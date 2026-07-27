બોમ્બે હાઈકોર્ટે નીતિન ગડકરીને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અંગે મેટા, એક્સ અને ગુગલ સામે સિવિલ દાવો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી
કોર્ટે ગડકરીને મેટા અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ તેમજ ખોટી માહિતી ફેલાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અજાણી સંસ્થાઓ સામે સિવિલ દાવો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી છે.
Published : July 27, 2026 at 4:35 PM IST
મુંબઈ: બોમ્બે હાઈકોર્ટે સોમવારે કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીને ડીપફેક અને એઆઈ-જનરેટેડ પોસ્ટ્સ પર મેટા, એક્સ, ગૂગલ અને અજાણી સંસ્થાઓ સામે સિવિલ દાવો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી છે.
ગડકરીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ સામે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો જેમાં કથિત રીતે તેમને અને તેમના પરિવારને E20-સંબંધિત વ્યવસાયોના નફા સાથે જોડવામાં આવ્યા હતા. ગડકરીના કેસ મુજબ, સોશિયલ મીડિયા પરની વિવાદાસ્પદ સામગ્રીમાં પોસ્ટ્સ, ડીપફેક ફોટા અને વીડિયોનો સમાવેશ થાય છે જે કથિત રીતે તેમને અને તેમના પરિવારને E20 ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમના નફા સાથે જોડે છે.
તેમનો કેસ એ વાત પર પણ ભાર મૂકે છે કે ઇથેનોલ મિશ્રણ નીતિ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહી છે.
બોમ્બે હાઈકોર્ટે ગડકરીને મેટા અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ, તેમજ અજાણી સંસ્થાઓ સામે સિવિલ દાવો દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી છે જેનો ઉપયોગ કથિત રીતે ગડકરી અને તેમના પરિવાર સામે ખોટી માહિતી ફેલાવવા માટે થઈ રહ્યો છે.
દરમિયાન, વાહન ઉત્પાદકો અને સરકાર-સમર્થિત પરીક્ષણ એજન્સીઓ માને છે કે E20 માટે પ્રમાણિત વાહનો આ ઇંધણનો સુરક્ષિત રીતે ઉપયોગ કરવા માટે ડિઝાઇન અને પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. અલગ વાહન સમસ્યાઓ ઇથેનોલ મિશ્રણને કારણે નથી, પરંતુ ભેળસેળ અને જાળવણીના મુદ્દાઓને કારણે છે.
કેન્દ્ર સરકાર પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ વધારવાને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ દેશની ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા, કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા અને શેરડી અને અનાજ જેવા ફીડસ્ટોકમાંથી ઇથેનોલના સ્થાનિક ઉત્પાદનને ટેકો આપવા માટેની તેની મોટી વ્યૂહરચનાનો એક ભાગ છે.