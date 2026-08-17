મોદી મંત્રીમંડળમાંથી ઘણા મંત્રીઓ પડતા મૂકાશે! 'Gen Z'ને આકર્ષવા BJP કરી રહી છે મોટા ફેરફાર
ભાજપ અધ્યક્ષ નીતિન નબીન આજે નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત કરી શકે છે. અનુભવી નેતાઓ સાથે યુવાઓને તક મળી શકે છે.
Published : August 17, 2026 at 2:56 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે, સોમવાર, 17 ઓગસ્ટના રોજ પોતાની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટી અનુભવી નેતાઓને જાળવી રાખીને યુવા નેતાઓને આગળ લાવે તેવી અપેક્ષા છે.
જાન્યુઆરી 2026માં ભાજપના 16મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યભાર સંભાળનારા નીતિન નવીન આજે પછીથી આ સંગઠનાત્મક ફેરબદલની જાહેરાત કરી શકે છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે યુવા નેતાઓને સમાવવાનું આ પગલું જેન ઝી (યુવા પેઢી) સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ હોઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે Gen Z 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ના નેતૃત્વમાં NEET પેપર લીક સામે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. આ વિવાદને કારણે અગાઉ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું.
સૂત્રોએ એવો પણ સંકેત આપ્યો હતો કે ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓને કેન્દ્રીય મંત્રી પરિષદમાંથી દૂર કરવામાં આવી શકે છે અને સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે. પાર્ટી સંગઠનમાં આ મોટા ફેરબદલ બાદ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મંત્રીમંડળમાં પણ ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.
ભાજપનું વર્તમાન માળખું
ભાજપના શીર્ષ પર ચાર સભ્યોનું 'માર્ગદર્શક મંડળ' છે, જેમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, વરિષ્ઠ નેતાઓ લાલકૃષ્ણ અડવાણી અને મુરલી મનોહર જોશી અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહનો સમાવેશ થાય છે. આ ચાર નેતાઓ પક્ષના માર્ગદર્શક સ્તંભ તરીકે સેવા આપે છે, જે દાયકાઓના અનુભવ અને સંગઠન પ્રત્યેની સેવાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
માર્ગદર્શન મંડળ બાદ 12 સભ્યોનું 'સંસદીય બોર્ડ' છે, જેની અધ્યક્ષતા પણ પીએમ મોદી કરે છે. આ બોર્ડમાં વરિષ્ઠ મંત્રીઓ અને સંગઠનાત્મક દિગ્ગજોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં નીતિન નબીન, રાજનાથ સિંહ, અમિત શાહ, જે.પી. નડ્ડા, કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બી.એસ. યેદિયુરપ્પા, કેન્દ્રીય પ્રધાન સર્બાનંદ સોનોવાલ, ઓબીસી સેલના વડા કે. લક્ષ્મણ, ઇકબાલ સિંહ લાલપુરા (પંજાબ), સુધા યાદવ (હરિયાણા), સત્યનારાયણ જટિયા (મધ્યપ્રદેશ), અને બી.એલ. સંતોષનો સમાવેશ થાય છે.
આ માળખામાં આગામી સંસ્થા 'કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ' છે, જેની અધ્યક્ષતા પણ પીએમ મોદી કરે છે. સંસદીય બોર્ડના 12 સભ્યો ઉપરાંત, આમાં મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને ભાજપ મહિલા મોરચાના પ્રમુખ વનથી શ્રીનિવાસનનો સમાવેશ થાય છે.
પાર્ટીમાં 11 રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષો પણ છે, જેમાં રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે અને સાંસદ બૈજયંત પાંડાનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીના સાત મહાસચિવોમાં અરુણ સિંહ, દુષ્યંત ગૌતમ, વિનોદ તાવડે, તરુણ ચુઘ, સુનીલ બંસલ, રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલ અને બી.એલ. સંતોષનો સમાવેશ થાય છે. સુનીલ બંસલ અને બી.એલ. સંતોષ સિવાય, અન્ય તમામ મહાસચિવો વર્તમાન અથવા ભૂતપૂર્વ સાંસદ છે. ચુઘ અને તાવડે તાજેતરમાં રાજ્યસભામાં પ્રવેશ્યા છે.
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