SIR દરમિયાન કામના દબાણને કારણે BLOએ આત્મહત્યા કરી, કમિશને કલેક્ટર પાસેથી માંગ્યો રિપોર્ટ
કેરળમાં SIR દરમિયાન એક BLO એ આત્મહત્યા કરી હતી, કથિત રીતે કામના દબાણને કારણે. SEC એ રિપોર્ટ માંગ્યો છે.
Published : November 16, 2025 at 6:25 PM IST
કન્નુર (કેરળ) : કેરળના કન્નુર જિલ્લામાં મતદાર યાદીની સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા દરમિયાન એક બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) એ આત્મહત્યા કરી. મૃતકની ઓળખ પય્યનુર વિધાનસભા મતવિસ્તારના બૂથ નંબર 18ના BLO અનીશ જ્યોર્જ તરીકે થઈ છે. આ ઘટના રવિવાર, 16 નવેમ્બરના રોજ સવારે 11 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. તેમના પરિવારનો દાવો છે કે તેમણે કામના દબાણને કારણે આત્મહત્યા કરી હતી.
પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું કે અનિશે ઘરે કોઈ ન હતું ત્યારે આત્મહત્યા કરી હતી. તે એક શાળામાં કામ કરતો હતો અને હાલમાં બૂથ લેવલ ઓફિસર તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા. અહેવાલો અનુસાર, અનિશે તેના પરિવાર અને મિત્રોને તેની નોકરીના ભારે દબાણ વિશે જણાવ્યું હતું. પરિવારનો આરોપ છે કે તે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેના SIR કામના તણાવ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, અને આ જ કારણે તેમણે આત્મહત્યા કરી.
પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં એવું જણાય છે કે અનીશનું મૃત્યુ તેમની ફરજોના તણાવને કારણે થયું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ બાદ, મૃતદેહને પરિયારામ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.
રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (SEC)એ આ ઘટના અંગે જિલ્લા કલેક્ટર પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો છે. જોકે, ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, 31 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન BLOને અન્ય કોઈ કામ સોંપવામાં આવ્યું ન હતું. પંચે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેમને કામના દબાણને કારણે મૃત્યુ થયું હોવાનો આરોપ લગાવતી કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.
રાજ્યમાં સત્તાધારી સીપીએમએ બીએલઓ અનીશ જ્યોર્જના મૃત્યુ બાદ ચૂંટણી પંચની આકરી ટીકા કરી છે. સીપીએમના નેતા એમવી જયરાજને જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ અને મતદાર યાદી સુધારણા એકસાથે યોજવાથી સ્ટાફ પર ભારે દબાણ આવી રહ્યું છે.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, બીએલઓ ભારે કામના દબાણ હેઠળ છે, જેના કારણે તેઓ ભારે તણાવમાં છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે યાદીમાંથી સાચા મતદારોને દૂર કરવા અને અયોગ્ય મતદારોને ઉમેરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
જયરાજને કહ્યું કે, એક વ્યક્તિને બે કામ સંભાળવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે માંગ કરી કે સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી SIRની સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવે, પ્રક્રિયાઓ સ્પષ્ટ કરવામાં આવે અને ચૂંટણી પંચ તેની વ્યૂહરચના પર પુનર્વિચાર કરે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, CPM SIR ના નિર્ણય સામે કાયદેસર રીતે લડશે.
સીપીઆઈના રાજ્ય સચિવ બિનોય વિશ્વમે પણ ભારતીય ચૂંટણી પંચને કેરળમાં એસઆઈઆર પૂર્ણ કરવાની સમયમર્યાદા તાત્કાલિક લંબાવવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે, અનીશ જ્યોર્જની જેમ હવે કોઈ કર્મચારીઓનું બલિદાન ન આપવું જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે કામના ભારણને કારણે બીએલઓની આત્મહત્યા ચૂંટણી પંચ માટે આંખ ખોલનારી બાબત છે.
તેમણે કહ્યું કે, સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓની તૈયારીઓ વચ્ચે એસઆઈઆર લાદવામાં આવતા કમિશન દ્વારા વહીવટી તંત્ર પર અસહ્ય દબાણ આ દુર્ઘટનાનું કારણ છે.
વિશ્વમે આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પંચની કાર્યવાહી અને નીતિઓ કેન્દ્ર સરકારની રાજકીય પ્રાથમિકતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે કેરળમાં આ પરિસ્થિતિનો પહેલો ભોગ બનેલા યુવાન અધિકારી અનિશ જ્યોર્જને ગણાવ્યા. તેમણે દાવો કર્યો કે ચૂંટણી પંચ કેન્દ્રમાં શાસક પક્ષના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહ્યું છે.
