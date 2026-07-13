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ભાજપે ઓમર અબ્દુલ્લાને કાનૂની નોટિસ મોકલી; મુખ્યમંત્રીએ તેને 'પ્રેમ પત્ર' ગણાવ્યો

નોટિસમાં, ભાજપે ઓમર અબ્દુલ્લા પાસેથી ₹100 કરોડની માંગણી કરી છે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા
જમ્મુ અને કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા (ફાઇલ ફોટો - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 4:04 PM IST

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શ્રીનગર: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના જમ્મુ અને કાશ્મીર એકમે સોમવારે મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાને કાનૂની નોટિસ મોકલી છે. નોટિસમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે તેઓ તેમના આરોપને સાબિત કરવા માટે પુરાવા આપે કે ભાજપે નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતૃત્વ હેઠળની જમ્મુ અને કાશ્મીર સરકારને તોડી પાડવા માટે નેશનલ કોન્ફરન્સના ધારાસભ્યોને 200-300 મિલિયન રૂપિયાની ઓફર કરી હતી.

ભાજપે કહ્યું કે જો ઓમર અબ્દુલ્લા આ આરોપ સાબિત કરી શકતા નથી, તો તેમણે સાત દિવસની અંદર જાહેરમાં માફી માંગવી જોઈએ. આનો જવાબ આપતા, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ મજાકમાં કહ્યું કે ભાજપે તેમને મોકલેલા "પ્રેમ પત્ર" થી તેઓ સન્માનિત અનુભવે છે.

"હું તેને ખૂબ જ સન્માન માનું છું કારણ કે હું જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં એકમાત્ર રાજકારણી છું જેને ભાજપ તરફથી આવો પ્રેમ પત્ર મળ્યો છે," તેમણે 13 જુલાઈ, 1931 ના શહીદોની યાદમાં અહીં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન કહ્યું. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "આ ભાજપની લડાઈ શૈલીનું પ્રતીક છે. તેઓ (ભાજપ) રાજકીય લડાઈ લડે છે અને પછી કોર્ટ પાછળ છુપાઈ જાય છે."

નોટિસમાં અબ્દુલ્લાના આરોપોને ખોટા, પાયાવિહોણા અને બદનક્ષીભર્યા ગણાવ્યા હતા અને ભાજપની છબીને કથિત નુકસાન માટે ₹100 કરોડના નુકસાનની માંગણી કરવામાં આવી હતી. તેમાં ચેતવણી પણ આપવામાં આવી હતી કે જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ભાજપ માનહાનિનો દાવો સહિત નાગરિક અને ફોજદારી કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ભાજપ પ્રમુખ સત શર્મા દ્વારા જારી કરાયેલી નોટિસમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ આરોપો માનહાનિ સમાન છે અને મુખ્યમંત્રીને જાહેરમાં બિનશરતી માફી માંગવા અને સાત દિવસની અંદર તેમનું નિવેદન પાછું ખેંચવા જણાવ્યું છે. પાર્ટીએ જણાવ્યું હતું કે જો મુખ્યમંત્રી તેમના દાવાઓને સાબિત કરવામાં અથવા તેમનું નિવેદન પાછું ખેંચવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તે ₹100 કરોડનો માનહાનિનો દાવો દાખલ કરશે.

ભાજપનો આ જવાબ અબ્દુલ્લાના શ્રીનગરમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓને આપેલા તાજેતરના ભાષણ પછી આવ્યો છે, જેમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપના નેતાઓએ નેશનલ કોન્ફરન્સના ધારાસભ્યો સાથે છેડછાડ કરી છે. તેઓએ 20-30 કરોડ રૂપિયાની ઓફર કરીને તેમને "ખરીદવાનો" પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભાજપના પ્રવક્તા મંજૂર ભટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પાર્ટીએ મુખ્યમંત્રીને કાનૂની નોટિસ મોકલી છે. ભટ્ટે કહ્યું, "જો તેઓ (ઓમર અબ્દુલ્લા) સાત દિવસની અંદર જાહેરમાં બિનશરતી માફી નહીં માંગે, તો તેમની પાસે માનહાનિનો કેસ દાખલ કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ રહેશે નહીં." તેમણે ઉમેર્યું કે વિશ્વસનીય પુરાવા વિના આટલો ગંભીર આરોપ લગાવી શકાય નહીં.

તેમણે કહ્યું, "જો તેમની (ઓમર અબ્દુલ્લા) પાસે પુરાવા છે, તો તેમણે તે જાહેર જનતા અને યોગ્ય અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂ કરવા જોઈએ. જો તેઓ પોતાનો દાવો સાબિત કરી શકતા નથી, તો તેમણે પોતાનું નિવેદન પાછું ખેંચી લેવું જોઈએ અને માફી માંગવી જોઈએ." ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે સરકારના ચૂંટાયેલા વડા તરીકે, અબ્દુલ્લા પાસેથી જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરવાની અને તથ્યોના આધારે નિવેદનો આપવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી હતી.

તેમણે કહ્યું, "જાહેર ચર્ચા સત્ય, જવાબદારી અને બંધારણીય શિષ્ટાચાર દ્વારા સંચાલિત થવી જોઈએ. અમે ઓમર અબ્દુલ્લાને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ તેમના ખોટા નિવેદનો પાછા ખેંચે અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાને બદલે માફી માંગે."

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