બોમ્બે હાઈકોર્ટે 'અલ જાફજિયા' જહાજને ગુજરાતના શિપયાર્ડમાં ખસેડવાની પરવાનગી આપી

ફેબ્રુઆરીમાં, ત્રણ જહાજો - એમટી એસ્ફાલ્ટ સ્ટાર, એમટી સ્ટેલર રૂબી અને એમટી અલ જાફજિયાને ભારતીય જળક્ષેત્રમાં અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા.

Published : May 21, 2026 at 3:17 PM IST

મુંબઈ: બોમ્બે હાઈકોર્ટે આખરે અલ જાફઝિયાને ગુજરાતના અલંગ શિપ ડમ્પયાર્ડમાં ખસેડવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આ જહાજ ઈંધણ ચોરી અને બિટ્યુમેન દાણચોરીના કેસમાં તપાસ હેઠળ રહેલા ત્રણ જહાજોમાંથી એક છે. કોર્ટે આદેશ જારી કર્યો હતો કે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય સંબંધિત વિભાગો પાસેથી તમામ જરૂરી પૂર્વ પરવાનગીઓ મેળવવી પડશે.

ફેબ્રુઆરીમાં, કોસ્ટ ગાર્ડે ત્રણ જહાજો એમટી એસ્ફાલ્ટ સ્ટાર, એમટી સ્ટેલર રૂબી અને એમટી અલ જાફઝિયાને ભારતીય પાણીમાં અટકાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને યલો ગેટ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ જહાજો પર ઈરાનથી પ્રતિબંધિત બિટ્યુમેન અને ઇંધણનું ગેરકાયદેસર રીતે પરિવહન કરવાનો આરોપ છે. તેથી, જહાજ માલિકોએ આ જહાજોને મુક્ત કરવા માટે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી.

બુધવારે હાઈકોર્ટની વેકેશન બેન્ચના ન્યાયાધીશ ગૌતમ અંકર સમક્ષ અરજીની સુનાવણી થઈ હતી. રાજ્ય સરકાર વતી એડવોકેટ વિક્રમ પરશુરામીએ દલીલો રજૂ કરી હતી. કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે જે ત્રણ જહાજો પર પ્રક્રિયા કરવાની હતી તે હજુ પણ મુંબઈ કિનારા પર બંધ છે. જવાબમાં, જહાજ માલિકોએ જહાજોને અલંગ શિપયાર્ડમાં ખસેડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.

તપાસ એજન્સીએ આ પગલાનો વિરોધ કર્યો, અને બે જહાજોની તપાસ હજુ ચાલુ હોવાના આધારે જહાજોને ખસેડવાનો વિરોધ કર્યો. આ બાબતને ધ્યાનમાં લેતા, બોમ્બે હાઈકોર્ટે ત્રણમાંથી ફક્ત એક જહાજ, અલ જાફઝિયાને અલંગ શિપ ડમ્પયાર્ડમાં ખસેડવાની મંજૂરી આપી. કોર્ટે સુનાવણી 18 જૂન સુધી મુલતવી રાખી.

