 ઓગસ્ટે બિશ્કેકમાં ઈરાની નેતા સાથે મુલાકાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે ભારત સંઘર્ષનો અંત લાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથેના તમામ પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે.

પેઝેશ્કિયાને મોદીને અનુરોધ કર્યો હતો કે તેઓ વિવિધ પક્ષો સાથેના ભારતના વ્યાપક સંપર્કોનો ઉપયોગ કરીને તેમને યુદ્ધ અને રક્તપાતનો માર્ગ છોડીને વાતચીત અને સમાધાનના માર્ગ પર પાછા ફરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે.

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