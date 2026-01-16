ETV Bharat / bharat

20 જાન્યુઆરીએ ભાજપના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જાહેરાત, 19 જાન્યુઆરીએ નામાંકન

નવા ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેનો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

નીતિન નવીન
નીતિન નવીન (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 16, 2026 at 1:08 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: નવા ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું નામ 20 જાન્યુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે, જ્યારે 19 જાન્યુઆરીએ ઉમેદવારીપત્રો ભરવાના રહેશે.

ભારતીય જનતા પાર્ટીના "સંગઠન મહોત્સવ" ના ભાગ રૂપે, રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી અધિકારી ડૉ. કે. લક્ષ્મણે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટેનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે.

નોંધનીય છે કે નીતિન નવીન પાર્ટીના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા છે. પરિણામે, એ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે કે નીતિન નવીન ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું પદ સંભાળશે. તેઓ સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા પક્ષ પ્રમુખ જેપી નડ્ડાનું સ્થાન લેશે.

નીતિન નવીન 19 જાન્યુઆરીએ ઉમેદવારીપત્ર દાખલ કરશે

ભાજપમાં એક મહત્વપૂર્ણ સંગઠનાત્મક પરિવર્તનના ભાગ રૂપે, રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ નીતિન નવીન 19 જાન્યુઆરીએ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે ઉમેદવારીપત્ર દાખલ કરશે. નામાંકન પ્રક્રિયા દરમિયાન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રસ્તાવક તરીકે હાજર રહે તેવી અપેક્ષા છે. પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાજર રહેશે.

આ ચૂંટણી બિનહરીફ થવાની સંભાવના છે, કારણ કે મોટાભાગના રાજ્ય પ્રમુખો અને સંગઠનાત્મક એકમોએ નીતિન નવીનને પોતાનો ટેકો જાહેર કરી દીધો છે. નીતિન નવીન (બિહારના ભૂતપૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય) પાર્ટીના યુવા ચહેરા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, અને તેમનો કાર્યકાળ જાન્યુઆરી 2029 સુધી રહેશે.

નીતિન નવીનને ડિસેમ્બર 2025માં કાર્યકારી પ્રમુખ

2029ની લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને પણ કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જેમ જેપી નડ્ડાનો મૂળ કાર્યકાળ 2023માં સમાપ્ત થયો હતો, તેવી જ રીતે તેમને લોકસભા અને અન્ય ચૂંટણીઓને કારણે અનેક વખત કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવ્યો હતો.

નીતિન નવીનને ડિસેમ્બર 2025માં કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, અને ઔપચારિક ચૂંટણી મુખ્યત્વે અશુભ ખર્માસ સમયગાળાના અંત પછી રાહ જોવામાં આવી હતી. આ ફેરફાર 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, આસામ, કેરળ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે, અને 2029ની લોકસભા ચૂંટણીઓનો સમાવેશ થાય છે.

જોકે પક્ષના નેતાઓ આ મુદ્દા પર ટિપ્પણી કરવાનું ટાળી રહ્યા છે, પરંતુ પક્ષના એક રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે નીતિન નવીનના નેતૃત્વમાં ભાજપ યુવાનો અને સંગઠનાત્મક શક્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારી પાર્ટીમાં લોકશાહી વ્યવસ્થા છે, અને તેથી જ જે કોઈ લાયક છે તેને ઉચ્ચતમ પદો પર પહોંચાડી શકાય છે, જેનાથી દરેક પાર્ટી કાર્યકરનું મનોબળ ઊંચું રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ભાજપ વિશ્વનો સૌથી મોટો રાજકીય પક્ષ બની ગયો છે, અને પાર્ટીને આગળ લઈ જવા માટે આ નિર્ણય અમારા વરિષ્ઠ નેતાઓએ કાળજીપૂર્વક વિચારણા કર્યા પછી લીધો હોવો જોઈએ.

