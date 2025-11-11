ETV Bharat / bharat

દિલ્હીમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ: લાજપત નગર થી લાલ કિલ્લા સુધીના ઘાતક ધડાકા

લાજપત નગરથી લાલ કિલ્લા અને વ્યસ્ત બજારો સુધી, આ હુમલાઓએ જનજીવનને હચમચાવી નાખ્યું છે. જાણીએ બધા મુખ્ય બ્લાસ્ટો

દિલ્હીમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ
દિલ્હીમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2025 at 10:56 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 12:46 PM IST

હૈદરાબાદ : 10 નવેમ્બર 2025ના રોજ લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક ટ્રાફિક સિગ્નલ પર સાંજે 6.52 વાગ્યે ધીમી ગતિએ ચાલતી કારમાં એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા નવ લોકો માર્યા ગયા હતા, 20 અન્ય ઘાયલ થયા હતા અને અનેક વાહનો બળીને ખાખ થઈ ગયા હતા.

રાજધાની દિલ્હીએ છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં અમુક એવા ભયાનક બોમ્બ વિસ્ફોટો ઝીલ્યા છે. જેને શહેરની સુરક્ષા અને શાંતિને વારંવાર પડકાર ફેંક્યો છે. લાજપત નગરથી લાલ કિલ્લા અને વ્યસ્ત બજારો સુધી, આ હુમલાઓએ જનજીવનને હચમચાવી નાખ્યું છે. જાણીએ મુખ્ય વિસ્ફોટની ઘટનાઓ વિશે.

લાજપત નગર વિસ્ફોટ: 21 મે, 1996ના રોજ સાંજે, દિલ્હીના લાજપત નગર સેન્ટ્રલ માર્કેટમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 38 ઘાયલ થયા હતા.

સદર બજાર બોમ્બ બ્લાસ્ટ: દિલ્હીના સદર બજાર નજીક 1 ઓક્ટોબર, 1997: બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. જેમાં આશરે 30 જેટલા લોકો ઘાયલ થયા હતા. શક્તિશાળી વિસ્ફોટોએ વિસ્તારમાં અફરા તફરી મચાવી દીધી.

ત્રણ જગ્યાએ બ્લાસ્ટ: શાંતિવન, કૌડિયા પુલ અને કિંગ્સવે કેમ્પ વિસ્તારમાં10 ઓક્ટોબર, 1997 ના રોજ ત્રણ વિસ્ફોટ થયા હતા. જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત અને આશરે 16 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

રાની બાગ બ્લાસ્ટ: રાજધાનીની ભીડભાડવાળા રાની બાગ બજારમાં 18 ઓક્ટોબર 1997ના રોજ ડબલ બ્લાસ્ટ થયો હતો. આ બ્લાસ્ટમાં એક વ્યક્તિનું મોત અને લગભગ 23 લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ બ્લાસ્ટથી બજારમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.

કરોલ બાગ માર્કેટ બ્લાસ્ટ: કરોલ બાગ માર્કેટમાં 26 ઓક્ટોબર 1997 2 વિસ્ફોટ થયા હતા. જેમાં 1 મૃત્યુ અને અંદાજે 34 ઘાયલ થયા હતા.

લાલ કિલ્લા નજીક બ્લાસ્ટ: દિલ્હીના લાલ કિલ્લા નજીકના વિસ્તારમાં 30 નવેમ્બર 1997ના રોજ ડબલ વિસ્ફોટથી લોકોના મોત અને 70 ઘાયલ થયા હતા.

પહાડગંજ,દિલ્હી: 27 ફેબ્રુઆરી 2000ના રોજ પહાડગંઝ જે વ્યસ્ત બજર વિસ્તારમાં બોમ્બ વિસ્ફોટથી 8 લોકો ઘાયલ થયા, આ બજાર જ્યાં મોટી માત્રમાં ભીડ પણ હોય છે અને વ્યસ્ત બજાર છે.

સદર બજાર:16 માર્ચ 2000ના રોજ બ્લાસ્ટ થવાથી અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા, જેના કારણે જૂની બજારમાં ડરનો માહોલ સર્જાયો હતો.

લિબર્ટી-સત્ય સિનેમા હોલ: રાજધાનીમાં 22 મે 2005ના રોજ ફિલ્મના પ્રદર્શન દરમ્યાન બે બ્લાસ્ટ થયા હતા, જેમાં એક વ્યક્તિનું મોત અને લગભગ 60 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

ત્રણ અલગ અલગ જગ્યાએ બ્લાસ્ટ: 29 ઓક્ટોબર 2005ના રોજ સરોજિની નગર, પહાડગંજ અને ગોવિંદપુરીમાં 3 બ્લાસ્ટમાં 59થી વધારે લોકોના મૃત્યું થયા હતા. દિવાળી તહેવારની નજીક જ આ ઘાતકી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

જામા મસ્જિદ: 14 એપ્રિલ 2006ના રોજ નમાઝના સમયે દિલ્હીની જામા મસ્જિદમાં 2 બ્લાસ્ટ થયા હતા, જેમાં 14 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

દિલ્હી સીરિયલ બ્લાસ્ટ: 13 સપ્ટેમ્બર 2008ના રોજ કરોલ બાગ, કનોટ પ્લેસ અને ગ્રેટર કૈલાશમાં 5 બ્લાસ્ટમાં લગભગ 26 લોકોના મોત થયા અને 90થી વધારે ઘાયલ થયા હતા.

મેહરોલી ફૂલ બજાર: દિલ્હીના મેહરોલી ફૂલ બજારમાં 27 સપ્ટેમ્બર 2008ના રોજ બોમ્બ બ્લાસ્ટથી 3 લોકોના મોત થયા અને 23 ઘાયલ થયા હતા.

દિલ્હી હાઈકોર્ટ: 25 મે 201ના રોજ કોર્ટ પરિસરના પાર્કિંગમાં વિસ્ફોટ થયો, કોઈ મોત થયું નહોતું. આ દિલ્હીના હાઈ સિક્યોરિટી ઝોનમાં થયેલો બ્લાસ્ટ હતો.

