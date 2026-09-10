બ્રિક્સ સમિટ 2026: ભારત મંડપમમાં મંચ તૈયાર, PM મોદી કરશે ગ્લોબલ પાવરહાઉસની મેજબાની
બ્રિક્સ શિખર સંમેલન 2026ની અધ્યક્ષતા ભારત કરશે. તેમાં રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિન અને ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ શામેલ થવાની આશા છે.
Published : September 10, 2026 at 2:07 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારત 12-13 સપ્ટેમ્બરના રોજ 'ભારત મંડપમ' ખાતે બ્રિક્સ (BRICS) સમિટ 2026નું આયોજન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીને પોસ્ટરો અને રોશનીથી શણગારવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ મહત્વપૂર્ણ સમિટની યજમાની કરશે. આ સમિટમાં સભ્ય દેશો, ભાગીદાર દેશો અને વિશેષ આમંત્રિતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાષ્ટ્રાધ્યક્ષો, વિદેશી પ્રતિનિધિઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓના વડાઓ અને અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે.
ભારત 2026ની આવૃત્તિ માટે બ્રિક્સનું અધ્યક્ષપદ સંભાળશે અને તેની કાર્યવાહી ઓફિશિયલ થીમ 'બિલ્ડિંગ ફોર રેજીલિઅન્સ, ઈનોવેશન, કોઓપરેશન એન્ડ સસ્ટેનેબિલિટી' પર આધારિત હશે. બ્રાઝિલ, રશિયા, ભારત અને ચીનના સમૂહ તરીકે શરૂ થયેલા આ ગઠબંધનમાં તેની સ્થાપના બાદથી નોંધપાત્ર વિકાસ થયો છે. બ્રિક્સ જૂથે 2006માં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભા દરમિયાન ન્યૂયોર્કમાં તેના વિદેશ મંત્રીઓની પ્રથમ બેઠક યોજી હતી અને 2009માં રશિયાના યેકાટેરિનબર્ગમાં તેની પ્રથમ સમિટ યોજી હતી.
2011માં દક્ષિણ આફ્રિકાના સમાવેશ બાદ આ જૂથ 'બ્રિક્સ' (BRICS) બન્યું. ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 2024માં ઇજિપ્ત, ઇથોપિયા, ઈરાન, સાઉદી અરેબિયા અને યુએઈ (UAE)ને પૂર્ણ સભ્યો તરીકે સામેલ કરીને તેનો મોટો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારબાદ જાન્યુઆરી 2025માં ઇન્ડોનેશિયાનો તેમાં સમાવેશ થયો હતો.
આજે, 11 પૂર્ણ સભ્ય દેશો અને વધતી જતી સંખ્યામાં ભાગીદાર દેશો સાથે, આ ગઠબંધન વૈશ્વિક સ્તરે નોંધપાત્ર આર્થિક અને રાજદ્વારી પ્રભાવ ધરાવે છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આ સમિટમાં હાજરી આપશે. નવી દિલ્હીમાં ડિસેમ્બર 2025માં નિર્ધારિત વાર્ષિક દ્વિપક્ષીય સમિટ બાદ એક વર્ષથી ઓછા સમયમાં ભારતની તેમની આ બીજી મુલાકાત હશે.
વડાપ્રધાન મોદીએ 31 ઓગસ્ટે બિશ્કેક ખાતે યોજાયેલી SCO સમિટ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને વ્યક્તિગત રીતે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ પણ આ સમિટમાં હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે, જોકે ચીને હજુ સુધી તેમની સહભાગિતાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી.
જો રાષ્ટ્રપતિ શી (Xi) ભારતની મુલાકાત લેશે, તો મમલ્લાપુરમમાં વડાપ્રધાન મોદી સાથેની 2019ની અનૌપચારિક સમિટ પછીની આ તેમની ભારતની પ્રથમ મુલાકાત હશે; આ મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓ વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક થવાની અપેક્ષા છે. સમિટમાં ભાગ લેનારા મુખ્ય મહાનુભાવોમાં દક્ષિણ આફ્રિકાના રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસા, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફત્તાહ અલ-સીસી, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પ્રબોવો સુબિયાંતો, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયન અને ઇથોપિયાના વડાપ્રધાન અબી અહેમદનો સમાવેશ થાય છે.
આ ઉપરાંત, બેલારુસના રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાન્ડર લુકાશેન્કો, કઝાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ કાસિમ-જોમાર્ટ ટોકાયેવ, મલેશિયાના વડાપ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમ અને થાઈલેન્ડના વડાપ્રધાન અનુતિન ચાર્નવિરાકુલ પણ તેમાં ભાગ લેશે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN)ના વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસ પણ હાજરી આપે તેવી શક્યતા છે, જોકે તેની સત્તાવાર જાહેરાત હજુ બાકી છે.
વૈશ્વિક નેતાઓની આ મહત્વપૂર્ણ અવરજવરની તૈયારીના ભાગરૂપે, દિલ્હી પોલીસે 35થી વધુ રસ્તાઓની ઓળખ કરી છે જ્યાં સમિટની વ્યવસ્થાઓ અંતર્ગત ટ્રાફિકનું નિયમન અથવા ડાયવર્ઝન કરવામાં આવશે. આ નિયંત્રણોની અસર મુખ્યત્વે મધ્ય અને દક્ષિણ દિલ્હી તથા આસપાસના વિસ્તારો પર પડશે, અને વીઆઈપી (VIP) કાફલાની અવરજવર દરમિયાન ટ્રાફિકને થોડા સમય માટે રોકવામાં આવી શકે છે.
કાર્યક્રમની રૂપરેખા મુજબ, સમિટનું શેડ્યૂલ શનિવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ભારત મંડપમ ખાતે સભ્ય દેશોના બ્રિક્સ (BRICS) નેતાઓના આગમન સાથે શરૂ થશે. ત્યારબાદ, નેતાઓ સમિટ હોલમાં Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism વિષય પર યોજાનાર બંધ-રૂમ સત્ર માટે એકત્રિત થશે.
આ પછી, બ્રિક્સ નેતાઓ 'ભારત ઇનોવેટ્સ પ્રદર્શન' નિહાળશે, અને ત્યારબાદ બહારના લૉન પર 'ફેમિલી ફોટો' સત્ર તથા સંયુક્ત વૃક્ષારોપણ સમારોહ યોજાશે. દિવસના સત્તાવાર કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ ભારત મંડપમ ખાતે વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા આયોજિત ભવ્ય રાત્રિભોજન સાથે થશે.
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