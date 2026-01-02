નક્સલવાદને મોટો ફટકો: તેલંગાણા પોલીસે ટોચના માઓવાદી કમાન્ડર બરશા દેવા અને 15 અન્ય લોકોની ધરપકડ કરી
માઓવાદી સંગઠનના સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશનની કરોડરજ્જુ રહેલી પીપલ્સ લિબરેશન ગેરિલા આર્મી (PLGA) હવે પતનની આરે છે.
Published : January 2, 2026 at 9:36 AM IST
હૈદરાબાદ: એક મોટી સફળતામાં, તેલંગાણા પોલીસે પીપલ્સ લિબરેશન ગેરિલા આર્મી (PLGA) ના ટોચના માઓવાદી કમાન્ડર બરશા દેવાની ધરપકડ કરવાનો દાવો કર્યો છે, જે ડાબેરી ઉગ્રવાદને મોટો ફટકો આપે છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેલંગાણા, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રની સરહદે આવેલા જંગલોમાં દેવા અને અન્ય 15 સશસ્ત્ર નક્સલીઓની પ્રવૃત્તિઓ વિશે સચોટ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, પોલીસે નજીકથી દેખરેખ રાખી હતી, જેના પરિણામે માઓવાદી જૂથને પકડી લેવામાં આવ્યો હતો. તેમની પાસેથી મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો મળી આવ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે દેવા સાથે ધરપકડ કરાયેલા તમામ લોકો તેમના ઓપરેશન માટે દેવાની બટાલિયનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા.
બરશા દેવા કોણ છે?
દેવાને પ્રતિબંધિત કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માઓવાદી) ના મુખ્ય વ્યક્તિઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. પાર્ટીના વડા ટિપ્પીરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજી અને તેલંગાણા પાર્ટીના સેક્રેટરી બડે ચોકા રાવ ઉર્ફે દામોદર સાથે, દેવા વર્ષોથી સંગઠનમાં ખૂબ સક્રિય હતા. તેઓ ટોચના માઓવાદી નેતા હિડમાના સમકાલીન હતા, જે તાજેતરમાં મારાડુમિલીમાં એક એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા. દેવા હિડમા કરતા થોડા નાના હોવાનું કહેવાય છે અને છત્તીસગઢના સુકમા જિલ્લાના પુવર્તી ગામનો રહેવાસી છે, જે હિડમાનું વતન પણ છે. બંને તે જ સમયે માઓવાદી સંગઠનમાં જોડાયા હતા અને બટાલિયનની પ્રવૃત્તિઓમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
તાજેતરના વિકાસ અને તીવ્ર નક્સલ વિરોધી કામગીરી સાથે, માઓવાદી સંગઠનના સેન્ટ્રલ મિલિટરી કમિશન (CMC) ની કરોડરજ્જુ ધરાવતી PLGA ની પ્રવૃત્તિઓ લગભગ બંધ થઈ ગઈ છે.
હિડમાના એન્કાઉન્ટર પછી, દેવાની ધરપકડ PLGA માટે બીજો મોટો ફટકો છે. વર્ષોથી, PLGA માઓવાદી પક્ષના અસ્તિત્વ અને પ્રવૃત્તિઓમાં કેન્દ્રિય હતું. તેની રચના 2 ડિસેમ્બર, 1999 ના રોજ, ટોચના પીપલ્સ વોર નેતાઓ નલ્લા આદિ રેડ્ડી ઉર્ફે શ્યામ, એરા રેડ્ડી સંતોષ રેડ્ડી ઉર્ફે મહેશ અને સીલમ નરેશની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર કરવામાં આવી હતી, જેઓ કરીમનગર જિલ્લાના કોયૂરમાં એક એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા.
બાદમાં, 21 સપ્ટેમ્બર, 2004 ના રોજ, સીપીઆઈ-પીપલ્સ વોરના વિલીનીકરણ પછી, પીજીએ પીએલજીએ બન્યું. તેની ટોચ પર, પીએલજીએ પાસે આઠ બટાલિયન અને 13 પ્લાટૂન હતા, જેની સંખ્યા આશરે 10,000-12,000 કેડર હતી, અને માઓવાદી સંગઠન માટે મોટા ઓપરેશન્સ કરતી હતી. જો કે, વર્ષોથી, પરિસ્થિતિ બગડતી ગઈ, તેની બટાલિયન ધીમે ધીમે નબળી પડી અને અદૃશ્ય થવા લાગી. આખરે, હિડમાના મૃત્યુ પછી, ફક્ત પ્રથમ બટાલિયન જ રહી, જે સંગઠનની લશ્કરી પ્રવૃત્તિઓ પાછળનું મુખ્ય બળ રહ્યું. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, લગભગ બે વર્ષ પહેલાં, હિડમા, જે તે સમયે બટાલિયન કમાન્ડર હતા, તેમણે દંડકારણ્ય સ્પેશિયલ ઝોનલ કમિટી (DKSZC) ના સેક્રેટરી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યો હતો, ત્યારબાદ દેવાએ બટાલિયનની કમાન સંભાળી હતી.
આ પણ વાંચો: