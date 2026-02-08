ETV Bharat / bharat

ગર્લફ્રેન્ડે લગ્નનું કાર્ડ અને નવી સાડીમાં તસવીરો બતાવી, બોડીબિલ્ડરે જીવન ટૂંકાવ્યું

Published : February 8, 2026 at 9:37 PM IST

બેંગલુરુ: કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુમાં એક બોડીબિલ્ડર તેની ગર્લફ્રેન્ડની સગાઈથી એટલો દુઃખી થઈ ગયો કે તેણે આત્મહત્યા કરી જીવન ટૂંકાવી લીધું. આ ઘટના શનિવારે સાંજે મહાલક્ષ્મી લેઆઉટમાં બની હતી. મૃતક કિરણ (26) એ એક સુસાઈડ નોટ છોડી હતી જેમાં તેણે લખ્યું હતું કે, તેની ગર્લફ્રેન્ડની સગાઈ કોઈ બીજા સાથે થઈ ગઈ છે.

પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે સુસાઈડ નોટમાં મહિલાનું નામ અને તેની માતાનું નામ લખ્યું હતું અને જણાવ્યું હતું કે તેણે આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય એટલે કર્યો કેમ કે, તેની ગર્લફ્રેન્ડે બીજા કોઈની સાથે સગાઈ કરી લીધી.

કિરણ ઘણા વર્ષોથી બેંગલુરુમાં જીમ ટ્રેનર અને બોડીબિલ્ડર તરીકે જાણીતો હતો. તે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી એક યુવતી સાથે પ્રેમમાં હતો. જોકે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે ચુવતીએ તેને કહ્યું હતું કે તેની સગાઈ કોઈ બીજા સાથે થઈ છે અને તેણે તેને લગ્નની આમંત્રણ પત્રિકા અને તેની નવી સાડીના ફોટા પણ બતાવ્યા હતા. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ જ કારણે કિરણે આત્મહત્યા કરી.

મહાલક્ષ્મી લેઆઉટ પોલીસ સ્ટેશને ઘટનાસ્થળે તપાસ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ પુરુષના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.

કિરણની માતા પોતાના દીકરાના મૃત્યુથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમણે કહ્યું, "કિરણ, જે શનિવારે સાંજે ઘરે આવ્યો હતો અને જાણ્યું કે તેની પ્રેમિકા બીજા કોઈ સાથે લગ્ન કરી રહી છે, તેણે કાગળ અને પેન માંગ્યા. જ્યારે મેં તેને પૂછ્યું કે, કોરો કાગળ શા માટે જોઈએ છે, ત્યારે તેણે કહ્યું, 'ચિંતા ના કર, મમ્મી, હું હિસાબ લખીશ.' પરંતુ તેણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો."

કિરણના પરિવારે યુવતી અને તેના પરિવાર વિરુદ્ધ મહાલક્ષ્મી લેઆઉટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે જણાવ્યું છે કે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને તપાસ ચાલી રહી છે.

