જયપુરમાં ભાજપના દલિત નેતાની ચકચારી હત્યા, વિરોધ પ્રદર્શનો શરૂ થયા
રાજસ્થાનના જયપુર જિલ્લામાં હત્યા કરાયેલા ભાજપ નેતા રામાવતાર અસ્વાલ ઉર્ફે પપ્પુના પરિવારના સભ્યોએ આરોપીઓની ધરપકડની માંગ કરી છે
Published : June 2, 2026 at 9:53 PM IST
જયપુર: અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ (SC) નેતા રામાવતાર અસ્વાલ ઉર્ફે 'પપ્પુ' ની હત્યાથી સમગ્ર પ્રદેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે અને પરિવારના સભ્યોએ આરોપીઓની ધરપકડ માટે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
મનોહરપુર શહેરમાં ભાજપના અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના ભૂતપૂર્વ મંડલ પ્રમુખ અસ્વાલની બસ સ્ટેન્ડ નજીક આવેલા તેમના ભંગારના ગોદામમાં કથિત હત્યાથી લોકોને આઘાત લાગ્યો છે.
સોમવારે મોડી રાત્રે અસ્વાલ ગંભીર રીતે ઘાયલ હાલતમાં મળી આવ્યા હતા અને તેમને હોસ્પિટલમાં મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અજાણ્યા હુમલાખોરોએ તીક્ષ્ણ હથિયારથી અસ્વાલનું ગળું કાપી નાખ્યું હતું, જેના કારણે તેઓ લોહીલુહાણ થઈ ગયા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના પછી, તેઓએ મૃતક ભાજપ નેતાને ગંભીર હાલતમાં NIMS હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા. હોસ્પિટલમાં પહોંચતા જ ડોક્ટરોએ નેતાને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
ઘટના બાદ, પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. રાત્રે લગભગ 12:30 વાગ્યે, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL) ના કર્મચારીઓએ ગુનાના સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું અને જરૂરી પુરાવા એકત્રિત કર્યા.
મંગળવારે, પરિવારના સભ્યો અને ગ્રામજનો મનોહરપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ભેગા થયા હતા અને આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રદર્શનકારીઓએ કેસની ઝડપી તપાસ અને આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની પણ માંગ કરી હતી.
અધિક પોલીસ અધિક્ષક રણવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ કેસની "દરેક શક્ય ખૂણાથી" તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. "નજીકના સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ ચાલુ છે. હાલમાં, હત્યા પાછળનો હેતુ અજ્ઞાત છે," તેમણે કહ્યું.
અગાઉ સબ-ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ (SDM) સંદીપ ખેદાર મનોહરપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને પ્રદર્શનકારીઓને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આરોપીઓની ધરપકડ ઉપરાંત, પ્રદર્શનકારીઓએ મૃતકના પરિવાર માટે સરકારી નોકરી અને એક કરોડ રૂપિયાના વળતરની પણ માંગ કરી હતી. વિરોધ સ્થળ પર ધારાસભ્ય મનીષ યાદવ સહિત જનપ્રતિનિધિઓ હાજર હતા.
આ મૃત્યુથી સમગ્ર પ્રદેશમાં રોષ ફેલાયો છે. પોલીસે પ્રક્રિયાગત ઔપચારિકતાઓના ભાગ રૂપે વેરહાઉસ અને આસપાસના વિસ્તારને ઘેરી લીધો છે, જ્યારે હાલમાં હુમલાખોરોની શોધ ચાલી રહી છે.
