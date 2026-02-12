અમે સુનાવણી કરીશું પણ પહેલા ભારત પરત ફરે વિજય માલ્યા: બૉમ્બે હાઈકોર્ટ
ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી વિજય માલ્યાને બૉમ્બે હાઈકોર્ટે તેના ભારત પર આવવાના પ્લાન વિશે પૂછ્યું
Published : February 12, 2026 at 6:56 PM IST
મુંબઈ: બોમ્બે હાઇકોર્ટે ગુરુવારે જણાવ્યું કે ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી વિજય માલ્યાએ પહેલાં ભારત પરત આવવું જોઈએ. અમે તરત જ તેમની અરજી પર સુનાવણી શરૂ કરીશું. જો તેઓ પરત આવવાનો નથી, તો અમે આ અરજી પર સુનાવણી શા માટે કરીએ? તેમાંથી શું હાંસલ થશે?
કેન્દ્ર સરકારે પણ એ જ વલણ અપનાવ્યું અને કહ્યું કે વિજય માલ્યાએ ચર્ચા માટે ભારત પરત આવવું જોઈએ. તેમનો દાવો શું છે? તેમણે કઈ લોન લીધી છે અને કઈ નહીં? તે પૈસા ક્યારે અને કેવી રીતે પરત કરશે? સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, અમે તેની વાત સાંભળવા માટે તૈયાર છીએ.
હાઇકોર્ટના નિર્દેશ શું છે?
વરિષ્ઠ વકીલ અમિત દેસાઈએ તેની તરફથી હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે, વિજય માલ્યા હાલમાં લંડનમાં છે. આ પર કોર્ટે કહ્યું કે જે લોકો નાણાંકીય છેતરપિંડીને કારણે વિદેશ ભાગી ગયા છે, તેઓએ ત્યાંથી અરજી દાખલ કરવી યોગ્ય નથી.
ચીફ જસ્ટિસ શ્રી ચંદ્રશેખર અને જસ્ટિસ ગૌતમ અંખડની બેન્ચે ગુરુવારે જણાવ્યું કે, પહેલા અમને જણાવો કે તે ભારત ક્યારે આવશે, પછી અમે તેની અરજી પર સુનાવણી કરીશું. સંતોષકારક જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી કોઈપણ કાનૂની પ્રક્રિયા સ્થગિત કરવામાં નહીં આવે, એમ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું. સાથે જ, તમારી અરજીને નામંજૂર કરીને અમે તમને આ છેલ્લી તક આપી રહ્યા છીએ.
માલ્યાને ભારત પરત લાવવાની પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં
ભારતીય બેંકોમાંથી હજારો કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરીને વિદેશ ભાગેલા વિજય માલ્યાને બ્રિટનમાંથી ભારત પરત લાવવાની પ્રક્રિયા હાલમાં અંતિમ તબક્કામાં છે. તેથી, તે બ્રિટિશ અદાલતોમાં આ કાનૂની પ્રક્રિયાનો ગેરઉપયોગ કરે તેવી શક્યતા છે.
આથી, કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ અદાલતને આ અરજી નામંજૂર કરવાની વિનંતી કરી છે. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટના કેટલાક અગાઉના ચુકાદાઓ અનુસાર આવા કેસોમાં આરોપીને દેશ પરત આવવા માટે મજબૂર કરી શકાય નહીં અને તે અહીં હાજર ન હોય તો પણ તેની અરજી પર સુનાવણી થઈ શકે છે.
તેમ છતાં, હાઇકોર્ટે આ દલીલને નામંજૂર કરી અને 18 ફેબ્રુઆરીની આગામી સુનાવણીમાં તેમના વકીલોને ભાગેડુ વિજય માલ્યા ભારત ક્યારે પરત ફરશે તેની માહિતી આપવા નિર્દેશ આપ્યો.
શું છે અરજી?
અદાલતે તેમને ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ જાહેર કરીને ‘આર્થિક મોતની સજા’ આપી છે, એવો દાવો વિજય માલ્યાની તરફથી હાઇકોર્ટમાં વકીલ અમિત દેસાઈએ કર્યો.
ફરાર આર્થિક ગુનેગાર અધિનિયમની કલમ 12(1)માં નવા સુધારા પછી વિજય માલ્યા દેશના પ્રથમ એવા આરોપી બન્યા છે જેને ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેથી, વિજય માલ્યાએ ગયા વર્ષે હાઇકોર્ટમાં આ કાયદાની માન્યતા (વૈધતા)ને પડકાર્યો હતો. આ અરજીમાં તેમણે સમગ્ર પ્રક્રિયા પર રોક લગાવવાની માંગ કરી છે.
તપાસ એજન્સીએ ભારતીય બેંકોમાંથી લેવાયેલા લોન કરતાં વધુ સંપત્તિ જપ્ત કરી હોવાનું તેમણે દાવો કર્યો છે. તેઓ પોતે ખાતાધારકોને તેમનું પૈસું પરત આપવા તૈયાર હોવાનું પણ જણાવ્યું છે.
સાથે જ, વ્યાજ સાથે લેવામાં આવેલા લોનની રકમ દિવસેને દિવસે વધતી જઈ રહી છે અને 6000 કરોડથી વધીને 15000 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. અમે અમારી સંપત્તિ વેચીને પણ આ વ્યાજ ચૂકવી શકીએ છીએ. પરંતુ અમે બેઉપાય છીએ, કારણ કે અમારા બધા ખાતા અને તમામ સંપત્તિ તપાસ એજન્સીની કસ્ટડીમાં છે.
આથી, વિજય માલ્યાની એક વધુ અરજી, જેમાં અમારી વાત સાંભળવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે, હાઇકોર્ટમાં લંબિત છે. વિજય માલ્યાએ આ અરજી દાખલ કરીને તેમને ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ જાહેર કરવાની અને તેમની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયાનો વિરોધ કર્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારની ભૂમિકા?
વા કાયદા હેઠળ, જેમને ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ જાહેર કરવામાં આવે છે, તેમની સંપત્તિ તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમના વિરુદ્ધ ગુનાના આરોપસર ધરપકડ વોરંટ પણ જારી કરવામાં આવે છે અને તેમને ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ તરીકે જાહેર કરવામાં આવે છે.
આ દરમિયાન, આવા લોકો કાનૂની કાર્યવાહીથી બચવા માટે ભારત છોડીને અન્ય દેશોમાં ભાગી જાય છે. બાદમાં તેઓ ભારત પરત આવવામાં પણ સંકોચ અનુભવે છે.
આ નવી કાનૂની જોગવાઈ આવા પ્રકરણોને રોકવા માટે બનાવવામાં આવી છે. જોકે, વિરોધ પક્ષનો દાવો છે કે આ કાયદાએ તપાસ પ્રણાલીમાં પણ અડચણ ઊભી કરી છે, કારણ કે દરેક પગલાં માટે અદાલતની મંજૂરી લેવી જરૂરી બની ગઈ છે. તેથી, ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) તરફથી વિજય માલ્યાની દાખલ કરેલી અરજી નામંજૂર કરવા હાઇકોર્ટને વિનંતી કરવામાં આવી હતી.
વિજય માલ્યાએ FEO અધિનિયમની કલમ 12(8)ને પડકાર્યો છે અને દાવો કર્યો છે કે તે ગેર બંધારણીય છે. ઉપરાંત, તેમણે અરજીમાં દાવો કર્યો છે કે જો તેમને આરોપોમાંથી નિર્દોષ ઠરાવવામાં આવે, તો જપ્ત કરેલી સંપત્તિ પરત આપવાની કોઈ જોગવાઈ કાયદામાં નથી.
પરંતુ, કલમ 12ની પેટા કલમ (9) મુજબ, જો વિશેષ અદાલત નક્કી કરે કે આરોપી ‘ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી’ નથી, તો જપ્ત કરેલી સંપત્તિ પરત આપી શકાય છે.
ઈડીના વકીલોએ અદાલતનું ધ્યાન આ મુદ્દા તરફ દોર્યું. આ દરમિયાન, કિંગફિશર એરલાઇન્સના નામે લેવામાં આવેલા અંદાજે 9,000 કરોડ રૂપિયાના બેંક લોનની ચૂકવણી ન કર્યા બાદ વિજય માલ્યા ઇંગ્લેન્ડ ભાગી ગયા હતા. ત્યારથી ભારત સરકાર સતત તેમને પરત લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. વિજય માલ્યાએ આ પ્રક્રિયામાં વધુ વિલંબ કરવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ. તેમને ભારત પરત આવવું જોઈએ, અને તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાનો સંપૂર્ણ મોકો આપવામાં આવશે, એવું સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ હાઇકોર્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યું.
આ પણ વાંચો: