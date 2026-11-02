વિપક્ષના 'વોટ ચોરી' અભિયાન સામે ભાજપનું 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' અભિયાન, ભાજપના દિગ્ગજો ઉતર્યા મેદાને
વિપક્ષના 'વોટ બચાવો, દેશ બચાવો' સામે ભાજપે 'લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો' અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
Published : November 2, 2026 at 10:00 AM IST
હૈદરાબાદ: વિપક્ષના વોટ ચોરીના આરોપો અને દિલ્હીમાં ઘેરાવ બાદ હવે ભાજપ પણ મેદાનમાં આવી ગયું છે. વિપક્ષના ભારે વિરોધનો જવાબ આપવા માટે ભાજપે લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો અભિયાન શરૂ કર્યું છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારમાં આ અભિયાનની આગેવાની કરશે, જ્યારે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના નેતૃત્વમાં હૈદરાબાદમાં પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ માધ્યમથી ભાજપનો ઉદ્દેશ્ય વિપક્ષી INDIA ગઠબંધનના મોટા અભિયાનનો સામનો કરવાનો છે, જેમાં નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) સરકાર અને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. વિપક્ષે તેમના પર વોટ ચોરી કરવાનો અને વિવિધ રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં હેરાફેરી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. રવિવારે, INDIA ગઠબંધને દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં એક વિશાળ રેલી યોજી હતી.
ભાજપની આ કૂચ દેશવ્યાપી અભિયાનનો એક ભાગ છે. ભાજપના મતે, વિપક્ષ દ્વારા ફેલાવવામાં આવતી ગેરમાર્ગે દોરતી માહિતી અને સુનિયોજિત અરાજકતાના જવાબમાં આ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. બિહાર ભાજપ દ્વારા X પર કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટ મુજબ, નીતિન નબીન આજે ભાગલપુરમાં પ્રથમ કૂચનું નેતૃત્વ કરશે.
બિહાર, બંગાળમાં નીતિન નબીનની રેલી
ભાગલપુરમાં સવારે 11:00 વાગ્યે લાજપત પાર્કથી શરૂ થશે અને બપોરે 12:30 વાગ્યે સેવા જ્યોતિ ચોક ખાતે પૂર્ણ થશે. બિહારમાં પોતાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ નબીન કોલકાતા જશે અને ત્યાં બીજી કૂચનું નેતૃત્વ કરશે. આ કૂચ બપોરે 3:00 વાગ્યે કોલેજ સ્ટ્રીટથી શરૂ થશે અને સાંજે 5:30 વાગ્યે ધર્મતલા ખાતે સમાપ્ત થશે.
હૈદરાબાદમાં અમિત શાહની આગેવાનીમાં રેલી
કોંગ્રેસ દ્વારા ફેલાવવામાં આવેલા કથિત ખોટા પ્રચારનો સામનો કરવા માટે તેલંગાણા ભાજપ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા અભિયાનના ભાગરૂપે ખાસ કરીને SIR પ્રક્રિયાના સંદર્ભમાં અમિત શાહ હૈદરાબાદમાં એક પદયાત્રાનું નેતૃત્વ કરશે. શાહની આ પદયાત્રા બપોરે બશીરબાગમાં બાબુ જગજીવન રામની પ્રતિમાથી શરૂ થઈને મોઝમજાહી માર્કેટ સુધી જશે.
કેન્દ્રીય મંત્રી જી. કિશન રેડ્ડી અને તેલંગાણા ભાજપના અધ્યક્ષ એન. રામચંદર રાવે રવિવારે શાહની પદયાત્રાના રૂટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ભાજપના જણાવ્યા અનુસાર, કાર્યક્રમની સફળતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમણે સુરક્ષા સહિતની તમામ વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરી હતી.
રામચંદર રાવે જણાવ્યું કે, અમિત શાહ મોઝમજાહી માર્કેટ ખાતે જનતાને સંબોધિત કરશે. તેમણે ઉમેર્યું કે આ પદયાત્રામાં વકીલો, ડોક્ટરો, બુદ્ધિજીવીઓ તેમજ હજારો પક્ષના કાર્યકરો અને નાગરિકો ભાગ લેશે. રવિવારે INDIA ગઠબંધને મત ચોરીનો આરોપ લગાવતા ભાજપને સત્તા પરથી હટાવવાની માંગ કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, ભવિષ્યમાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પદ પરથી હટાવીને દેશદ્રોહના આરોપસર જેલમાં મોકલવામાં આવશે, અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તથા અમિત શાહને કાયદાની પકડમાંથી બચવા દેવામાં આવશે નહીં.
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