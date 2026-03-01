ETV Bharat / bharat

નાગપુરની SBL એનર્જી ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ ધડાકો, 15 કામદારોના મોત અને 18 ઈજાગ્રસ્ત

મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં SBL એનર્જી લિમિટેડમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં ઓછામાં ઓછા 15 લોકોના મોત થયા છે, અને 18 લોકોને ગંભીર ઇજાઓ થતા હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.

નાગપુરમાં SBL એનર્જી લિમિટેડમાં વિસ્ફોટ
નાગપુરમાં SBL એનર્જી લિમિટેડમાં વિસ્ફોટ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 11:33 AM IST

Updated : March 1, 2026 at 12:20 PM IST

નાગપુર (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નાગપુર જિલ્લામાં રવિવારે એક ભયાનક વિસ્ફોટની ઘટના સામે આવી. કટોલ તાલુકાના રાઉળગાંવ ખાતે આવેલી SBL એનર્જી લિમિટેડ નામની કંપનીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટમાં 15 લોકોના મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 18 અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, વિસ્ફોટ એટલો ભીષણ હતો કે તેનો અવાજ કેટલાય કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો . ધડાકાની તીવ્રતા એટલી હતી કે ફેક્ટરીનું માળખું ધરાશાયી થઈ ગયું હતું અને એક કિલોમીટર સુધી કાટમાળના ટુકડાઓ વિખરાયેલા પડ્યા હતા. વિસ્ફોટ બાદ તુરંત આગ પણ લાગી હતી

રાહત અને બચાવ કામગીરી
ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ, દમકલ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. ઘાયલોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બચાવ કામગીરી હજુ પણ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે અને કાટમાળ નીચે વધુ લોકોના દબાઈ જવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે, તેથી મૃત્યાંક વધવાની સંભાવના છે .

વિસ્ફોટનું કારણ અને તપાસ
હજુ સુધી વિસ્ફોટનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. પોલીસે જણાવ્યું કે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. નાગપુર ગ્રામીણ પોલીસ અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવતા આ પરિસરમાં થયેલા વિસ્ફોટના કારણો અંગે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે . સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર દ્વારા રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

