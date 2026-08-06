તરુણ તેજપાલને બોમ્બે હાઇકોર્ટે આપ્યો ઝટકો, યૌન શોષણ કેસમાં નિર્દોષ છોડવાનો નિર્ણય પલટ્યો
બોમ્બે હાઇકોર્ટે ગુરૂવારે 'તહેલકા'ના પૂર્વ એડિટર તરુણ તેજપાલને 2013ના યૌન શોષણના કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે.
Published : August 6, 2026 at 1:01 PM IST
પણજી: બોમ્બે હાઇકોર્ટે ગુરૂવારે 'તહેલકા'ના પૂર્વ એડિટર તરુણ તેજપાલને 2013ના યૌન શોષણના કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યા છે અને તેમને નિર્દોષ છોડવાના સેશન્સ કોર્ટના આદેશને પલટી નાખ્યો છે. જસ્ટિસ અનુજા પ્રભુદેસાઇ અને જસ્ટિસ અમિત બોરકરની બનેલી હાઇકોર્ટની ગોવા બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે સજા અંગેનો આદેશ આજે બપોરે સંભળાવવામાં આવશે.
તેજપાલને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની કલમ 376(2)(f) (સત્તા અથવા ટ્રસ્ટના પદ પરના વ્યક્તિ દ્વારા મહિલા પર યૌન શોષણ), કલમ 354(A) (જાતીય સતામણી) અને કલમ 354(B) (કપડા ઉતારવાના ઈરાદાથી મહિલા પર હુમલો અથવા ગુનાહિત બળનો ઉપયોગ) હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.
Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case pic.twitter.com/CSliQfbLa1— ANI (@ANI) August 6, 2026
કલમ 376 હેઠળ, તેજપાલને ઓછામાં ઓછી દસ વર્ષથી લઈને આજીવન કેદની સજા થઈ શકે છે. તેજપાલના વકીલ, આબાદ પોંડાએ ઓછામાં ઓછી સજાની માંગ કરી હતી, જ્યારે ગોવા સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ "ના એટલે ના" એવો મજબૂત સંદેશ આપવા માટે મહત્તમ સજાની દલીલ કરી હતી.
કોર્ટમાં હાજર રહેલા તેજપાલે ઉદારતા દાખવતા દાવો કર્યો હતો કે તે "રાજકીય પીડિત" અને બે પુત્રીઓનો પિતા છે. આ કેસ એક પૂર્વ જુનિયર સાથીદાર દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપો પરથી ઉભો થયો છે, જેમણે જણાવ્યું હતું કે નવેમ્બર 2013માં ગોવામાં 'થિંકફેસ્ટ' કાર્યક્રમ દરમિયાન એક હોટલ લિફ્ટમાં વરિષ્ઠ પત્રકારે તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. ગોવા સરકારે ટ્રાયલ કોર્ટના 2021ના નિર્દોષ છૂટવાના ચુકાદાને પડકાર્યો હતો.
#WATCH | Panaji, Goa | Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal leaves from the court premises, after being convicted in the 2013 sexual assault case by Bombay High Court at Goa. The pronouncement of sentence at 1430 hours today. pic.twitter.com/4pPTMnXRZG— ANI (@ANI) August 6, 2026
મે 2021માં ગોવા સેશન્સ કોર્ટે તેજપાલને એમ માનતા તમામ આરોપોમાંથી નિર્દોષ છોડી મુક્યા હતા કે પ્રોસિક્યૂશન કોઇ શક વગર પોતાનો કેસ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. ટ્રાયલ કોર્ટે મેડિકલ પુરાવાની કમી પર ધ્યાન આપ્યુ હતું અને ફરિયાદ કરનાર અને તેજપાલ વચ્ચે થયેલા મેસેજ પર વિશ્વાસ કર્યો હતો. આ પરિણામ કાઢવામાં આવ્યું કે પ્રોસિક્યૂશનના આ દાવાનું સમર્થન કરતા નથી કે તે કથિત હુમલાથી આઘાતમાં હતી.
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