લગ્ન પહેલા છોકરો અને છોકરી એકદમ અજાણ્યા, શારીરિક સંબંધો બનાવતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ: સુપ્રીમ કોર્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટે બળાત્કારના આરોપી પુરુષની જામીન અરજી પર સુનાવણી કરતી વખતે કહ્યું, "કદાચ આપણે જૂના જમાનાના છીએ."
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે એક છોકરો અને છોકરી લગ્ન પહેલાં સંપૂર્ણપણે અજાણ્યા હોય છે અને લગ્ન પહેલાં શારીરિક સંબંધો બાંધવામાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને ઉજ્જલ ભુયાનની બેન્ચે કહ્યું, "કદાચ આપણે જૂના જમાનાના છીએ, પરંતુ તમારે ખૂબ સાવધ રહેવું જોઈએ; લગ્ન પહેલાં તમારે કોઈના પર વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ."
લગ્નના ખોટા વચન પર મહિલા પર બળાત્કાર કરવાના આરોપી પુરુષની જામીન અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે બેન્ચે આ અવલોકન કર્યું હતું. સુનાવણી દરમિયાન, મહિલાના વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 2022 માં એક મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટ પર મળ્યા હતા, અને આરોપીએ લગ્નના ખોટા વચનો હેઠળ દિલ્હી અને પછી દુબઈમાં ઘણી વખત તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા.
બેન્ચે મહિલાને પૂછ્યું કે તે દુબઈ કેમ ગઈ, જ્યાં તેમના શારીરિક સંબંધો હતા. બેન્ચે કહ્યું, "આ સંમતિથી થાય છે. આપણે જૂના જમાનાના હોઈ શકીએ છીએ, પરંતુ લગ્ન પહેલાં, છોકરો અને છોકરી સંપૂર્ણપણે અજાણ્યા છે. લગ્ન પહેલાં શારીરિક સંબંધો બાંધવામાં તેઓએ સાવધાની રાખવી જોઈએ."
બેન્ચે કહ્યું, "તેમના સંબંધોમાં ગમે તે સારું અને ખરાબ હોય, આપણે સમજી શકતા નથી કે તેઓ લગ્ન પહેલાં શારીરિક સંબંધો કેવી રીતે બાંધી શક્યા હોત."
સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે આ સંમતિથી થયેલા સંબંધનો કેસ લાગે છે. બેન્ચે કહ્યું, "જો તે (મહિલા) લગ્ન માટે આટલી અડગ હતી, તો તેણે લગ્ન પહેલાં ન જવું જોઈતું હતું..." બેન્ચે એમ પણ પૂછ્યું કે તેને દુબઈ જવાની જરૂર કેમ પડી. કોર્ટે સૂચન કર્યું કે તે પક્ષકારોને મધ્યસ્થી માટે મોકલે.
બેન્ચે કહ્યું, "આ એવા કેસ નથી જ્યાં સંમતિથી થયેલા સંબંધ પર કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને દોષિત ઠેરવવામાં આવે."
સુપ્રીમ કોર્ટે આરોપીના વકીલને તેને થોડું વળતર ચૂકવવા અને કેસ બંધ કરવા કહ્યું, અને મહિલાના વકીલને સમાધાનની શક્યતા શોધવા કહ્યું. બેન્ચે બંને પક્ષોના મંતવ્યો સાંભળવા માટે બુધવારની સુનાવણી નક્કી કરી છે.
મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે દુબઈમાં, તે પુરુષે લગ્નના ખોટા બહાના હેઠળ તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા અને તેની સંમતિ વિના ઘનિષ્ઠ વીડિયો રેકોર્ડ કર્યા હતા, અને જો તેણી વાંધો ઉઠાવશે તો તે પ્રસારિત કરવાની ધમકી આપી હતી. મહિલાએ કહ્યું કે તેને પછીથી ખબર પડી કે તે પુરુષે જાન્યુઆરી 2024 માં પંજાબમાં બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને ટ્રાયલ કોર્ટે પુરુષની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
