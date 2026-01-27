ETV Bharat / bharat

આસામની બ્રહ્મપુત્ર નદીમા હોડી પલટી, 4 બાળકો સહિત 6 લોકો ગુમ

આસામના બારપેટા જિલ્લામાં બ્રહ્મપુત્ર નદીમાં એક હોડી પલટી જવાની ઘટના સામે આવી છે, દૂર્ઘટના બાદ 4 બાળકો સહિત 6 લોકો ગુમ છે.

આસામના બારપેટા જિલ્લામાં બ્રહ્મપુત્ર નદીમા હોડી પલટી
આસામના બારપેટા જિલ્લામાં બ્રહ્મપુત્ર નદીમા હોડી પલટી (Etv Bharat)
Published : January 27, 2026 at 8:39 PM IST

બારપેટા,આસામ: આસામના બારપેટા જિલ્લામાં બ્રહ્મપુત્ર નદીમાં એક હોડી પલટી જવાથી ઓછામાં ઓછા છ લોકો ગુમ થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના જિલ્લાના રામપુર વિસ્તારમાં બની હતી.

બારપેટા જિલ્લાના વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક સુશાંત બિસ્વા શર્માએ ANIને જણાવ્યું હતું કે "NDRF અને SDRF ટીમો પોલીસ સાથે મળીને શોધ અને બચાવ કામગીરીમાં રોકાયેલી છે." વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે હોડી પલટી ગયા બાદ છ લોકો ગુમ થયા છે. NDRF અને SDRF ટીમો શોધ અને બચાવ કામગીરી કરી રહી છે. બીજી તરફ, સ્થાનિક લોકોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે બોટમાં લાઇફ જેકેટ નહોતા.

સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બોટ ખૂબ જ બેદરકારીથી ચલાવવામાં આવી હતી. લોકોનો આરોપ છે, હોડીમાં સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ હતો અને બોટને ખુબજ બેદરકારી પુર્વક ચલાવવામાં આવી રહી હતી, તેમજ નદીના પ્રવાહની પણ અવગણના કરવામાં આવી હતી. હોડી દુર્ઘટનાની જાણ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગયો છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, હોડીમાં સવાર મુસાફરોમાંથી 4 બાળકો સહિત 2 લોકો મળીને કુલ 6 વ્યક્તિઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે જેને શોધવા માટે રાહત બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ભરતપુર વિસ્તારમાં આવી જ એક દુ:ખદ હોડી પલટી જવાની ઘટના બની હતી, જેમાં ઘણા લોકો ગુમ થયા હતા. NDRF, SDRF અને સ્થાનિક ડાઇવર્સની સંયુક્ત ટીમોએ ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે નદીમાં શોધખોળ કામગીરી હાથ ધરી હતી.

