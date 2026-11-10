મનાલી જતા લોકોને ટ્રાફિક જામમાંથી મળશે રાહત, જાણો શું છે સરકારનું આયોજન ?
હાલમાં કુલ્લુ મનાલી રોડ પર વાહનોનો ભારે ધસારો રહે છે, જેના કારણે વારંવાર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પેદા થાય છે.
Published : November 10, 2026 at 8:39 PM IST
કુલ્લુ: કુલ્લુ અને મનાલી વચ્ચે મુસાફરી કરતા લોકો અને પ્રવાસીઓને ભવિષ્યમાં ટ્રાફિક જામમાંથી રાહત મળી શકે છે. આ માટે, બિયાસ નદીના ડાબા કાંઠે રામશિલાથી મનાલી સુધી 37 કિલોમીટર લાંબો દ્વિ માર્ગીય રસ્તો બનાવવાની યોજના છે. જો કે, પ્રસ્તાવિત બિલાસપુર મનાલી લેહ રેલ્વે લાઇનના રૂટને કારણે, આ રસ્તાના અલાઈમેન્ટ નક્કી કરવામાં ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓ પડકાર ઉભી કરી રહી છે.
નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ હવે આ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે પહેલ કરી છે. ઓથોરિટીએ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલયને પત્ર લખીને રોડ અલાઈ્મેન્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવવાની વિનંતી કરી છે. પ્રસ્તાવિત રૂટમાં આશરે 19 રેલ્વે ક્રોસિંગનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, પ્રિણી નજીક બે ટનલ અને બિયાસ નદી પર એક નવો પુલ પણ પ્રસ્તાવિત છે.
રામશિલાથી નગ્ગર અને જગતસુખ થઈને મનાલી સુધી નિર્માણ પામી રહેલા ટૂ લેન માર્ગની લંબાઈ આશરે 37 કિલોમીટર હશે, NHAI આ માર્ગની અલાઈમેન્ટને અંતિમ રૂપ આપવા માંગે છે. પરંતુ પ્રસ્તાવિત બિલાસપુર મનાલી લેહ રેલલાઈનના રૂટના કારણે મામલો ટેકનિકલ સ્તરે મુશ્કેલીઓ નડી રહી છે.
માર્ગ પરિવહન અને રેલ્વે મંત્રાલય વચ્ચે એક બેઠક યોજાશે
NHAI એ માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રાલયને રોડના આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે પત્ર લખ્યો છે. તેણે આ મુદ્દા પર ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક પણ બોલાવવાની વિનંતી કરી છે. આશા છે કે માર્ગ પરિવહન અને રેલ્વે મંત્રાલય વચ્ચે સંકલનથી રેલ્વે ક્રોસિંગ સંબંધિત ટેકનિકલ સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે. આ પછી, વધુ માર્ગ બાંધકામ નક્કી કરવામાં આવશે.
ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ટ્રાફિક જામ અને પરિવહનની સમસ્યા ઘટશે
રામશિલાથી મનાલી સુધી નગ્ગર અને જગતસુખ થઈને બનાવવામાં આવી રહેલો આ માર્ગ સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ બનવાની પણ અપેક્ષા છે. હાલમાં, કુલ્લુ મનાલી રોડ પર ભારે ટ્રાફિક રહે છે, જેના કારણે ઘણીવાર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પેદા થાય છે. દરમિયાન, બિયાસ નદીના કિનારે ચાલતો જમણો કાંઠો માર્ગ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન નદીના સ્તરમાં વધારો થવાને કારણે ટ્રાફિકમાં વિક્ષેપ પડવાની સંભાવના ધરાવે છે. આ સ્થિતિમાં, ટૂ લેન ડાબો કાંઠો માર્ગ વૈકલ્પિક માર્ગ પૂરો પાડશે. આ સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓ માટે ટ્રાફિકને સરળ બનાવશે, જ્યારે મુખ્ય માર્ગ પર ટ્રાફિક અને વાહનોનો ધસારો પણ ઓછો થશે.
પ્રીનીમાં 700 મીટર લાંબી બે ટનલ બનાવવામાં આવશે.
પ્રસ્તાવિત પ્રોજેક્ટ હેઠળ, પ્રીની નજીક બે જોડિયા ટનલ બનાવવામાં આવશે, દરેક 700 મીટર લાંબી હશે. વધુમાં, ગૈમન પુલ અને વૈષ્ણો માતા મંદિર વચ્ચે બિયાસ નદી પર એક નવો પુલ બનાવવાની યોજના છે. આ બાંધકામો માર્ગ જોડાણમાં સુધારો કરશે અને સુવિધા આપશે. ડાબી કાંઠાના પ્રદેશના હજારો લોકોને સીધો લાભ થવાની અપેક્ષા છે. વધુમાં, મુખ્ય માર્ગ પર ટ્રાફિકની ભીડ ઓછી કરવાથી ખીણમાં પ્રવાસનને વેગ મળી શકે છે.
અલાઈમેન્ટ અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યા બાદ બાંધકામ આગળ વધશે
NHAI મંડીના ડેપ્યુટી મેનેજર, દિગ્વ્રત સિંહે જણાવ્યું હતું કે, કુલ્લુ જિલ્લાના રામશિલાથી મનાલી સુધીના પ્રસ્તાવિત ડાબી કાંઠાના રસ્તાના સંરેખણને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે મંત્રાલયને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેવાની અપેક્ષા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, રસ્તા પર અનેક રેલ્વે ક્રોસિંગ આવી રહ્યા છે. આ મુદ્દા પર ટૂંક સમયમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાશે. આ બેઠક બાદ, માર્ગ નિર્માણ અંગે વધુ નિર્ણયો લેવામાં આવશે.
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