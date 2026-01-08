ETV Bharat / bharat

બોમ્બે હાઇકોર્ટે BMCની ચૂંટણીમાં નકલી AB ફોર્મ મામલામાં BJPને નોટિસ મોકલી

હાઇકોર્ટે ભાજપ, ચૂંટણી પંચ અને ઉમેદવાર શિલ્પા કેલુસ્કરને નોટિસ મોકલીને આ મામલે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ કર્યો છે.

બોમ્બે હાઇકોર્ટ
બોમ્બે હાઇકોર્ટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 7:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: સાયન-કોલીવાડા વોર્ડમાં થયેલા બળવાએ હવે ભાજપ પર અસર કરી છે. શિવસેનાની અરજીની નોંધ લેતા, બોમ્બે હાઈકોર્ટે બુધવારે આખરે ભાજપ અને અન્ય તમામ પ્રતિવાદીઓને નોટિસ ફટકારી, તેમના જવાબો માંગ્યા.

મંગળવારની સુનાવણી દરમિયાન, બોમ્બે હાઈકોર્ટે પ્રશ્ન કર્યો કે ભાજપ આ બાબતે કેમ ચૂપ રહ્યું. પૂજા કાંબલે આ વોર્ડમાં શિવસેના તરફથી મહાયુતિ ગઠબંધનના સત્તાવાર ઉમેદવાર છે. જોકે, ભાજપની શિલ્પા કેલુસ્કરે બળવો કરીને પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર દાખલ કર્યું છે.

એટલું જ નહીં, તેમણે નકલી AB ફોર્મ (પક્ષના અધિકૃતતા પત્ર) ની રંગીન ફોટોકોપી જોડી છે અને પોતાને મહાયુતિ ઉમેદવાર હોવાનો દાવો કરવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. અંતે, પૂજા કાંબલેના પતિ મહેશ કાંબલેએ બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં આ બાબતને પડકારતી અરજી દાખલ કરી છે.

અરજીમાં કાંબલેની મુખ્ય માંગ એ છે કે બોગસ AB ફોર્મ સાથે દાખલ કરાયેલા કેલુસ્કરના ઉમેદવારી પત્રો રદ કરવામાં આવે. આ અરજીની સુનાવણી મુખ્ય ન્યાયાધીશ ચંદ્રશેખર અને ન્યાયાધીશ ગૌતમ અંકરની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ કરવામાં આવી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, બોમ્બે હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટતા કરી કે તે બળવો રોકી શકશે નહીં.

તેમણે એમ પણ પૂછ્યું કે, શું અરજદાર અરજી પાછી ખેંચી લેશે. કાંબલેએ અરજી પાછી ખેંચવાનો ઇનકાર કર્યા પછી, હાઈકોર્ટે અરજીને સુનાવણી માટે સ્વીકારી અને બુધવારે ભાજપ, ચૂંટણી પંચ અને ઉમેદવાર શિલ્પા કેલુસ્કરને નોટિસ જારી કરીને કેસનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

ચૂંટણી પંચે પોતાનું વલણ રજૂ કરતાં હાઈકોર્ટમાં સ્પષ્ટતા કરી કે શિલ્પા કેલુસ્કરની અરજી નિયમો અનુસાર દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તેથી તેને માન્ય ગણવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પંચના વકીલ સચેન્દ્ર શેટ્ટીએ અગાઉ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, કાંબલેના વાંધાના યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભાજપ-AIMIMનું ગઠબંધન, ભાજપ-કોંગ્રેસનું ગઠબંધન, 2026ના પહેલા જ મહિનામાં આ શું જોવા મળી રહ્યું છે?
  2. "જો નોકરી કરતી પત્ની રસોઈ ન બનાવે, તો આ આધાર પર છૂટાછેડા આપી શકાય નહીં": તેલંગાણા હાઈકોર્ટ

TAGGED:

BMC ELECTION 2026
BOMBAY HIGH COURT NOTICE TO BJP
BOGUS AB FORM CASE
BOMBAY HIGH COURT
BOMBAY HIGH COURT NOTICE TO BJP

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.