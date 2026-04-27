બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી વચ્ચે બોમ્બ કેસની તપાસ NIAના હાથમાં, ચૂંટણી પંચનું કડક વલણ

બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ને ધ્યાનમાં રાખતા ચૂંટણી પંચ કડક બની ગયું છે.

બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી વચ્ચે બોમ્બ કેસની તપાસ NIAને સોપવામાં આવી છે. (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 9:07 AM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાંગરના શાનપુકુર વિસ્તારમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના એક કાર્યકર્તાના ખાલી પડેલા ઘરમાં બોમ્બનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું. મળતી માહિતી અનુસાર સોમવારે આ કેસની તપાસ નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (NIA)ને સોપવામાં આવી છે. સાથે જ આ કેસમાં આતંકવાદી એન્ગલની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

એન્ટી ટેરર એજન્સીએ ગૃહ મંત્રાલય પાસેથી આદેશ મળ્યાના એક દિવસ બાદ સોમવાર સવારે એક નવી ફરિયાદ દાખલ કરી છે. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું કે ગૃહ મંત્રાલયના આદેશ અનુસાર, અમારી ટીમે પશ્ચિમ બંગાળમાં ક્રૂડ બોમ્બ મળવા સાથે જોડાયેલો એક કેસ પોતાના હાથમાં લીધો છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ કેસ કોલકાતા પોલીસ દ્વારા 79 ક્રૂડ બોમ્બ અને બીજી આપત્તિજનક સામગ્રી જપ્ત સાથે જોડાયેલો છે, જેને 25 એપ્રિલે એક જગ્યાએ રાખવામાં આવ્યો હતો.

25 એપ્રિલનો આ કેસ શરૂઆતમાં કોલકાતાના ભાંગર ડિવીઝનના ઉત્તર કાશીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. ક્રૂડ બોમ્બ અને તેને બનાવવામાં ઉપયોગ થતી સામગ્રીના સ્ટોરેજ વિશે ઇનપુટ મળ્યા બાદ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા રાજ્ય પોલીસે શણના દોરડાથી બાંધેલી 79 ગોળાકાર વસ્તુઓ અને અન્ય ગુનાહિત સામગ્રી જપ્ત કરી હતી, જે ક્રૂડ બોમ્બ હોવાની શંકા છે. દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના ઉત્તર કાશીપુર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના માજેરહાટ (પોઇલેપારા) ગામમાં એક ક્રબ્રસ્તાન પાસે એક ખાલી ઘરની અંદર અજાણ્યા લોકો દ્વારા વિસ્ફોટક મુકવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.

આ ઘટનાને લઇને અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વિસ્ફોટક ગેરકાયદેસર રીતે સ્ટોરેજ અને હેન્ડલિંગ કરવી પબ્લિક સેફ્ટી અને પ્રોપર્ટી માટે ગંભીર ખતરો છે, જેનો અર્થ લોકોમાં ડર અને આતંક ફેલાવવાનો હોઇ શકે છે.

બીજી તરફ આ કેસને લઇને ચૂંટણી પંચે પણ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ચૂંટણી પંચે અધિકારીઓને કડક મેસેજ આપતા જણાવ્યું કે, તમામ ઘટનાની તપાસ NIA કરશે. ચૂંટણી પંચે પોલીસ કમિશનર સહિત તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, જો આ વિસ્તારમાં કોઇ પણ પ્રકારના વિસ્ફોટક મળે છે તો તેમના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

