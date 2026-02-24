અનિલ અંબાણીને મોટો ઝટકો: બેન્ક ખાતાને 'ફ્રૉડ' જાહેર કરવા પર રોકનો આદેશ રદ; શું છે સમગ્ર કેસ
બોમ્બે હાઇકોર્ટે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીને મોટો ઝટકો આપતા સિંગલ બેન્ચના વચગાળાના આદેશને રદ કર્યો હતો.
Published : February 24, 2026 at 8:14 AM IST
મુંબઇ: બોમ્બે હાઇકોર્ટે ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીને મોટો ઝટકો આપતા સિંગલ બેન્ચના વચગાળાના આદેશને રદ કર્યો છે જેમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડના બેન્ક ખાતાઓને 'છેતરપિંડીપૂર્ણ' વર્ગીકૃત કરવાની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવામાં આવી હતી.
ચીફ જસ્ટિસ ચંદ્રશેખર અને જસ્ટિસ ગૌતમ અંકડની બેન્ચ દ્વારા આ અપીલને માન્ય રાખવામાં આવી હતી અને અનિલ અંબાણીને રાહત આપવાનો નિર્ણય રદ કરવામાં આવ્યો હતો. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, બેન્ક ઓફ બરોડા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક અને IDBI બેન્કે સિંગલ બેન્ચના નિર્ણય સામે અપીલ દાખલ કરી હતી.
શું છે સમગ્ર કેસ?
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીએ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક, IDBI અને બેન્ક ઓફ બરોડા દ્વારા તેમને અને તેમની કંપનીને જાહેર કરાયેલી કારણ જણાવો નોટિસને હાઇકોર્ટમાં અરજી કરીને પડકારી હતી. અનિલ અંબાણીએ આ અરજીના નિકાલ સુધી કડક કાર્યવાહીથી સુરક્ષા માંગી હતી અને તેમના પર્સનલ અને કંપની લોન એકાઉન્ટને ફ્રૉડ જાહેર કરવાના નિર્ણય પર રોક લગાવવાની માંગ કરી હતી. અનિલ અંબાણીએ પોતાની અરજીમાં દાવો કર્યો હતો કે બેન્ક દ્વારા નિયુક્ત BDO (Binder Dijker Otte) LLP એક ખાનગી એકાઉન્ટિંગ કન્સલ્ટન્સી ફર્મ હતી, ઓડિટ ફર્મ નહતી. જ્યારે ઓડિટ રિપોર્ટ 2016ના RBIના માસ્ટર સર્ક્યુલર અનુસાર સબમિટ કરવામાં આવ્યો હતો. અનિલ અંબાણીએ પોતાની અરજીમાં આ નોટિસનો વિરોધ કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ રિપોર્ટ પર એક્સટર્નલ ઓડિટરની કોઇ જરૂર નથી તે બેન્કોનો દાવો ખોટો છે.
સિંગલ બેન્ચે શું આદેશ કર્યો?
આ સંદર્ભમાં બેન્કો દ્વારા શરૂ કરાયેલી કાર્યવાહી એક્સટર્નલ એકાઉન્ટન્ટ, BDO LLP દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટ પર આધારિત હતો. રિપોર્ટ પર ક્વોલિફાઇડ ચાર્ટર્ડ એકાઉટન્ટ (CA)ની સહી કરવામાં આવી નહતી, જેમ કે ફ્રૉડ કેસમાં રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના 2024ના માસ્ટર સર્ક્યુલર હેઠળ જરૂરી છે. તેથી રિપોર્ટ પર વિશ્વાસ કરી ના શકાય. બોમ્બે હાઇકોર્ટના જસ્ટિસ મિલિંદ જાધવની સિંગલ બેન્ચે 24 ડિસેમ્બરે અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીને રાહત આપતા બેન્કોની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી દીધી હતી.
બેન્ક એક્સટર્નલ ઓડિટર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલા ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટને આધાર પર રાખીને અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સને કારણ જણાવો નોટિસ જાહેર કરી શકતા નથી. જો બેન્કોને અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીના લોન ખાતાઓને ફ્રૉડ જાહેર કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી તો તેના પરિણામ ગંભીર હશે અને કેટલાક એન્ટરપ્રિન્યોર સીધા બ્લેકલિસ્ટ થઇ જશે. જસ્ટિસ મિલિંદ જાધવે પોતાના ઓર્ડરમાં કહ્યું હતું કે કંપનીને કેટલાક વર્ષ સુધી નવી લોન ના મળવી, લોકોની નોકરી પર અસર, ફોજદારી ગુનો, પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન, લોકોના મૂળભૂત અધિકારો પર અસર જેવા ગંભીર પરિણામો આવશે. અંબાણીની અરજીનો વિરોધ કરતા બેન્કોએ દાવો કર્યો છે કે અનિલ અંબાણીએ ઓડિટરની લાયકાતના આધારે રિપોર્ટને ખૂબ મોડો પડકાર્યો છે. પરંતુ શું બેન્કો સુઇ રહી હતી? હાઇકોર્ટે આ પ્રશ્ન ઉઠાવતા અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની સામે મોડી કાર્યવાહી બદલ બેન્કોને ઠપકો આપ્યો હતો. 2019માં 2013-17ના સમય માટે ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો ત્યાં સુધી તેઓ શું કરી રહ્યા છે? આ સિવાય RBIના માસ્ટર સર્ક્યુલર અનુસાર, CA વ્યક્તિ જ કોઇ કંપનીનું ઓડિટર તરીકે નિયુક્ત થવાને પાત્ર છે, આ નિયમ કેવી રીતે ટાળી શકાય? સૌથી જરૂરી વાત BDO LLP પહેલા જ લોન આપનારી બેન્કો માટે કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરી ચુક્યા છે, માટે તે આ કેસમાં ઇન્ડિપેડન્ટ ઓડિટર તરીકે કામ કરી શકતા નથી. આ મુદ્દાઓ પર હાઇકોર્ટે બેન્કોની કાર્યવાહી વિરૂદ્ધ અનિલ અંબાણીને રાહત આપી હતી.
બેન્ચે સિંગલ બેન્ચનો નિર્ણય કેમ રદ કર્યો
અરજદાર બેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે RBIના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને અંબાણી અને તેમની કંપનીના લોન એકાઉન્ટ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી અને બેન્કોની કાર્યવાહી પર રોક લગાવી હતી. આ સંદર્ભમાં દલીલ કરતા બેન્કોએ અપીલમાં કહ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય ભવિષ્યમાં બેન્ચ સમક્ષ લાગુ પડશે. ઉપરાંત, રિઝર્વ બેન્ક ખુદ કોઇ એકાઉન્ટને ફ્રૉડ જાહેર કરતું નથી. સંબંધિત બેન્ક જ કાર્યવાહી કરે છે. બેન્કોએ બેન્ક સામે દાવો કર્યો હતો કે રિઝર્વ બેન્કના મુખ્ય આદેશોની વેલિડિટી પહેલા જ જાળવી રાખવામાં આવી છે, તેથી RBIના કોઇ પણ નિયમનું ઉલ્લંઘન થયું નથી. આ દાવાને સ્વીકારતા જસ્ટિસની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે સિંગલ બેન્ચના નિર્ણયને રદ કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: