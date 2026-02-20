છોકરીના સ્કૂલ સર્ટિફિકેટમાંથી પિતાનું નામ અને જાતિ દૂર કરવાનો આદેશ, જુઓ શું કહ્યું હાઇકોર્ટે
Published : February 20, 2026 at 9:36 AM IST
મુંબઈ: બોમ્બે હાઈકોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે કે બાળકને તેમના સ્કૂલ સર્ટિફિકેટમાં તેમના પિતાનું નામ અને જાતિ શામેલ કરવાની ફરજ પાડી શકાય નહીં. તેના ચુકાદામાં, હાઈકોર્ટની ઔરંગાબાદ બેન્ચે બળાત્કાર પીડિતાની પુત્રી 12 વર્ષની છોકરીના સ્કૂલ સર્ટિફિકેટમાંથી પિતાનું નામ અને જાતિ દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે છોકરીને સ્કૂલના રેકોર્ડમાં તેની સિંગલ મધરનું નામ અને જાતિ જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપી હતી.
બળાત્કાર પીડિતાની સગીર પુત્રી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર પોતાનો ચુકાદો આપતા, ન્યાયાધીશ વિભા કાંકનવાડી અને હિતેન વેણેગાંવકરની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે સિંગલ મધરને બાળકની નાગરિકતાના એકમાત્ર વાલી તરીકે માન્યતા આપવી એ દાનનું કાર્ય નથી, પરંતુ બંધારણીય નિષ્ઠા છે.
કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો કે છોકરીનું નામ બદલીને તેની માતાની ઓળખ દર્શાવવામાં આવે અને તેની જાતિ 'મરાઠા' થી બદલીને 'અનુસૂચિત જાતિ-મહાર' કરવામાં આવે, જે તેની માતાના સમુદાયને પ્રતિબિંબિત કરે છે, અને યોગ્ય જાતિ પ્રમાણપત્ર પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવે.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, સરકાર એકલી માતા દ્વારા ઉછરેલા બાળકને, જે તેના પર જાતીય શોષણનો આરોપ લગાવીને પિતાથી કાયમ માટે અલગ થઈ ગઈ છે, તેને રેકોર્ડમાં પિતાના નામનો ઉપયોગ કરવા દબાણ કરી શકતી નથી.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે શાળા પ્રમાણપત્રો ક્યારેય ખાનગી નથી. આ પ્રમાણપત્રો ઉચ્ચ શિક્ષણ અને અન્ય કારકિર્દી માટે આવશ્યક છે.
હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જે સમાજ પોતાને એડવાન્સ કહે છે તે છોકરીને તેના પિતાના નામ અને જાતિનો ઉપયોગ કરવા દબાણ કરી શકતો નથી. તે દત્તક લેવાની ફરજ પાડી શકે નહીં, કારણ કે આ છોકરીના પિતા ક્યારેય તેના જીવનનો ભાગ રહ્યા નથી. તેની માતાએ તેની સંપૂર્ણ સંભાળ રાખી છે.
હાઈકોર્ટે તેના નિર્ણયમાં સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે કોઈ પણ સિસ્ટમ ધોરણ હોઈ શકે નહીં. હકીકતમાં, સિસ્ટમ કલ્યાણલક્ષી હોવી જોઈએ, બળજબરીથી નહીં.
બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે છોકરીના જૈવિક પિતા પર તેની માતા સામે જાતીય શોષણનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તેમણે 2022 માં એક કરારમાં બાળકની બધી જવાબદારીઓ અને વાલીપણાનો ત્યાગ કર્યો હતો. કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે બાળકનો કબજો માતા પાસે છે અને "તેનો ઉછેર, શિક્ષણ અને સંભાળ માતાની એકમાત્ર જવાબદારી છે," જ્યારે "પિતા કોઈપણ કાનૂની કે વ્યવહારિક રીતે બાળકના જીવનનો ભાગ નથી."
અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ સંઘમિત્રા વડમારેએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, "શાળાના રેકોર્ડમાં પિતાનું નામ અને અટક ચાલુ રાખવી એ ફક્ત એક ભૂલ નથી. આ છોકરી માટે એક ટાળી શકાય તેવી સામાજિક નબળાઈ બનાવે છે, જેણે મોટા થવું, શીખવું અને એવા સમાજમાં પોતાની ઓળખ સ્થાપિત કરવી જોઈએ જે ઘણીવાર નામોને કૌટુંબિક ઇતિહાસ તરીકે જુએ છે."
પ્રતિવાદી શિક્ષણ સત્તાવાળાએ માધ્યમિક શાળા સંહિતાનો ઉલ્લેખ કરીને અરજદારની રજૂઆતને નકારી કાઢી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે આવા સુધારાની મંજૂરી નથી.
