BRICS PAYથી ડોલર થશે સાઈડલાઈન; રૂપિયો બનશે મજબૂત
BRICS Currency પર ભારતનું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ; 'કોમન કરન્સી નહીં, લોકલ કરન્સી જોઈએ'
Published : September 6, 2026 at 9:38 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 9:48 PM IST
હૈદરાબાદ: INDIA ON 'BRICS PAY': દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં 12-13 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાનારી BRICS સમિટ અનેક દ્રષ્ટિએ ઐતિહાસિક બની રહેશે તેવી અપેક્ષા છે. આ સમિટ દરમિયાન BRICS દેશો વૈશ્વિક આર્થિક સહયોગ, ભૌગોલિક-રાજકીય સંતુલન, 'ડી-ડોલરાઇઝેશન' (વૈશ્વિક વ્યવહારોમાં ડોલર પરની નિર્ભરતા ઘટાડવી) અને 'ગ્લોબલ સાઉથ'ની પ્રાથમિકતાઓ પર વિચાર-વિમર્શ કરશે. આ ઉપરાંત સમિટમાં 'BRICS Pay' ને મંજૂરી મળી શકે છે અને તે જ વર્ષમાં તેના અમલીકરણની પ્રબળ શક્યતા છે. 'BRICS Pay' શું છે, તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે અને તેનાથી ભારત તથા તેના નાગરિકોને શું લાભ થશે તે જાણવા માટે વાંચો ETV ભારતનો આ રિપોર્ટ.
શું છે BRICS?
વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી પાંચ અર્થવ્યવસ્થાઓના સમૂહને 'બ્રિક્સ' (BRICS) નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં બ્રાઝિલ (Brazil), રશિયા (Russia), ભારત (India), ચીન (China) અને દક્ષિણ આફ્રિકા (South Africa)નો સમાવેશ થાય છે. 'બ્રિક્સ' નામ આ પાંચ દેશોના અંગ્રેજી નામોના પ્રથમ અક્ષરોને જોડીને બનાવવામાં આવ્યું છે.
તાજેતરના વર્ષોમાં ઇજિપ્ત (Egypt), ઇથોપિયા (Ethiopia), ઈરાન (Iran) અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) જેવા નવા દેશો પણ આ જૂથમાં જોડાયા છે. હાલમાં, કુલ 11 દેશો બ્રિક્સ (BRICS)નો હિસ્સો છે. આ જૂથ વિશ્વની લગભગ 45% વસ્તી અને વૈશ્વિક કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GDP)ના લગભગ 30% હિસ્સાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
કેમ થઈ BRICSની રચના? તેનો ઉદ્દેશ્ય શું?
બ્રિક્સ (BRICS)ની સ્થાપના મુખ્યત્વે આર્થિક અને ભૌગોલિક-રાજકીય કારણોસર કરવામાં આવી હતી. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીથી વૈશ્વિક નાણાકીય પ્રણાલીઓ પર અમેરિકા અને યુરોપિયન દેશોનું વર્ચસ્વ રહ્યું હતું; વર્લ્ડ બેંક અને ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ (IMF) જેવી મહત્વપૂર્ણ સંસ્થાઓ પશ્ચિમી વર્ચસ્વ હેઠળ હતી. વિકાસશીલ દેશોને તેમનો અવાજ રજૂ કરવા માટે એક મજબૂત મંચ પૂરું પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી BRICSની રચના કરવામાં આવી હતી.
વ્યાપાર માટે BRICSએ બનાવી પોતાની બેંક
BRICSના સભ્ય દેશો વચ્ચે વેપાર, રોકાણ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવું એ પણ તેની સ્થાપનાનું એક મુખ્ય કારણ હતું. સભ્યો વચ્ચે વેપારને સરળ બનાવવા માટે, BRICSએ 2014માં 'ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક' (NDB) નામની પોતાની બેંકની સ્થાપના કરી. આ બેંક વિકાસશીલ દેશોને લોન પૂરી પાડે છે. અમેરિકન ડોલર પરની વૈશ્વિક નિર્ભરતા ઘટાડવી અને સ્થાનિક ચલણમાં પરસ્પર વેપારને પ્રોત્સાહન આપવું એ પણ BRICSનો એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.
BRICS 2026માં શું શું થશે?
દિલ્હીમાં યોજાનારી 18મી બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં સભ્ય દેશો વચ્ચે સરહદ-પારના વ્યવહારો (cross-border payments) સરળ બનાવવાના ઉપાયો અંગે ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે. આ સમિટની કાર્યસૂચિમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ 'બ્રિક્સ પે' (BRICS Pay)ને મંજૂરી આપવી અને સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDCs) વચ્ચે જોડાણ સ્થાપિત કરવાની યોજના ઘડવાનો સમાવેશ થાય છે.
હકીકતમાં શિખર સંમેલન અગાઉ ઓગસ્ટ મહિનામાં બ્રિક્સ (BRICS) દેશોના નાણામંત્રીઓ અને સેન્ટ્રલ બેંકના પ્રતિનિધિઓએ નાણાકીય સહાય, ચૂકવણી અને સભ્ય દેશો વચ્ચેના વેપારમાં સ્થાનિક ચલણના ઉપયોગ અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક બેઠક યોજી હતી. આ બાબત શિખર સંમેલન દરમિયાન સરહદ પારની ચૂકવણી પ્રણાલી (cross-border payment system) અંગે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવા તરફ સંકેત આપે છે.
BRICS Currencyના પક્ષમાં નથી ભારત
અગાઉ મળેલી બેઠકોમાં BRICS દેશોએ ડોલર પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે BRICS ચલણ દાખલ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. ચીન, રશિયા અને ઈરાન BRICS ચલણના વિચારને સમર્થન આપે છે. જોકે, ભારત ડોલરને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાના કોઈપણ પ્રસ્તાવનું સમર્થન કરતું નથી. ભારત સભ્ય દેશો વચ્ચે સ્થાનિક ચલણમાં વેપાર કરવા અને ડિજિટલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ વધારવાની હિમાયત કરે છે, પરંતુ તે અલગ ચલણ ઊભું કરવાનો વિરોધ કરે છે.
ભારત રાષ્ટ્રીય ચલણો જેમ કે રૂપિયો, યુઆન, રૂબલ અને દિરહામમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર કરવા તેમજ સરહદ પારની ચૂકવણીઓને ઝડપી અને વધુ સરળ બનાવવા પર ભાર મુકી રહ્યું છે. ભારત બ્રિક્સ (BRICS) માટેના કોઈ સમાન ચલણને સમર્થન આપતું ન હોવાથી, હવે 'બ્રિક્સ પે' (BRICS Pay) અંગે ગંભીર ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે; આ એક એવી પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે જેને તમામ સભ્ય દેશોના ડિજિટલ પેમેન્ટ નેટવર્કને પરસ્પર જોડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
શું છે BRICS PAY? કેવી રીતે કરે છે કામ?
'BRICS Pay' એ એક વિકેન્દ્રિત ડિજિટલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ હશે, જે હાલમાં BRICS બિઝનેસ કાઉન્સિલ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહી છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય BRICS સભ્ય દેશો વચ્ચે યુએસ ડોલર (USD) અને પશ્ચિમી વર્ચસ્વ ધરાવતા SWIFT નેટવર્ક પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાનો છે. 'BRICS Pay' દ્વારા સભ્ય દેશો એકબીજા સાથે સરળતાથી અને સીધા જ પોતાની સ્થાનિક મુદ્રામાં વેપાર અને વ્યવહારો કરી શકશે. તે ભારતની UPI, બ્રાઝિલની Pix, રશિયાની SPFS અને ચીનની CIPS જેવી સ્થાનિક ડિજિટલ પેમેન્ટ નેટવર્ક્સના પરસ્પર જોડાણને સરળ બનાવશે. ચૂકવણી સ્થાનિક ચલણમાં કરવામાં આવશે, તેથી તેમાં યુએસ ડોલરનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આનાથી ચલણ રૂપાંતરણના ખર્ચમાં બચત થશે અને ત્વરિત વ્યવહારો શક્ય બનશે.
BRICS PAYથી ભારતને શું ફાયદો?
ભારત માટે 'BRICS Pay' અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. જો ચીન, રશિયા કે બ્રાઝિલ ભારત પાસેથી માલની ખરીદી કરે, તો તેઓ સીધા જ પોતપોતાના ચલણમાં ચૂકવણી કરી શકશે, જ્યારે ભારતીય વેપારીઓને આ રકમ રૂપિયામાં પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રક્રિયાથી ચલણ રૂપાંતરણનો ખર્ચ બચશે અને ચૂકવણીની પ્રક્રિયા સેકન્ડોમાં પૂર્ણ થઈ જશે. આ ઉપરાંત BRICS દેશોની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓને વિદેશી ચલણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રેડિટ કાર્ડની જરૂરિયાત વિના, માત્ર QR કોડ સ્કેન કરીને ચૂકવણી કરવાની સુવિધા મળશે. આ ચુકવણી પ્રણાલી માટેના પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંગે બ્રિક્સ (BRICS) સમિટમાં મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાય તેવી અપેક્ષા છે.
BRICS Pay અંગે ભારતનું વલણ
BRICS Pay બાબતે ભારતનું મુખ્ય ધ્યાન 'ડી-ડોલરાઈઝેશન' (ડોલર પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા)ને બદલે વ્યવહારના ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા અને ચુકવણીની ગતિ વધારવા પર છે. હકીકતમાં ભારત વેપારમાં સ્થાનિક ચલણોના ઉપયોગને વેગ આપવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે, જ્યારે રશિયા અને ચીન ડોલર પરની તેમની નિર્ભરતાને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરવા માટે 'BRICS Pay' અથવા બ્લોકચેન-આધારિત સ્વતંત્ર 'વિકેન્દ્રિત સરહદ-પાર મેસેજિંગ સિસ્ટમ' (DCMS) માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જોકે, ભારત એક સંતુલિત અને સુરક્ષિત સામાન્ય ડિજિટલ માળખું ઊભું કરવાની હિમાયત કરે છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગવર્નર સંજય મલ્હોત્રાએ પણ મુંબઈમાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં આ મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, BRICS દેશોનું જૂથ તેમની સંબંધિત ત્વરિત ચુકવણી પ્રણાલીઓ (instant payment systems) અને સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી વચ્ચે સંભવિત જોડાણ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યું છે. સરહદ પારની ચુકવણીઓ (cross-border payments) એ તમામ માટે રસનો વિષય છે, કારણ કે તેમાં ખર્ચ ઘટાડવાની નોંધપાત્ર શક્યતાઓ રહેલી છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI) એ પણ પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે, સભ્ય દેશો વેપાર અને પર્યટન સંબંધિત ચુકવણીઓ માટે તેમની સેન્ટ્રલ બેંક ડિજિટલ કરન્સી (CBDCs)ને એકબીજા સાથે જોડે.
'ડી-ડોલરાઇઝેશન' વિરુદ્ધ વ્યવહાર ખર્ચમાં ઘટાડો
યુક્રેન યુદ્ધ બાદ પશ્ચિમી દેશોના પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહેલું રશિયા યુએસ ડોલર અને SWIFT સિસ્ટમનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કરવા માંગે છે. રશિયા 'BRICS Pay' ને અમેરિકાના નાણાકીય વર્ચસ્વને તોડી પાડવાના સાધન તરીકે જુએ છે. તેની વિરુદ્ધ ભારત આ પ્રણાલીને ડોલરની વિરુદ્ધના કોઈ રાજકીય જોડાણ તરીકે જોતું નથી. ભારતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વ્યવહાર ખર્ચ ઘટાડવાનો અને વેપારને વેગ આપવાનો છે. ડોલરને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવાને બદલે, ભારત એક એવી વૈકલ્પિક, સુરક્ષિત અને વ્યવહારુ પ્રણાલી ઈચ્છે છે, જે તેની સાથે સમાંતર રીતે કાર્ય કરી શકે. તેની તુલનામાં રશિયા અમેરિકા સાથે સીધા સંઘર્ષમાં છે અને તેથી તે સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર અને વૈકલ્પિક નાણાકીય પ્રણાલીના અમલીકરણ પર ભાર મૂકી રહ્યું છે. સાથે જ ભારત અમેરિકા અને પશ્ચિમી દેશો સાથે અત્યંત મજબૂત વ્યૂહાત્મક અને વ્યાપારી સંબંધો ધરાવે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તો એવી ચેતવણી પણ આપી છે કે, જો BRICS દેશો ડોલરથી દૂર જશે તો તેઓ તેમના પર 100% ટેરિફ (આયાત જકાત) લાદશે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે.
ક્યાં સુધીમાં લાગુ થઈ શકે છે BRICS Pay?
BRICS Pay શરૂ કરવા માટે વર્ષ 2026નું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. મંજૂરી મળ્યા બાદ તેને ત્રણ તબક્કામાં અમલમાં મૂકવાની યોજના છે. પ્રથમ તબક્કામાં BRICS Payને પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે શરૂ કરવામાં આવશે. આ પહેલ હેઠળ BRICS સભ્ય દેશોની મુલાકાત લેતા વિદેશી પ્રવાસીઓ તેમના સ્થાનિક ડિજિટલ વોલેટ્સ અથવા QR કોડનો ઉપયોગ કરીને સ્થાનિક રિટેલ આઉટલેટ્સ પર સરળતાથી ચૂકવણી કરી શકશે. ત્યારબાદ બીજા તબક્કામાં તેને BRICS દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપારની ચૂકવણી માટે સક્રિય કરવામાં આવશે. તે પછી 2029-30 સુધીમાં તેને સંપૂર્ણપણે વિકસાવવાની અને અમલમાં મૂકવાની યોજના છે. હકીકતમાં BRICS દેશોના ડિજિટલ પેમેન્ટ નેટવર્કને એકીકૃત કરવાની પ્રક્રિયા જટિલ છે અને તેમાં ઘણો સમય લાગવાની શક્યતા છે.
BRICS Payથી રૂપિયો કેવી રીતે બનશે મજબૂત?
જ્યારે ભારત અન્ય કોઈ દેશ સાથે વેપાર કરે છે, ત્યારે ચુકવણી માટે પહેલા રૂપિયાને યુએસ ડોલરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તે ડોલરને વેપારી ભાગીદાર દેશના ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. 'બ્રિક્સ પે' (BRICS Pay) ડોલરની આ મધ્યવર્તી કડીને દૂર કરશે, જેનાથી રૂપિયામાં સીધી ચુકવણી શક્ય બનશે. આનાથી રૂપિયો મજબૂત થશે. મૂળભૂત રીતે ભારતને હવે વિદેશમાંથી ક્રૂડ ઓઈલ, ગેસ કે અન્ય વસ્તુઓની ખરીદી માટે ડોલરની જરૂર નહીં પડે. પરિણામે વિદેશી મુદ્રા બજાર (ફોરેક્સ માર્કેટ)માં ડોલરની માંગ ઘટશે, જેનાથી રૂપિયા પરનું દબાણ હળવું થશે અને ડોલરની સામે રૂપિયો મજબૂત થશે.
શું વધશે રૂપિયાનું ગ્લોબલ સ્ટેટ્સ?
'BRICS Pay' (બ્રિક્સ પે) દ્વારા બ્રિક્સના સભ્ય દેશો પરસ્પર વેપાર માટે ભારતીય રૂપિયા (INR)નો સીધો સ્વીકાર કરી શકશે. વૈશ્વિક વેપારના વ્યવહારોમાં રૂપિયાનો ઉપયોગ વધવાની સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય પ્રણાલીમાં તેની વિશ્વસનીયતા અને સ્વીકૃતિ અથવા વૈશ્વિક દરજ્જો વધશે. સ્થાનિક ચલણમાં વેપાર કરવાથી ભારતની વિદેશી મુદ્રા ભંડારની જાળવણીમાં મદદ મળશે, જેનાથી દેશ તેના ડોલર ભંડારનો ઉપયોગ અર્થતંત્રને બાહ્ય આર્થિક આંચકાઓથી સુરક્ષિત રાખવા માટે કરી શકશે.
વ્યાપારી વ્યવહારોમાં અબજોની બચત
હાલમાં વિવિધ દેશો વચ્ચે ચૂકવણી કરવામાં બેંકો અને વેપારીઓએ બેવડી ચલણ રૂપાંતરણ ફી તેમજ મધ્યસ્થી (કોરેસ્પોન્ડન્ટ) બેંકોને ભારે ચાર્જ ચૂકવવા પડે છે. 'બ્રિક્સ પે' (BRICS Pay)ના આગમનથી આવા મધ્યસ્થીઓની જરૂરિયાત સમાપ્ત થઈ જશે. આનાથી ભારતીય વેપારીઓને વાર્ષિક 9 અબજ ડોલરથી વધુની બચત થઈ શકે છે. ખર્ચમાં થતો આ ઘટાડો વૈશ્વિક બજારમાં ભારતીય ઉત્પાદનોની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે.
આયાત-નિકાસના સંતુલન પર નિર્ભર રહેશે રૂપિયાની મજબૂતી કે નબળાઈ
'BRICS Pay' (બ્રિક્સ પે)ની શરૂઆત છતાં રૂપિયો ત્યારે જ મજબૂત થશે જો ભારતનું આયાત-નિકાસ સંતુલન અનુકૂળ હોય. જો ભારત કોઈ દેશમાંથી તે દેશને કરવામાં આવતી નિકાસ કરતાં વધુ આયાત કરે, તો તે દેશ પાસે ભારતીય રૂપિયાનો મોટો જથ્થો જમા થશે, જેના પરિણામે રૂપિયો નબળો પડશે. અગાઉ રશિયાના કિસ્સામાં આવું બન્યું હતું; રશિયામાંથી ભારતની આયાત તેની નિકાસ કરતાં વધી ગઈ હતી, જેના કારણે ત્યાં ભારતીય રૂપિયાનો ભરાવો થયો હતો. ભારત આ અસંતુલનને સુધારવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
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