ઉત્તરાખંડમાં કેદારતાલ ટ્રેક પર દુર્ઘટના, અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા, 4ની ઓળખ થઈ
ઉત્તરકાશીમાં કેદારતાલ ટ્રેક પર હિમસ્ખલન અને ભૂસ્ખલનને પગલે ગુમ થયેલા 6 સભ્યોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, બાકીના બે સભ્યોની શોધખોળ હજી પણ ચાલી રહી છે.
Published : November 5, 2026 at 8:58 PM IST
ઉત્તરકાશી: ઉત્તરાખંડમાં કેદારતાલ ટ્રેક પર ગુમ થયેલા 7 ટ્રેકર્સ અને એક ગાઈડમાંથી 6 વ્યક્તિઓના મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના 2 લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે. NDRFની સાથે ઉત્તરાખંડ વન વિભાગ અને અન્ય ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં સક્રિયપણે જોડાયેલી છે. દરમિયાન, 4 નવેમ્બરે મળી આવેલા બે મૃતદેહોની ઓળખ તેમના પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવી છે.
27 ઓક્ટોબરે ઉત્તરકાશીમાં કેદારતાલ ટ્રેક માટે નીકળેલા 13 સભ્યોના જૂથ સાથે એક દુર્ઘટના ઘટી, જેમાં 5 સભ્યો સુરક્ષિત છે, જ્યારે 8 સભ્યો હિમસ્ખલન અથવા ભૂસ્ખલનનો ભોગ બન્યા. આ જૂથમાં 7 ટ્રેકર્સ અને એક સ્થાનિક ગાઈડનો સમાવેશ થતો હતો. ટ્રેકર્સમાં પશ્ચિમ બંગાળના 5 લોકો અને ઉત્તર પ્રદેશની 2 મહિલા પર્વતારોહકોનો સમાવેશ થતો હતો. અત્યાર સુધી મળી આવેલા 6 મૃતદેહોમાંથી 4ની ઓળખ થઈ ચૂકી છે. જેમાં ઉત્તર પ્રદેશની 2 મહિલાઓ અને પશ્ચિમ બંગાળના 2 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે બાકીના 2ની ઓળખ હજુ થવાની બાકી છે.
ઓળખાયેલા લોકોમાં પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરા જિલ્લાના સાલબોની (પોસ્ટ અંચુરી)ના રહેવાસી 40 વર્ષીય રિન્ટુ મંડલ (સુનિલ ચંદ્ર મંડલના પુત્ર) અને 30 વર્ષીય ઉદય ઘોષ (દિનેશ ઘોષના પુત્ર)નો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં વિકાસ નગર સ્થિત ગાયત્રી પુરમના રહેવાસી નારાયણ વર્માની પુત્રીઓ, 28 વર્ષીય વર્તિકા વર્મા અને 29 વર્ષીય દીપિકા વર્મા (બહેનો)—પણ તેમાં સામેલ છે. બાકીના બે વ્યક્તિઓની ઓળખ હજુ બાકી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 13 સભ્યોનું આ ગ્રુપ ગત 27 ઓક્ટોબરે ગંગોત્રીથી કેદારતાલ ટ્રેક માટે નીકળ્યું હતું. આ ગ્રુપમાં 7 ટ્રેકર્સ, એક ગાઈડ, 2 રસોઈયા અને 3 પોર્ટર (સામાન ઉઠાવનારા) હતા. રસોઈયાઓમાંથી એક વ્યક્તિ 28 ઓક્ટોબરે ગંગોત્રી પરત ફરી હતી. બાકીના જૂથે 29 ઓક્ટોબરે પરત ફરવાનું હતું, પરંતુ 30 ઓક્ટોબરે ટ્રેકિંગ એજન્સીને માહિતી મળી કે હવામાનમાં અચાનક આવેલા ફેરફાર અને હિમવર્ષાને કારણે આ જૂથ ત્યાં ફસાઈ ગયું છે. ત્યારબાદ, વન વિભાગ, એસડીઆરએફ (SDRF) અને જિલ્લા વહીવટીતંત્રની ટીમોએ શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.
ઉત્તરકાશી સ્થિત 'ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર' દ્વારા જારી કરાયેલી એક પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, પ્રતિકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે, 2 નવેમ્બરના રોજ શોધ અને બચાવ ટીમને 4 હજાર મીટરની ઊંચાઈએ અભિયાનમાં સામેલ સભ્યોનો સામાન મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, 3 નવેમ્બરના રોજ ટીમે એક મહિલા અને એક પુરુષના મૃતદેહો શોધી કાઢ્યા હતા. 4 નવેમ્બરના રોજ, અન્ય બે સભ્યોના મૃતદેહો અલગ-અલગ સ્થળોએથી મળી આવ્યા હતા. આજે, 5 નવેમ્બરના રોજ, ટીમે વધુ બે સભ્યોના મૃતદેહો શોધી કાઢ્યા છે. આમ, અત્યાર સુધીમાં કુલ છ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના બે સભ્યોની શોધખોળ ચાલુ છે.
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