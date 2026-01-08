ETV Bharat / bharat

બિહારમાં ત્રણ સિવિલ કોર્ટને RDXથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ઇમેઇલથી ધમકી મળતા ખળભળાટ

બિહારમાં ત્રણ સિવિલ કોર્ટ, પટના, ગયા અને કિશનગંજને એક સાથે બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 8, 2026 at 1:41 PM IST

પટના: બિહારની ત્રણ સિવિલ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. પટના સિવિલ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ખળભળાટ મચી ગયો છે, જેના કારણે સમગ્ર કોર્ટ પરિસરમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો . આ ધમકી ઇમેઇલ દ્વારા આપવામાં આવી હતી, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે કોર્ટ પરિસરમાં ત્રણ RDX IED પ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યા છે. ગયા સિવિલ કોર્ટ અને કિશનગંજ સિવિલ કોર્ટમાં પણ આવી જ ધમકીઓ મળી હતી.

પટના સિવિલ કોર્ટ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી: માહિતી મળતાં, પટના સિવિલ કોર્ટ પરિસરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરી દેવામાં આવી હતી. કોર્ટ પરિસરમાં હાજર વકીલો, અરજદારો અને સ્ટાફમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. સાવચેતીના ભાગરૂપે, ઘણા વિસ્તારો ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા અને જાહેર અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પીરબહોર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને તપાસ કરી રહી છે.

ઈમેલથી ગભરાટ ફેલાયો, પરિસર ખાલી કરાવાયું: પટના પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સૂચના પર, ડૉગ સ્ક્વૉડ, બોમ્બ સ્ક્વૉડ અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને સમગ્ર પરિસરની સઘન તપાસ શરૂ કરી. કોઈપણ શંકાસ્પદ વસ્તુને સમયસર નિષ્ક્રિય કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક ખૂણાનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ ઈમેઈલની ટેકનીકલ તપાસ પણ કરી રહી છે જેથી એ જાણી શકાય કે,ધમકી આપનાર કોણ છે અને તેનો હેતુ શું છે.

"સિવિલ કોર્ટને ઈમેલ દ્વારા બોમ્બ ધમકી મળી છે. સુરક્ષા અંગે કોઈ બેદરકારી રાખવામાં આવી રહી નથી. ડોગ સ્ક્વૉડ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વૉડ સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા છે, અને દરેક પાસાની સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે." - દીક્ષા, એસપી, પટના સેન્ટ્રલ એસપી

પટના સિવિલ કોર્ટને ધમકી, વકીલે શું કહ્યું? પટના સિવિલ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ ઋષિકેશ નારાયણ સિંહાએ આ ઘટના પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું, " વારંવાર સિવિલ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નક્કર પરિણામો સામે આવ્યા નથી. આવી ધમકીઓ પાછળના લોકોની શક્ય તેટલી વહેલી તકે ઓળખ થવી જોઈએ અને તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ જેથી કોર્ટ પરિસરમાં કામ કરતા વકીલો અને જનતા તેમની સલામતી પર વિશ્વાસ જાળવી શકે."

ગયા સિવિલ કોર્ટને પણ મળી ધમકી: દરમિયાન, બિહારની ગયા સિવિલ કોર્ટ અને કિશનગંજ સિવિલ કોર્ટને પણ તેમને ઉડાવી દેવાની ઇમેઇલ દ્વારા ધમકીઓ મળી. ધમકીઓ મળ્યા બાદ કોર્ટ પરિસરમાં ગભરાટનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે. કોર્ટ પરિસરમાં તાત્કાલિક સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ડોગ સ્ક્વૉડ શોધખોળમાં જોડાઈ છે. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વૉડને પણ બોલાવવામાં આવી છે.

"જિલ્લા ન્યાયાધીશને એક ઈમેલ મળ્યો. તે ધમકીભર્યો ઈમેલ હતો. અરુણ કુમાર નામના કોઈ વ્યક્તિએ તે મોકલ્યો હતો. ઈમેલમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કોર્ટ પરિસરને RDX વિસ્ફોટથી ઉડાવી દેવામાં આવશે. વિસ્ફોટનો સમય બપોરે 2:30 વાગ્યે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ ધમકીને પગલે, સમગ્ર કોર્ટ પરિસરની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. સર્ચ ઓપરેશન ચાલુ છે. સાવચેતી રૂપે, સિવિલ કોર્ટમાં પહોંચેલા લોકોને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે, અને કોર્ટ પરિસરની આસપાસ શોધખોળ ચાલી રહી છે." - મુકેશ કુમાર, એડવોકેટ

કિશનગંજ સિવિલ કોર્ટને પણ ધમકી મળી: કિશનગંજ સિવિલ કોર્ટને પણ ઈમેલ મળ્યો. ધમકીને પગલે સિવિલ કોર્ટમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી. SDPO ગૌતમ કુમાર અને અન્ય વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સિવિલ કોર્ટમાં પહોંચ્યા છે અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.

