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PM મોદી વિરુદ્ધ 'અપમાનજનક' ટિપ્પણી બદલ ભાજપના સાંસદોએ વિપક્ષના નેતા ખડગે વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો

ભારતના વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ વારંવાર અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવાના આરોપો બદલ ખડગે વિરુદ્ધ આ નોટિસ દાખલ કરવામાં આવી છે.

મલ્લિકાર્જુન ખડગે
મલ્લિકાર્જુન ખડગે (File/ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 8:44 PM IST

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નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાના છ સભ્યોએ સંયુક્ત રીતે વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગે વિરુદ્ધ વિશેષાધિકાર ભંગની નોટિસ દાખલ કરી છે. તેમના પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ "અપમાનજનક અને અનાદરકારક" ટિપ્પણી કરવાનો અને સંસદ અને તેના સભ્યોની ગરિમાને ઓછી કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને તપાસ અને રિપોર્ટ માટે નોટિસને વિશેષાધિકાર સમિતિને મોકલી છે.

ભાજપના સાંસદો બ્રિજ લાલ, મિથિલેશ કુમાર, સુમિત્રા બાલ્મિક, શિવેશ કુમાર, સિકંદર કુમાર અને નાગેન્દ્ર રાયે સંયુક્ત રીતે વિપક્ષના નેતા (એલઓપી) ખડગે વિરુદ્ધ નોટિસ દાખલ કરી છે. તેમના પર "ભારતના વડા પ્રધાન વિરુદ્ધ સતત અને જાણી જોઈને ખૂબ જ અપમાનજનક અને અનાદરકારક ટિપ્પણી કરવાનો અને તેના દ્વારા સંસદ અને તેના સભ્યોની ગરિમાને ઓછી કરવાનો" આરોપ છે.

રાજ્યસભા (રાજ્યસભા) માં કાર્યપદ્ધતિ અને કાર્યપદ્ધતિના નિયમોના નિયમ 188 હેઠળ નોટિસ દાખલ કરવામાં આવી છે.

રાજ્યસભા સચિવાલય દ્વારા જારી કરાયેલ એક સૂચનામાં, રાજ્યસભાના મહાસચિવ પી.સી. મોદીએ કહ્યું, "તથ્યો પર વિચાર કર્યા પછી, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે 16 જૂન, 2026 ના રોજ રાજ્ય પરિષદ (રાજ્યસભા) માં કાર્યપદ્ધતિ અને કાર્યપદ્ધતિના નિયમોના નિયમ 203 હેઠળ તપાસ અને અહેવાલ માટે વિશેષાધિકાર સમિતિને આ બાબતનો સંદર્ભ આપ્યો છે."

રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ ગૃહની વિશેષાધિકાર સમિતિના અધ્યક્ષ છે.

સમિતિના અન્ય સભ્યોમાં સુધાંશુ ત્રિવેદી, દીપક પ્રકાશ, સુમેર સિંહ સોલંકી, સુરેન્દ્ર સિંહ નાગર, મનન કુમાર મિશ્રા (બધા ભાજપના) અને અપક્ષ સાંસદ કાર્તિકેય શર્માનો સમાવેશ થાય છે.

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