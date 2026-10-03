આંધ્ર પ્રદેશ: દવાની ફેક્ટરીમાં બોઇલર ફાટ્યું, 5 મજૂરોના મોત, 12 લોકોની હાલત ગંભીર
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો કે દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને સારી સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે.
Published : October 3, 2026 at 1:40 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 2:38 PM IST
તિરૂપતિ (આંધ્ર પ્રદેશ): તિરૂપતિ જિલ્લામાં સ્થિત શ્રી સિટીમાંથી એક દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં એક દવા બનાવનારી ફેક્ટરીમાં અચાનર બોઇલર ફાટતા પાંચ લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 12 અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. આ દુર્ઘટના નાઇટ શિફ્ટ દરમિયાન બની હતી જેમાં ત્યાં કામ કરનારા કેટલાક મજૂરોને તેની અસર થઇ હતી. રાહત અને બચાવ દળ ઘટનાસ્થળે છે અને ઘાયલોને તરત હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, દવા બનાવનારી કંપની 'ઠિલ હેલ્થકેર'માં બોઇલર ફાટ્યા બાદ ત્યાં ભીષણ આગ લાગી હતી. બે મજૂરોના ઘટનાસ્થળે મોત થયા હતા જ્યારે બે અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને તરત હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા છે જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમણે દમ તોડ્યો હતો.
Tirupati, Andhra Pradesh: A boiler blast at a pharmaceutical manufacturing unit in Sri City, Satyavedu mandal, left five people dead and 10 others critically injured. Police and emergency teams reached the site and launched rescue operations. The injured were shifted to nearby… pic.twitter.com/HpKX8XufF6— IANS (@ians_india) October 3, 2026
મૃતકોમાં બે લોકોની ઓળખ સત્યવેદુ મંડળના ચેરિબી ગામના ચિન્ના મસ્તાન (45) અને તમિલનાડુના મદરાપક્કમના રમેશ (45)ના રૂપમાં થઇ છે. બાકીના બે મૃતકો વિશે હજુ જાણકારી મળી નથી.
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ અને શિક્ષણ અને IT મંત્રી નારા લોકેશે શ્રી સિટીની એક પ્રાઇવેટ ફેક્ટરીમાં બોઇલર ફાટતા મજૂરોના મોત અને તેમના ઘાયલ થવા અંગે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે, તેમણે મૃતકોના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે અને સ્વર્ગીય આત્માઓની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી છે.
મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને નિર્દેશ આપ્યો છે કે દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને સારી સારવાર સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે. બીજી તરફ મંત્રી લોકેશે પીડિત પરિવારોને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે સરકાર દરેક શક્ય રીતે તેમની સાથે ઉભી રહેશે.
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