ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી: ભાજપે 13 ઉમેદવારોની ચોથી યાદી જાહેર કરી, મેનાગુડી બેઠક પર ઉમેદવાર બદલ્યો

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ને લઇને રાજકીય પક્ષ તરફથી ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી રહી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 31, 2026 at 1:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આગામી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે 13 ઉમેદવારોની ચોથી યાદી જાહેર કરી છે. આ યાદીમાં મેનાગુડી વિધાનસભા બેઠકના ઉમેદવારને બદલવામાં આવ્યો છે.

ભાજપની ઉમેદવારોની યાદી અનુસાર, આશુતોષ બર્મા સીતાઇ બેઠક પર (SC), ગિરિજા શંકર રોય નટબારી બેઠક, સોમા ઠાકુર બાગદા (SC) બેઠક, ઉત્તમ કુમાર બનિક મગરાહાટ પૂર્વ બેઠક, દેબાંગશુ પાંડા ફાલ્ટાથી, દેબાશીષ ધર સોનારપુર ઉત્તર, સંતોષ પાઠક ચૌરંગીથી, શ્યામલી હાતી હાવડા દક્ષિણ, રંજન કુમાર પુઆલ પંચાલથી, પીયૂષ કાંતિલ દાસ ચાંદીપુરથી, પ્રદીપ લોઢા ગરબેટા, માનવ ગુહા મેમોરીથી અને અરિજિત રોય બારાબની બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે.

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 પહેલા ડાલિમ રોયે મયનાગુડી (SC) વિધાનસભા બેઠક પર કૌશિક રોયની જગ્યા લીધી છે. આ પહેલા, 25 માર્ચે ભાજપે બંગાળની તમામ 294 બેઠક પર સત્તા પર રહેલી TMC વિરૂદ્ધ મુકાબલા માટે 19 ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી જાહેર કરી હતી. આરજી કર મેડિકલ કોલેજમાં બળાત્કાર અને હત્યાની પીડિતાની માતા રત્ના દેબનાથને પાનીહાટી વિધાનસભા બેઠક પરથી ઉમેદવાર બનાવવામાં આવી હતી.

ભાજપે અત્યાર સુધી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે કૂલ 287 ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. પ્રથમ યાદીમાં 144, બીજી યાદીમાં 111, ત્રીજી યાદીમાં 19 અને ચોથી યાદીમાં 13 ઉમેદવારની જાહેરાત કરી છે. રાજ્યમાં બે તબક્કામાં 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલે મતદાન થશે જ્યારે બન્ને તબક્કાની મત ગણતરી 4 મેએ થશે.

ચૂંટણી પંચ (ECI) અનુસાર આ તબક્કા માટે નોમિનેશનલ દાખલ કરવાની અંતિમ તારીખ 6 એપ્રિલ છે જ્યારે નોમિનેશન પત્રની તપાસ 7 એપ્રિલે થશે. ઉમેદવારોને 9 એપ્રિલ સુધી પોતાનું નોમિનેશન પરત ખેચવાની પરવાનગી હશે. બીજી તબક્કામાં 142 વિધાનસભા બેઠક સામેલ છે જેનું નોટિફિકેશન 2 એપ્રિલે જાહેર થશે. નોમિનેશન દાખલ કરવાની અંતિમ તારીખ 9 એપ્રિલ છે અને નોમિનેશન પત્રની તપાસ 10 એપ્રિલે થશે. ઉમેદવારો 13 એપ્રિલ સુધી પોતાના નોમિનેશન પરત લઇ શકે છે.

TAGGED:

BJP RELEASES FOURTH LIST BENGAL
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
BJP CANDIDATE FOR BENGAL ELECTION
BJP
BJP FOURT LIST WEST BENGAL ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.