BMC ચૂંટણી: રાજ ઠાકરેએ ગરબડીનો આરોપ લગાવ્યો, PADU મશીનના ઉપયોગ પર માંગી સ્પષ્ટતા
મુંબઈમાં વોટ આપ્યા બાદ રાજ ઠાકરેએ કહ્યું કે PADU વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ કરાઈ રહ્યો છે, આયોગે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ.
Published : January 15, 2026 at 3:32 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) ના પ્રમુખ રાજ ઠાકરેએ ગુરુવારે મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓની નિષ્પક્ષતા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, જો છેતરપિંડી દ્વારા સત્તા મેળવવામાં આવે તો તેઓ તેને ન્યાયી માનતા નથી.
મહારાષ્ટ્રમાં 29 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો માટે ગુરુવારે મતદાન થયું. શિવસેના (UBT) અને MNS એ બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) ની ચૂંટણીઓ સાથે લડી.
મુંબઈમાં BMCની ચૂંટણીઓમાં મતદાન કર્યા પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા રાજ ઠાકરેએ આરોપ લગાવ્યો કે "PADU" નામના મતદાન મશીનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, જેના વિશે રાજ્ય ચૂંટણી પંચે રાજકીય પક્ષોને અગાઉથી જાણ કરી ન હતી. તેમણે આ બાબતે ચૂંટણી પંચ પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી.
મતદાન યુનિટને કંટ્રોલ યુનિટ સાથે જોડતી વખતે કોઈપણ કટોકટી અથવા તકનીકી ભૂલના કિસ્સામાં પ્રિન્ટિંગ સહાયક ડિસ્પ્લે યુનિટ (PADU) બેકઅપ તરીકે કામ કરે છે.
રાજ ઠાકરેએ કહ્યું, "પછી VVPATનો મુદ્દો છે, જ્યાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે નહીં. પછી "PADU" નામનું મશીન રજૂ કરવામાં આવ્યું. વાસ્તવમાં, કોઈ વિપક્ષ કે વિપક્ષી નેતા નથી. ચૂંટણી કેવી રીતે યોજવી તે સરકાર નક્કી કરે છે. અમે આવું થવા દઈશું નહીં. એ અલગ વાત છે કે મશીન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ચૂંટણી પંચે કોઈપણ રાજકીય પક્ષને તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપી નથી."
તેમણે ઉમેર્યું, "વારંવાર ફરિયાદો અને વિનંતીઓ છતાં, આ મશીન વિશે માહિતી આપવામાં આવી નથી. ચૂંટણી પંચે આ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. જ્યારે કોઈ આ રીતે છેતરપિંડી કરીને ચૂંટણીઓ યોજીને સત્તામાં આવે છે, ત્યારે અમે તેને ચૂંટણી નથી કહેતા."
મનસેના વડાએ મતદાન દરમિયાન થતી ગેરરીતિઓ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી અને એવા કિસ્સાઓ ટાંક્યા જ્યાં ફરીથી મતદાન જરૂરી હતું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે મતદારોની આંગળીઓ પર નિશાન લગાવવા માટે શાહીનો ઉપયોગ થતો હતો, પરંતુ હવે એક નવી પેન રજૂ કરવામાં આવી છે, અને એવી ફરિયાદો છે કે સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ શાહી ભૂંસી શકે છે.
રાજ ઠાકરેએ કહ્યું, "લેખિતમાં માહિતી આપ્યા પછી પણ કંઈ થયું નહીં. હવે ફક્ત શાહી લગાવવાનું બાકી છે, પછી તમે બહાર આવો, તેને સાફ કરો, અને પછી પાછા જઈને ફરીથી મતદાન કરો. હું તમને બધાને કહેવા માંગુ છું કે સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરી રહી છે. જ્યારે અમે આ શરૂ કર્યું, ત્યારે હેતુ કોઈપણ રીતે ચૂંટણી જીતવાનો હતો. સરકાર અને વહીવટીતંત્ર આ સંદર્ભમાં બધું કરી રહ્યા છે. ફરીથી મતદાનનો મુદ્દો ઉભો થયો."
તેમણે મતદારોને, ખાસ કરીને તેમના ગઠબંધન સમર્થકોને, ચૂંટણી દરમિયાન સાવધ રહેવાની અપીલ કરી.
રાજ ઠાકરેએ નવા ચૂંટણી પ્રચાર નિયમોની પણ ટીકા કરી, કહ્યું કે તે દર્શાવે છે કે સરકાર સત્તા જાળવી રાખવા માટે પ્રક્રિયામાં કેવી રીતે ચાલાકી કરી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "હું માતોશ્રી ખાતે લોકો, મનસે કાર્યકરો અને શિવસૈનિકોને આ બધી બાબતો પ્રત્યે સતર્ક રહેવા અપીલ કરું છું. એક વ્યક્તિ બે વાર મતદાન કરતા પકડાયો..."
