ભાજપને અસમમાં UCC લાગુ કરવાનું વચન આપ્યું, સતત ત્રીજી વખત સત્તામાં આવવાનો પ્રયાસ
મહિલા અનામત અંગેના સુધારા બાદ, ભાજપ આસામની ચૂંટણીમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC)નું મોટું વચન પણ જોરશોરથી આપી રહ્યું છે.
Published : April 4, 2026 at 10:08 PM IST
અનામિકા રત્ન
નવી દિલ્હી: લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓને એક તૃતીયાંશ અનામત આપતા ઐતિહાસિક બંધારણીય સુધારા બાદ, ભાજપે હવે સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) ને તેના મુખ્ય ચૂંટણી કાર્યસૂચિમાં સામેલ કરી દીધી છે. 2026 ની આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેમની ચૂંટણી રેલીઓ દરમિયાન UCC ના અમલીકરણની જાહેરાત કરી છે.
આ મુદ્દાઓ મતદારોના ધ્રુવીકરણમાં પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે તેમની રેલીઓમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે, જો ભાજપ સરકાર બનાવે છે, તો આસામમાં UCC રજૂ કરવામાં આવશે; તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, આ પગલું બહુપત્નીત્વ જેવી પ્રથાઓનો અંત લાવશે અને સમાનતા સુનિશ્ચિત કરશે.
આસામના ગોલાપારા, નલબારી, ટિહુ અને અન્ય સ્થળોએ યોજાયેલી ચૂંટણી રેલીઓમાં, અમિત શાહે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "જો તમે ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકાર પસંદ કરો છો, તો અમે યુસીસી લાવીશું. આ કાયદા હેઠળ, કોઈપણ વ્યક્તિને ચાર લગ્ન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. હું ખાતરી આપું છું કે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો યુસીસીના કાર્યક્ષેત્રની બહાર રહેશે. અમે બરાબર જાણીએ છીએ કે આ કાયદો કોના પર લાગુ કરવાનો છે."
શાહે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, યુસીસીની આદિવાસી સમુદાયો અથવા બંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂચિ હેઠળ નિયુક્ત પ્રદેશો પર કોઈ પ્રતિકૂળ અસર થશે નહીં. ભાજપે આસામ ચૂંટણી માટે જાહેર કરેલા તેના 31-મુદ્દાના ઢંઢેરામાં યુસીસીને મુખ્ય ચૂંટણી વચન તરીકે પણ પ્રકાશિત કર્યું છે. પાર્ટીનો દાવો છે કે યુસીસી ફક્ત વ્યક્તિગત કાયદાઓમાં સમાનતા લાવશે નહીં પરંતુ મહિલાઓ અને સમાજના હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા વર્ગોના અધિકારોનું પણ રક્ષણ કરશે. આ પહેલને 2023 માં મહિલા અનામત સુધારા (નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ) લાગુ થયા પછી, ભાજપની રાજકીય વ્યૂહરચનાનો આગામી તબક્કો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આસામમાં યુસીસીના અમલીકરણ માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો છે. ભાજપ વારંવાર કોંગ્રેસ પાર્ટી પર નિશાન સાધી રહ્યું છે અને આરોપ લગાવી રહ્યું છે કે વિપક્ષ ફક્ત વોટ-બેંકની રાજનીતિ ખાતર દેશભરમાં સમાન કાયદાઓની સ્થાપનાનો વિરોધ કરી રહ્યું છે. ભાજપ દાવો કરે છે કે, તેના શાસન હેઠળ, યુસીસીના કડક અમલીકરણ દ્વારા સામાજિક ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે, સાથે સાથે ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
આસામ વિધાનસભાની ચૂંટણી 9 એપ્રિલે યોજાવાની છે, અને ભાજપ સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે સત્તામાં પાછા ફરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. વિપક્ષે યુસીસી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, જ્યારે ભાજપ તેને રાષ્ટ્રીય એકતા અને બંધારણીય મૂલ્યો તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાવે છે. આ મુદ્દો ફક્ત આસામમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે, કારણ કે ભાજપ અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેને લાગુ કરવાની તેની લાંબા સમયથી પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરાવર્તિત કરે છે.
ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પ્રેમ શુક્લા જણાવે છે કે આ શરૂઆતથી જ ભાજપના એજન્ડાનો ભાગ રહ્યો છે; જોકે, કોંગ્રેસે સતત તેનો વિરોધ કર્યો છે. પરિણામે, હવે જ્યારે અમારા નેતાઓ ચૂંટણીના મેદાનમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ હારના ડરથી ઘેરાયેલી છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે ભલે તે મહિલા અનામત બિલ હોય કે યુસીસી કોંગ્રેસ હંમેશા વિરોધ કરે છે; પાર્ટી મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માંગતી નથી, પરંતુ તેમને વધુ પાછળ ધકેલી ઈચ્છે છે.
