બ્રાઝિલિયન મોડલ સામે આવી, હરિયાણા ચૂંટણીમાં ફ્રોડના રાહુલ ગાંધીના દાવા પર કહ્યું- મારો ફોટો વાપરી રહ્યા છે

બ્રાઝિલિયન મોડેલ લારિસાએ હરિયાણા મતદાર યાદીમાં પોતાના ફોટાના કથિત ઉપયોગ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

બ્રાઝિલિયન મોડેલ લારિસા
બ્રાઝિલિયન મોડેલ લારિસા (X@SupriyaShrinate)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 6, 2025 at 4:32 PM IST

3 Min Read
નવી દિલ્હી: હરિયાણાની મતદાર યાદીમાં કથિત રીતે ઘણી વખત લારિસા નામની બ્રાઝિલિયન મોડેલની તસવીરનો ઉપયોગ થવા પર હવે તેણે પ્રતિક્રિયા આપી છે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ 2024 ની હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીમાં વ્યાપક મતદાર છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવતા આ દાવાને પ્રકાશિત કર્યો હતો.

એક વીડિયોમાં, લારિસાએ કહ્યું, "મિત્રો, હું તમને એક મજાક કહું - આ ખૂબ જ ભયંકર છે! તેઓ ભારતમાં ચૂંટણી માટે મારા જૂના ફોટાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ મને ભારતીય દેખાડી રહ્યા છે. શું ગરબડ છે! એક રિપોર્ટર મારા કાર્યસ્થળે ઇન્ટરવ્યુ માટે પણ આવ્યો હતો. જ્યારે એક મિત્રએ મને ફરીથી ફોટો મોકલ્યો, ત્યારે મને વિશ્વાસ જ ન થયો."

કોંગ્રેસ નેતા સુપ્રિયા શ્રીનાતે પણ આ વીડિયો તેના ભૂતપૂર્વ એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો. વીડિયો શેર કરતા તેમણે લખ્યું, "લારિસા, બ્રાઝિલિયન મોડેલ જેનો ફોટો હરિયાણામાં નકલી મતદાન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયો છે." તેમણે આજે રાહુલ ગાંધી દ્વારા શેર કરાયેલા મુખ્ય ખુલાસા અને ગેરરીતિઓ પર પ્રતિક્રિયા આપી.

મતદાર યાદીમાં 'સીમા, સ્વીટી, સરસ્વતી' નામો દેખાય છે

બુધવારે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, રાહુલ ગાંધીએ 'એચ-ફાઇલ્સ'નો ખુલાસો કર્યો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે હરિયાણામાં આઠમાંથી એક મતદાર નકલી છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આશરે 2.5 મિલિયન મતદાર રેકોર્ડ કાં તો ડુપ્લિકેટ છે, અસ્તિત્વમાં નથી, અથવા તેમાં ચેડા કરવામાં આવ્યા છે.

બ્રાઝિલિયન મોડેલના ફોટાનો ઉપયોગ
બ્રિફિંગ દરમિયાન, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ મતદાર યાદીનો એક ભાગ બતાવ્યો જેમાં એક જ મહિલાનો ફોટો વારંવાર અલગ અલગ નામો હેઠળ ઉપયોગમાં લેવાયો હતો, જેમ કે સીમા, સ્વીટી, સરસ્વતી, રશ્મિ અને વિલ્મા નામો છે. તેમણે પૂછ્યું, "આ મહિલા કોણ છે? તે ક્યાંથી આવી?" અને પછી ભારપૂર્વક કહ્યું કે, તે મહિલા ભારતીય નથી, પરંતુ એક બ્રાઝિલિયન મોડેલ છે જેના સ્ટોક ફોટોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

હરિયાણામાં 25 લાખ નકલી મતદારો હોવાના દાવા
કોંગ્રેસે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો પણ પોસ્ટ કર્યો, જેમાં કહ્યું, "બ્રાઝિલના નાગરિક મેથ્યુસ ફેરેરોનો ફોટો હરિયાણામાં સ્વીટીથી સરસ્વતી સુધીના વિવિધ નામોથી 22 વખત ઉપયોગમાં લેવાયો છે." વ્યાપક મતદાર છેતરપિંડીનો દાવો કરતા, રાહુલ ગાંધીએ પોસ્ટલ અને બૂથ વોટ વચ્ચેના અસ્પષ્ટ તફાવત તરફ ધ્યાન દોર્યું, આરોપ લગાવ્યો કે હરિયાણામાં 8 માંથી 1 મતદાર નકલી છે.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમારી પાસે સ્પષ્ટ પુરાવા છે કે (હરિયાણામાં) 25 લાખ મતદારો નકલી છે; કાં તો તેઓ અસ્તિત્વમાં નથી, તેઓ ડુપ્લિકેટ છે, અથવા તેઓ કોઈને મત આપવા માટે રચાયેલ છે... હરિયાણામાં 8 માંથી 1 મતદાર નકલી છે, એટલે કે 12.5 ટકા."

રાહુલે દાવો કર્યો કે કોંગ્રેસની અંદાજિત જીતને હારમાં ફેરવવા માટે એક યોજના ઘડવામાં આવી હતી અને મજબૂત પુરાવા સાથે દાવાઓને ટાંકીને યુવા મતદારોને ધ્યાન આપવા વિનંતી કરી. "(હરિયાણામાં) બધા (એક્ઝિટ) મતદાન કોંગ્રેસની જીત તરફ ઈશારો કરી રહ્યા હતા. બીજી વાત જે અમને આશ્ચર્યચકિત કરી તે એ હતી કે હરિયાણાના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં પહેલીવાર, પોસ્ટલ વોટ્સ વાસ્તવિક વોટ્સથી અલગ હતા. હરિયાણામાં આવું પહેલા ક્યારેય બન્યું ન હતું. તેથી, અમે વિચાર્યું, 'ચાલો વિગતો શોધી કાઢીએ.'"

કોંગ્રેસ સાંસદે કહ્યું, "જ્યારે મેં પહેલીવાર આ માહિતી જોઈ, ત્યારે મને વિશ્વાસ ન થયો. મને આઘાત લાગ્યો. મેં ટીમને ઘણી વખત તેને ક્રોસ-ચેક કરવા કહ્યું. હું ઈચ્છું છું કે ભારતના યુવાનો, જેન Z, આ સ્પષ્ટ રીતે સમજે કારણ કે તે તમારા ભવિષ્યનો પ્રશ્ન છે... હું ચૂંટણી પંચ અને ભારતની લોકશાહી પ્રક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યો છું. તેથી જ હું 100% પુરાવા સાથે આ કરી રહ્યો છું."

ભાજપે રાહુલ ગાંધીના આરોપોનો વળતો પ્રહાર કર્યો
કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પણ રાહુલના આરોપોની મજાક ઉડાવતા કહ્યું, "રાહુલ ગાંધી કહે છે કે પરમાણુ બોમ્બ ફૂટશે, પરંતુ તેમનો પરમાણુ બોમ્બ ક્યારેય કેમ ફૂટતો નથી?" તેઓ કોઈ પણ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેતા નથી અને તો ત્યાં સુધી કહી દે છે કે હાઇડ્રોજન બોમ્બ ફૂટશે."

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ કહી રહ્યા છે કે, "રાહુલ ગાંધી જેને 'હાઇડ્રોજન બોમ્બ' કહેતા હતા તે બિલકુલ બોમ્બ નહોતો. તે ફક્ત એક નાનો ફટાકડા હતો. તેમાં કોઈ અવાજ નહોતો, કોઈ ઉર્જા નહોતી. રાહુલ ગાંધી હવે લોકશાહીના યોગ્ય કાર્યમાં વિક્ષેપ પાડવાના એજન્ડાને અનુસરી રહ્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

