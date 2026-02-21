ભારતની મુલાકાતે આવેલા બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિએ પીએમ મોદી સાથે કરી મુલાકાત, રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં અપાયું ગાર્ડ ઓફ ઓનર
બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ ડા સિલ્વા 11 કેબિનેટ મંત્રીઓ, 300 થી વધુ ઉદ્યોગપતિઓ અને 50 સીઈઓ સાથે ભારતની મુલાકાતે છે. આ દરમિયાન ઐતિહાસિક કરારો થવાની અપેક્ષા છે.
Published : February 21, 2026 at 12:24 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની મુલાકાતે આવેલા બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા ડા સિલ્વાનું શનિવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનના પ્રાંગણમાં ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. રાષ્ટ્રપતિ લુલાને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું.
બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિનું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. શુક્રવારે, રાષ્ટ્રપતિ લુલાએ નવી દિલ્હીમાં બ્રાઝિલિયન ટ્રેડ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન એજન્સી (APEX) ના પ્રથમ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.
#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva at the forecourt of Rashtrapati Bhavan— ANI (@ANI) February 21, 2026
President Lula was accorded a ceremonial welcome here.
(Source: DD) pic.twitter.com/v5SwWmGgXy
X પરની એક પોસ્ટમાં વિગતો શેર કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આનાથી બ્રાઝિલિયન ઉત્પાદનો અને સેવાઓને વિદેશમાં પ્રોત્સાહન મળશે અને બ્રાઝિલના અર્થતંત્રના વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાં વિદેશી રોકાણ આકર્ષિત થશે. પોસ્ટમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બ્રાઝિલ અને ભારત ગ્લોબલ સાઉથના બે સૌથી મોટા દેશો છે. 2025માં અમારો વેપાર પ્રવાહ $15.2 બિલિયન હતો, જેમાં વૃદ્ધિ માટે નોંધપાત્ર અવકાશ છે."
#WATCH | Delhi: Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva and President Droupadi Murmu introduce each other to their respective country's ministers and delegation at the Rashtrapati Bhavan, in Delhi— ANI (@ANI) February 21, 2026
Prime Minister Narendra Modi is also present.
(Source: DD) pic.twitter.com/CmAIilUyhx
ભારતમાં બ્રાઝિલના રાજદૂત કેનેથ દા નોબ્રેગાએ શુક્રવારે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ના આયોજનમાં ભારત સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસિયો લુલા ડા સિલ્વા, ભારતની મુલાકાતે છે, અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે ખૂબ જ સારી કેમેસ્ટ્રી છે અને તેઓ મિત્રો પણ છે.
#WATCH | Delhi: Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva receives a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan.— ANI (@ANI) February 21, 2026
President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi are also present.
(Source: DD) pic.twitter.com/vuVIdnEnoW
રાષ્ટ્રપતિ લુલા અને પીએમ મોદી વચ્ચે વધતા સંબંધો અંગે ANI સાથેની એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં તેમણે કહ્યું, "આ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ઐતિહાસિક રીતે નવા સ્તરે લઈ જઈ રહ્યું છે." ભારતમાં બ્રાઝિલના રાજદૂતે ઉમેર્યું, "આ ગ્લોબલ સાઉથમાં એક ઐતિહાસિક સમિટ છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી ખરેખર ગ્લોબલ સાઉથને ટેકનોલોજીના આ આવશ્યક નવા તરંગમાં સામેલ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જે AI છે, જે આપણા જીવનને બદલી નાખશે." ભારતમાં AI સમિટનું આયોજન કરવાના મહત્વ વિશે પૂછવામાં આવતા, રાજદૂતે કહ્યું, "હા, ભારત ચોક્કસપણે AI માટે એક નવું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે."
Presidente Lula é recebido em cerimônia oficial de boas-vindas na Índiahttps://t.co/di6LgmblId— Lula (@LulaOficial) February 21, 2026
જુલાઈ 2025માં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની બ્રાઝિલની મુલાકાત બાદ લુલા ભારતની મુલાકાત આવ્યા છે, જે 50 થી વધુ વર્ષોમાં કોઈ ભારતીય વડા પ્રધાનની પ્રથમ મુલાકાત હતી. બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ સાથે બ્રાઝિલની કંપનીઓના ટોચના સીઈઓનું એક મોટું પ્રતિનિધિમંડળ પણ છે. સીઈઓ એક બિઝનેસ ફોરમમાં ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે.