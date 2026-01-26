ETV Bharat / bharat

બદ્રીનાથ-કેદારનાથ અને અન્ય મંદિરોમાં બિન-હિંદુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ, BKTC એ લીધો મોટો નિર્ણય

બદ્રીનાથ અને કેદારનાથ મંદિરોમાં બિન-હિંદુઓને પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે, અને આગામી બોર્ડ મીટિંગમાં આ અંગેનો પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવશે.

કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ ધામ
કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ ધામ (Information Department)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
દહેરાદૂન : બદ્રી-કેદાર મંદિર સમિતિ હેઠળના તમામ મંદિરોમાં બિન-હિંદુઓને પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે, જેમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ બદ્રીનાથ અને કેદારનાથ મંદિરોનો સમાવેશ થાય છે. બદ્રીનાથ કેદારનાથ મંદિર સમિતિ (BKTC)ના પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીના જણાવ્યા અનુસાર, મંદિર સમિતિની આગામી બોર્ડ મીટિંગમાં આ અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવશે.

ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા અને બદ્રી કેદાર મંદિર સમિતિના પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડની ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓનું રક્ષણ કરવું સર્વોપરી છે. પરંપરાગત રીતે, કેદારખંડથી માનસખંડ સુધીના મંદિર શૃંખલામાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ છે, પરંતુ બિન-ભાજપ સરકારો દરમિયાન, આ પરંપરાઓનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. તેથી, આ પરંપરાઓનું યોગ્ય પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નક્કર પગલાં લેવામાં આવશે.

બદ્રીનાથ ધામ
બદ્રીનાથ ધામ (Information Department)

હેમંત દ્વિવેદીએ મુખ્યમંત્રી ધામીની પ્રશંસા કરી

BKTCના પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીના નિર્દેશનમાં રાજ્યભરમાં ગેરકાયદેસર ધર્મસ્થાનો દૂર કરવાની કાર્યવાહી એક સ્વાગતપાત્ર પગલું છે. આ પગલું ઉત્તરાખંડની ધાર્મિક ઓળખ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને કાયદો અને વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થયું છે.

યુસીસીનો અમલ, છેતરપિંડી વિરોધી કડક કાયદાઓ અને અંકિતા ભંડારી કેસમાં સીબીઆઈ તપાસની ભલામણથી સરકારમાં લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે. તેઓ માને છે કે રાજ્ય સરકાર અને મંદિર સમિતિ વચ્ચે સંકલન દ્વારા, દેવભૂમિની પવિત્રતા અને પરંપરાઓનું વધુ અસરકારક રીતે રક્ષણ કરી શકાય છે. બદ્રીનાથ કેદારનાથ મંદિર સમિતિ આ હાંસલ કરવા માટે અસરકારક પગલાં લઈ રહી છે.

કેદારનાથ ધામ
કેદારનાથ ધામ (Information Department)

હરિદ્વારમાં બિન-હિંદુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણીઓ તીવ્ર બની

નોંધનીય છે કે હરિદ્વારની હર કી પૌડી અને અન્ય ધાર્મિક સ્થળોએ બિન-હિંદુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગણીઓ પહેલાથી જ થઈ ચૂકી છે. આ હેતુ માટે હરિદ્વાર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 1916ના પેટા-નિયમોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. આ પેટા-નિયમ બ્રિટિશ યુગથી અમલમાં છે. તેના આધારે, ગંગા સભા સહિત ઘણા હિન્દુઓએ હિન્દુ પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી છે.

બદ્રી કેદાર મંદિર સમિતિના અધ્યક્ષ હેમંત દ્વિવેદી મુખ્યમંત્રી ધામી સાથે
બદ્રી કેદાર મંદિર સમિતિના અધ્યક્ષ હેમંત દ્વિવેદી મુખ્યમંત્રી ધામી સાથે (CM Office)

25 જાન્યુઆરીના રોજ, આરએસએસની સ્થાપનાની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે હરિદ્વારના હર કી પૌડી ખાતે એક હિન્દુ સંમેલન યોજાયું હતું. આ સંમેલનમાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદાઓનું પાલન કરવાની માંગને પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી હતી. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ટૂંક સમયમાં અન્ય સ્થળોએ પણ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવશે.

