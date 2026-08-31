ETV Bharat / bharat

ઉત્તર પ્રદેશ: કૌશામ્બીમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ, 5 લોકોના મોત; અનેક ઘાયલ

અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટની ઘટના તાજી છે ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના કૌશામ્બીમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થતા પાંચથી વધુ લોકોના મોત થયા છે.

કૌશામ્બીમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ
કૌશામ્બીમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2026 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કૌશામ્બી: અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારમાં આવેલી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટની ઘટના તાજી છે ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશના કૌશામ્બીમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થતા પાંચથી વધુ લોકોના મોત થયા છે.

કૌશામ્બીના પિપરી અને પૂરામુફ્તી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની સરહદ પર એક ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ભીષણ વિસ્ફોટમાં 5 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે કેટલાક લોકો ઘાયલ થયા છે. કૌશામ્બી જિલ્લાના મનૌરી બજારમાં ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટની તપાસ કરવા માટે UP ATSની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. બનાવની જાણ થતા પ્રયાગરાજના ADG જ્યોતિ નારાયણ અને IG અજય મિશ્રા પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.

અનેક મકાનને નુકસાન

કૌશામ્બીમાં સોમવાર સવારે આશરે 11 વાગ્યે એક ફટાકડાના ગોડાઉનમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થતા વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. પિપરી અને પૂરામુફ્તી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની સરહદ પર આદિત્યના નામથી ચલાવવામાં આવતા ફટાકડાના ગોડાઉનમાં અચાનક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો.

વિસ્ફોટ એટલો જોરદારા હતો કે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વિસ્ફોટની ઝપેટમાં આવતા કેટલાક મકાનને નુકસાન થયું હતું અને કેટલાક મકાન ધ્વસ્ત થઇ ગયા હતા.

તપાસમાં UP ATS સામેલ

કૌશામ્બી જિલ્લાના મનૌરી બજારમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની તપાસ કરવા માટે યુપી ATSની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આ કેસની તપાસ હાથ ધરી છે.

દુર્ઘટનાના કારણો અને સલામતીના ધોરણોની તપાસ શરૂ

વિસ્ફોટનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. પોલીસ અને ફોરેન્સિક ટીમો નક્કી કરવા માટે કામ કરી રહી છે કે ફેક્ટરી માન્ય લાઇસન્સ હેઠળ કાર્યરત હતી કે નહીં અને ફાયર સેફ્ટીના ધોરણોનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું હતું કે નહીં. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ અકસ્માતનું સાચું કારણ બહાર આવશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BLAST FIRECRACKER FACTORY
FIRECRACKER FACTORY BLAST
KAUSHAMBI BLAST
FIRECRACKER FACTORY BLAST KAUSHAMBI
FIRECRACKER FACTORY BLAST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.