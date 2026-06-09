બહુપ્રતિક્ષિત સૌથી લાંબી ટનલ ઝોજિલાનો બ્રેક-થ્રુ સફળ, ભારતે ઇતિહાસ રચ્યો
આ સફળતાએ કાશ્મીર ખીણ અને લદ્દાખ વચ્ચે સર્વકાલીન જોડાણના દાયકાઓ જૂના સ્વપ્નને વાસ્તવિકતાની નજીક લાવી દીધું છે.
Published : June 9, 2026 at 3:02 PM IST
શ્રીનગર: પાંચ વર્ષ પછી, કાશ્મીર અને કારગિલ વચ્ચે બનેલી ભારતની મહત્વાકાંક્ષી ઝોજીલા ટનલનો અંતિમ સફળતાપૂર્વકનો વિસ્ફોટ મંગળવારે સફળ રહ્યો. 11,600 ફૂટથી વધુ ઊંચાઈએ, કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ રિમોટ બટનનો ઉપયોગ કરીને, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ લદ્દાખના મિનિમાર્ગમાં ટનલના પૂર્વ પોર્ટલ નજીક સફળતા સ્થળને બ્લાસ્ટ કર્યું. જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા અને મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા પણ આ પ્રસંગે હાજર હતા.
આ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ ઓક્ટોબર 2020 થી નિર્માણાધીન છે અને એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, શ્રીનગર-લેહ હાઇવેને ઓલ-વેધર રૂટ બનાવશે. 13153 કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલી, વિશ્વની સૌથી લાંબી સિંગલ-પેસેજ ટનલ ઉચ્ચ-ઊંચાઈવાળા પર્વતીય માર્ગને બાયપાસ કરશે અને લદ્દાખ અને દેશના બાકીના ભાગો વચ્ચે વર્ષભર કનેક્ટિવિટી સક્ષમ બનાવશે.
STORY | Landmark feat: 'Breakthrough' in Zojila tunnel achieved— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
Zojila Tunnel saw the light of the day on Tuesday after a breakthrough was achieved through a blast as one of the most ambitious infrastructure projects in the country, the world's longest single-tube bi-directional… pic.twitter.com/SMFEKOpTnn
આ ટનલ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. તે પાકિસ્તાન અને ચીન સાથેની સરહદો તરફ આગળ વધતા સૈનિકો માટે ઝડપી અને સુરક્ષિત હિલચાલને સક્ષમ બનાવશે. 2020 માં, ભારતીય અને ચીની સૈનિકો વચ્ચે સામ-સામે મુકાબલો થયો હતો. આનાથી વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થિત આ પ્રદેશમાં ઝડપી માળખાકીય વિકાસને વેગ મળ્યો.
શિયાળાના મહિનાઓ દરમિયાન બરફના સંચયથી ટ્રાફિકમાં અવરોધ ઉભો થાય છે, તેથી લશ્કરી અને નાગરિકોને લોજિસ્ટિકલ પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "જોકે, આ ટનલ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ સરહદી કોરિડોરમાં ઓપરેશનલ ગતિશીલતા અને લોજિસ્ટિક્સ તૈયારીઓને મજબૂત બનાવે છે, જે ફક્ત એક માળખાકીય પ્રોજેક્ટ તરીકે જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય જોડાણ અને સુરક્ષા સંપત્તિ તરીકે પણ તેની ભૂમિકા પર ભાર મૂકે છે."
હૈદરાબાદ સ્થિત મેઘા એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (MEIL) દ્વારા બનાવવામાં આવેલી, ટનલ ન્યૂ ઑસ્ટ્રિયન ટનલિંગ મેથડ (NATM) નો ઉપયોગ કરે છે, જે ખાસ કરીને નાજુક હિમાલય પર્વતો માટે યોગ્ય પદ્ધતિ છે.
મેઘા એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (MEIL) ના એક એક્ઝિક્યુટિવે જણાવ્યું હતું કે, "આ સફળતા ઝોજિલા ટનલ પ્રોજેક્ટ માટે એક નિર્ણાયક ક્ષણ છે કારણ કે તે કઠોર હિમાલયી વાતાવરણમાં ભારતના સૌથી જટિલ પરિવહન માળખાકીય પ્રોજેક્ટ્સમાંના એકના સફળ અમલીકરણને દર્શાવે છે." લદ્દાખના સાંસદ હનીફા જાને પ્રોજેક્ટ પર નોંધપાત્ર પ્રગતિ માટે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીને શ્રેય આપ્યો.
તેમણે ETV ભારતને જણાવ્યું, "તેનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ છે, પરંતુ તે લદ્દાખને અપાર રાહત અને ફાયદા પણ પ્રદાન કરશે. અમે બાળપણથી જ ટનલની માંગ વિશે સાંભળી રહ્યા છીએ. ટનલ તેના પ્રગતિશીલ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ હોવાથી લોકોમાં જે આનંદ અને ઉત્સાહ છે તે હું વ્યક્ત કરી શકતો નથી." અધિકારીઓએ જણાવ્યું, "ખોદકામ હવે પૂર્ણ થતાં, પ્રોજેક્ટ કાશ્મીર અને લદ્દાખ વચ્ચે સર્વ-હવામાન, અવિરત કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરવાના તેના લાંબા સમયથી પ્રિય ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવાની નજીક છે, જેનાથી ગતિશીલતા, આર્થિક કનેક્ટિવિટી અને વ્યૂહાત્મક શક્તિ માટે લાંબા ગાળાના ફાયદા થશે."
મેઘા એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (MEIL) ના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય મહત્વના આ અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ પર 1,200 થી વધુ લોકોએ વર્ષમાં ત્રણ મહિનાથી વધુ સમય સુધી માઇનસ 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસના ઠંડું તાપમાનનો સામનો કરીને કોઈ વિક્ષેપ વિના બાંધકામ ચાલુ રાખ્યું.
છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં, પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર પાંચ મોટી હિમવર્ષાની ઘટનાઓનો અનુભવ થયો છે, જેમાં મશીનરી, સાધનો અને વર્કશોપને નુકસાન થયું છે. 12 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ, ભારતીય સેનાએ હિમપ્રપાતમાં ફસાયેલા 172 થી વધુ કામદારોને બચાવ્યા અને બહાર કાઢ્યા. એકવાર પૂર્ણ થયા પછી, ટનલ ઝોજીલા પાસમાંથી પસાર થવાનો વર્તમાન સમય ત્રણ કલાકથી ઘટાડીને 30 મિનિટ કરશે.