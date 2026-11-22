ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ રામરાવ વડકુતેનું 72 વર્ષની વયે હ્રદયરોગના હુમલાથી નિધન
કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ પણ તેમના સંસદીય સહયોગીના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
Published : November 22, 2026 at 4:46 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ રામરાવ સખારામ વાડકુટેનું રવિવારે નવી દિલ્હીની એઈમ્સ (AIIMS) ખાતે હૃદયરોગના હુમલાને કારણે 72 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાહુલ નાર્વેકરે 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા તેમના નિધનની જાણકારી આપી હતી.
"દિલ્હીમાં ગંભીર હૃદયરોગના હુમલા બાદ રાજ્યસભાના સભ્ય રામરાવ વાડકુટેના દુઃખદ અવસાનના સમાચાર અત્યંત પીડાદાયક અને હૃદયદ્રાવક છે." કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ પણ તેમના સંસદીય સહયોગીના પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.
भावपूर्ण श्रद्धांजली! राज्यसभा खासदार मा. रामरावजी वडकुते यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने दिल्ली येथे दुःखद निधन झाल्याची बातमी अत्यंत वेदनादायी आणि मनाला चटका लावणारी आहे. या कठीण प्रसंगी आम्ही वडकुते कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ईश्वर दिवंगत आत्म्यास चिरशांती देवो आणि शोकाकुल परिवारास हे दुःख पेलण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना. ॐ शांती!— Rahul Narwekar (@rahulnarwekar) November 22, 2026
'X' પરની એક પોસ્ટમાં તેમણે જણાવ્યું, "આપણા સંસદીય સહયોગી, ભાજપના નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ રામરાવ વાડકુટેજીના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. તેમના પરિવાર અને મિત્રો પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને આ મુશ્કેલ સમયમાં તેમના સ્વજનોને શક્તિ પ્રદાન કરે."
નેશનાલિસ્ટ કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદચંદ્ર પવાર)ના સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ વાડકુટેને એક સમર્પિત નેતા તરીકે યાદ કર્યા, જેમણે હંમેશા સામાન્ય લોકોના પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. 'X' પરની પોતાની પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું કે, તેઓ તાજેતરમાં જ રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા. આ ઉપરાંત, તેમણે વિધાન પરિષદના સભ્ય તરીકે અને 'મહારાષ્ટ્ર બકરી અને ઘેટાં સંઘ'ના પ્રમુખ તરીકે પણ પ્રભાવશાળી કામગીરી કરી હતી.
Deeply saddened by the passing of our colleague in Parliament, BJP leader and Rajya Sabha MP Shri Ramrao Vadkute ji. My heartfelt condolences to his family and friends. May God grant peace to the departed soul and strength to his loved ones in this difficult hour. Om Shanti🙏 https://t.co/2SiuPUzlRW— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 22, 2026
તેમણે લખ્યું, "સાંસદ રામરાવ વડકુટેના નિધનના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ છે. તેઓ તાજેતરમાં જ રાજ્યસભામાં ચૂંટાયા હતા. તેમણે હંમેશા સામાન્ય લોકોના પ્રશ્નો માટે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. 'મહારાષ્ટ્ર બકરી અને ઘેટાં સંઘ'ના પ્રમુખ તરીકે અને વિધાન પરિષદના સભ્ય તરીકે તેમણે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું. તેમના અચાનક અવસાનથી વાડકુટે પરિવાર પર આવી પડેલા આ દુઃખમાં અમે સહભાગી છીએ. હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ."
એનસીપી (એસપી)ના ધારાસભ્ય રોહિત પવારે દિવંગત આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી અને આ દુઃખદ સમયમાં પરિવાર પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. 'X' પરની એક પોસ્ટમાં, પવારે વાડકુટેને સામાન્ય લોકો સાથેના તેમના ગાઢ સંબંધ અને પાયાના સ્તરે દાયકાઓ સુધી કરેલી સમર્પિત જનસેવા માટે યાદ કર્યા.
खासदार मा. श्री. रामराव वडकुते साहेब यांचं हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने दिल्लीत निधन झाल्याचं वृत्त अत्यंत दुःखद आणि वेदनादायी आहे. तळागाळात काम करणारा जमिनीवरचा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख होती. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती मिळो, ही प्रार्थना! भावपूर्ण श्रद्धांजली! 🙏💐— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 22, 2026
તેમણે જણાવ્યું, "દિલ્હીમાં સાંસદ રામરાવ વાડકુટેને ગંભીર હાર્ટ એટેક આવ્યો હોવાના સમાચાર અત્યંત દુઃખદ અને વ્યથિત કરનારા છે. તેઓ પાયાના સ્તરે કામ કરનારા એવા કાર્યકર હતા જેઓ સામાન્ય જનતા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા હતા. ઈશ્વર તેમના આત્માને શાંતિ આપે અને તેમના પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે, તેવી મારી પ્રાર્થના છે! હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ!" વાડકુટેએ એપ્રિલ 2026માં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લીધા હતા.
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