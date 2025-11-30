રાજસ્થાનમાં SIR ફરજ પરના વધુ એક BLOનું મૃત્યું, પરિવારજનોએ કહ્યું- કામનું દબાણ હતું

ETV Bharat / bharat

પરિવારે કહ્યું કે, તેમણે મોડી રાતે 1 વાગ્યે SIR ફોર્મ અપલોડ કરતી વખતે ચા માંગી હતી અને ચા પીતા પહેલા જ તેઓ બેહોંશ થઈ ગયા.

રાજસ્થાનમાં SIR ફરજ પરના વધુ એક BLOનું મૃત્યું
રાજસ્થાનમાં SIR ફરજ પરના વધુ એક BLOનું મૃત્યું (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 30, 2025 at 3:44 PM IST

ધોલપુર, રાજસ્થાન: જિલ્લામાં શનિવારે મોડી રાત્રે એક બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO)નું અચાનક તબિયત બગડતા મૃત્યુ થયું. તેમના પરિવારજનો તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેમને સ્વસ્થ કરવા માટે ભરપુર પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ તેમને બચાવી શક્યા નહીં. ઘટના બાદ પરિવારના સભ્યોમાં શોક ફેલાયો છે. પરિવારના સભ્યો કામના દબાણને કારણે મૃત્યુનું કારણ આપી રહ્યા છે. મૃતક BLOની ઓળખ અનુજ ગર્ગ તરીકે થઈ છે અને તેઓ 42 વર્ષના હતાં.

નિહાલગંજ પોલીસ સ્ટેશનના આસિસ્ટન્ટ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર નવીન કુમારે આ વિશે જણાવ્યું હતું કે, ગૌશાળા વિસ્તારના BLO અનુજ ગર્ગનું મૃત્યુ થયું હતું. પરિવારના સભ્યો કામના દબાણને કારણે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે મૃત્યુ થયું હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. મૃતકના ભાઈ અનુપમ ગર્ગે પોલીસ રિપોર્ટ નોંધાવ્યો છે. તપાસ બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

દરમિયાન, મૃતક બીએલઓ અનુજ ગર્ગની બહેન વંદના ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે, અનુજને ધોલપુર શહેરના ગૌશાળા સેક્ટરના ભાગ નંબર 158ની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.

વંદના ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે, સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) કામના દબાણને કારણે, અનુજને ઘણીવાર રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી કામ કરવું પડતું હતું. ઘટનાની રાત્રે, લગભગ 1 વાગ્યાની આસપાસ, અનુજ રાબેતા મુજબ મતદાર ફોર્મ અપલોડ કરી રહ્યો હતો. તેણે ચા માંગી. તે પીવે તે પહેલાં જ તે અચાનક બેહોશ થઈ ગયો. પરિવાર તાત્કાલિક તેને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેને મૃત જાહેર કર્યો. ત્યારબાદ પરિવાર તેમના મૃતદેહને લઈને ઘરે આવ્યા.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સત્ય બહાર આવશે: માહિતી મળતાં, પોલીસ સવારે મૃતકના ઘરે પહોંચી અને મૃતદેહને જિલ્લા હોસ્પિટલના શબઘરમાં મૂક્યો. પોલીસ વહીવટીતંત્રે આ ઘટના અંગે મૌન સેવ્યું છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મૃત્યુનું કારણ બહાર આવશે.

