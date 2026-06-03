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મમતા બેનર્જીને મોટો ઝટકો, ટીએમસીમાં ભાગલા! ઋતબ્રત બેનર્જી વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા

બળવાખોર ધારાસભ્યો પણ મમતા બેનર્જીને તેમના નેતા જાહેર કરે છે, પરંતુ અભિષેક બેનર્જીને સ્વીકારવા તૈયાર નથી.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના હાંકી કાઢવામાં આવેલા નેતા ઋતબ્રત બેનર્જી
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના હાંકી કાઢવામાં આવેલા નેતા ઋતબ્રત બેનર્જી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 5:42 PM IST

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કોલકાતા: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી અટકળોનો આખરે બુધવારે બપોરે અંત આવ્યો. બળવાખોર ટીએમસી ધારાસભ્યોએ ઋતાબ્રત બેનર્જીને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટ્યા. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા બનવા માટે ૩૦ ધારાસભ્યોનું સમર્થન જરૂરી હોવા છતાં, ઋતાબ્રત હાલમાં ૫૮ થી વધુ તૃણમૂલ ધારાસભ્યોનું સમર્થન ધરાવે છે. તેથી, તેમણે વિધાનસભા અધ્યક્ષ રથેન્દ્ર બાસુને એક પત્ર સુપરત કર્યો છે જેમાં વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ઋતાબ્રતને સત્તાવાર રીતે વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે. નોંધપાત્ર રીતે, પત્રમાં સ્પષ્ટપણે મમતા બેનર્જીનો પક્ષના નેતા તરીકે ઉલ્લેખ છે.

ચૂંટણીમાં હાર બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે શરૂઆતમાં બાલીગંજના ધારાસભ્ય શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટ્યા. ત્યારબાદ, પાર્ટીના અખિલ ભારતીય મહાસચિવે વિધાનસભાને એક પત્ર મોકલ્યો, જેમાં સત્તાવાર નિર્ણય જણાવવામાં આવ્યો અને શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાયને વિરોધ પક્ષના નેતા તરીકે માન્યતા આપવાની વિનંતી કરવામાં આવી.

જોકે, પત્ર પર સહી બનાવટી હોવાના આરોપો ટૂંક સમયમાં જ સામે આવ્યા. CID એ આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી. તપાસ અધિકારીઓએ ઘણા ધારાસભ્યોના ઘરની મુલાકાત લીધી, અને અભિષેક બેનર્જીને પણ નોટિસ પાઠવવામાં આવી. આ બદલાતી પરિસ્થિતિ વચ્ચે, મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ નબન્નામાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે તૃણમૂલના બે ધારાસભ્યો, ઋતબ્રત બેનર્જી અને સંદીપન સાહાએ બનાવટી બનાવટીનો ખુલાસો કર્યો હતો. થોડા સમય પછી, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે બંને ધારાસભ્યોને પક્ષમાંથી હાંકી કાઢ્યા.

આ ઘટનાઓ બાદ, પરિસ્થિતિ વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ. તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં બળવો થયો હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા. એવા અહેવાલો હતા કે ઓછામાં ઓછા 50 ધારાસભ્યો ઋતબ્રત સાથે જોડાયા હતા. તાજેતરની ચૂંટણીઓમાં, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે 80 બેઠકો જીતી હતી. પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાને ટાળવા માટે, ઋતબ્રત અને તેમના જૂથને ઓછામાં ઓછા 53 ધારાસભ્યોના સમર્થનની જરૂર હતી. જોકે, બુધવારે સવારે, એ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તેમની સંખ્યા તે મર્યાદા કરતાં ઘણી વધારે છે. આજે વિધાનસભામાં યોજાયેલી બેઠકમાં ઋતબ્રતને ધારાસભ્ય પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. 59 ધારાસભ્યોએ પત્ર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. સ્પીકરને લખેલા પત્રમાં જણાવાયું હતું કે છ વધુ સભ્યો પછીથી સહી કરશે.

વધુમાં, સ્પીકર સમક્ષ ઉભા રહીને, બળવાખોર તૃણમૂલ ધારાસભ્યોએ સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી કે તેમણે ઋતાબ્રત બેનર્જીને તેમના નેતા તરીકે ચૂંટ્યા છે. જાવેદ ખાન, સંદીપન સાહા અને શિયુલી સાહાને ઉપનેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા, જ્યારે અખરુઝમાનને વિરોધ પક્ષના મુખ્ય દંડક તરીકે ચૂંટાયા હતા. નોંધપાત્ર રીતે, દસ્તાવેજમાં મમતા બેનર્જીને તેના સર્વોચ્ચ નેતા તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

હવે, જો સ્પીકર આ પત્ર સ્વીકારે છે અને જૂથને માન્યતા આપે છે, તો ઋતાબ્રત સત્તાવાર રીતે વિધાનસભામાં તૃણમૂલ વિધાનસભા પક્ષના નેતા તેમજ વિરોધ પક્ષના નેતા બનશે. તેથી, આ જૂથને "વાસ્તવિક" તૃણમૂલ માનવામાં આવશે. જોકે, કાલીઘાટના સૂત્રો કહે છે કે ટોચનું તૃણમૂલ નેતૃત્વ આ પ્રસ્તાવ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. આનાથી રાજ્યમાં એક નવું રાજકીય સંકટ સર્જાયું છે.

થોડા વર્ષો પહેલા મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવી જ કટોકટી જોવા મળી હતી. શિવસેનાના બળવાખોરોના જૂથનું નેતૃત્વ કરી રહેલા એકનાથ શિંદે અને NCP બળવાખોરોના જૂથનું નેતૃત્વ કરી રહેલા અજિત પવાર (સ્વર્ગસ્થ) એ પોતપોતાના પક્ષો તોડી નાખ્યા હતા. બંને જૂથોએ તેમના મૂળ પક્ષોના સાચા મૂળનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો દાવો કર્યો હતો. અજિત પવારના જૂથે NCP વડા શરદ પવારને પણ તેમના નેતા તરીકે જાહેર કર્યા હતા.

ત્યારબાદ, ચૂંટણી પંચે ચુકાદો આપ્યો કે એકનાથ શિંદે અને અજિત પવારના જૂથો જ વાસ્તવિક શિવસેના અને એનસીપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે પાછળથી આ મામલે ચૂંટણી પંચના નિર્ણયને માન્ય રાખ્યો. પરિણામે, ઉદ્ધવ ઠાકરે અને શરદ પવારને પોતાનું રાજકીય અસ્તિત્વ જાળવી રાખવા માટે નવા રાજકીય પક્ષો બનાવવાની ફરજ પડી. રાજકીય નિષ્ણાતોના મતે, તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં વર્તમાન કટોકટી સમાન હોઈ શકે છે. તૃણમૂલ પાર્ટીનું નામ અને પ્રતીક આખરે ઋતબ્રતના જૂથ સાથે જ રહી શકે છે. મમતા બેનર્જી, જે ચહેરાની આસપાસ તૃણમૂલનો જન્મ થયો હતો અને પ્રખ્યાત થયો હતો, તેમને પાર્ટી પર "નિયંત્રણ" જાળવવા માટે કાનૂની લડાઈ લડવી પડી શકે છે.

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