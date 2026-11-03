ઉત્તરાખંડ: કેદારતાલ ટ્રેક પર શોધ અને બચાવ ટીમને 2 મૃતદેહ મળ્યા, 6 ટ્રેકર્સ હજુ પણ ગુમ
ઉત્તરકાશીમાં કેદારતાલ ટ્રેક પરથી ગુમ થયેલા આઠ ટ્રેકર્સમાંથી બેના મોત થયા છે, જ્યારે છ હજુ પણ ગુમ છે. KEDARTAL AVALANCHE
Published : November 3, 2026 at 6:40 PM IST
ઉત્તરકાશી: ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં કેદારતાલ ટ્રેક પર હિમપ્રપાત બાદ ગુમ થયેલા આઠ લોકોમાંથી બેના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. મંગળવાર, 3 નવેમ્બરના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલા સઘન શોધ અભિયાન દરમિયાન, બચાવ ટીમોએ એક મહિલા અને એક પુરુષ પર્વતારોહકના મૃતદેહ શોધી કાઢ્યા હતા.
જોકે, ગુમ થયેલા છ અન્ય લોકોનો હજુ સુધી કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી. મુશ્કેલ પર્વતીય ભૂપ્રદેશ, બરફવર્ષા અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને બચાવ ટીમોએ શોધ યથાવત રાખી છે, 4 નવેમ્બરના રોજ ફરી શોધખોળ શરૂ થશે.
ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, કેદારતાલ વિસ્તારમાં ગુમ થયેલા લોકો માટે મંગળવારે સવારે 7:30 વાગ્યે શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. SDRF, નેહરુ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ માઉન્ટેનિયરિંગ (NIM) અને અન્ય બચાવ એજન્સીઓની ટીમો આ કામગીરીમાં સામેલ હતી. ઘણા કલાકો સુધી ચાલેલા શોધખોળ દરમિયાન, ટીમે એક મહિલા અને એક પુરુષના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા. બપોરે લગભગ 3 વાગ્યા સુધી કામગીરી કર્યા પછી, બચાવ ટીમ બેઝ કેમ્પ પરત ફરી. બાકીના છ લોકોને શોધવા માટે બુધવારે શોધખોળ ફરી શરૂ થશે.
હેલિપેડ માટેની તૈયારીઓ
બચાવ કામગીરીને ઝડપી બનાવવા અને દુર્ગમ વિસ્તારમાં રાહત અને બચાવ ટીમોની પહોંચને સરળ બનાવવા માટે, સ્થળની નજીક એક વૈકલ્પિક હેલિપેડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 4005 મીટરની ઊંચાઈએ એક સ્થાન ઓળખવામાં આવ્યું છે. ત્યાં હેલિકોપ્ટર ઉતારવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી બચાવ ટીમો અને જરૂરી સાધનોને જરૂર પડ્યે સ્થળની નજીક લઈ જઈ શકાય. આનાથી કામગીરી માટે જરૂરી સમય ઘટાડવામાં મદદ મળશે તેવી અપેક્ષા છે.
27 ઓક્ટોબરે 13 સભ્યોની ટીમ રવાના થઈ હતી
ગત 27 ઓક્ટોબરે, સાત ટ્રેકર્સ અને છ સપોર્ટ સ્ટાફ સહિત 13 સભ્યોની ટીમ ગંગોત્રીથી કેદારતાલ ટ્રેક માટે રવાના થઈ હતી. જેમાંથી એક કુક બીજા જ દિવસે ગંગોત્રી પરત ફર્યો. બાકીના ટીમના સભ્યો 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં પાછા ફરવાના હતા. જોકે, ખરાબ હવામાન અને ફસાયેલા હોવાને કારણે, ટીમ સમયસર પહોંચી શકી નહીં.
શોધ અને બચાવ ટીમે 30 ઓક્ટોબરના રોજ બચાવ કામગીરીનો મોરચો સંભાળ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન, ટીમે 4,000 મીટરની ઊંચાઈએથી ત્રણ પોર્ટર અને એક કુકને સુરક્ષિત રીતે બચાવ્યા અને તેમને કેમ્પ સુધી પહોંચા઼ડ્યા, જોકે, સાત ટ્રેકર્સ અને એક ગાઈડની શોધખોળ માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. હવે બે મૃતદેહ મળ્યા પછી પણ, છની શોધ એક પડકાર બની રહી છે. વહીવટ અને બચાવ એજન્સીઓ બુધવાર માટે આયોજિત કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
મંગળવાર સવારથી કેદારતાલ વિસ્તારમાં ગુમ થયેલા લોકો માટે શોધ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. કામગીરી દરમિયાન એક મહિલા અને એક પુરુષના મૃતદેહ મળી આવ્યા. બપોરે લગભગ 3 વાગ્યા સુધી કામગીરી ચલાવ્યા પછી, બચાવ ટીમ બેઝ કેમ્પ પરત ફરી. હેલિકોપ્ટર સપોર્ટની સુવિધા માટે સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 4,005 મીટર ઉપર સ્થળની નજીક એક વૈકલ્પિક હેલિપેડની ઓળખ કરવામાં આવી છે. હવામાન અને પરિસ્થિતિઓના આધારે, બાકીના છ ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે બુધવારે ફરી શોધ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. - શાર્દુલ ગુસાઈ, ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર
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