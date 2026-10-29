PM મોદી માટે 'ભારત રત્ન'ની માંગ, ભાજપના સાંસદે કહ્યું-'તે સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનના હકદાર'
ભાજપના સાંસદ સાહનીએ કહ્યું કે, પીએમ મોદીએ દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ભારત રત્ન'ના હકદાર છે.
Published : October 29, 2026 at 12:16 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના રાજ્યસભા સાંસદ વિક્રમજીત સિંહ સાહનીએ માંગ કરી છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 'ભારત રત્ન'થી સન્માનિત કરવામાં આવે. તેમણે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના સમર્પણ અને નિઃસ્વાર્થ સેવા બદલ વડાપ્રધાનને 'ભારત રત્ન' એનાયત થવો જોઈએ.
સાહની આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. તેમણે આ વાત કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહની હાજરીમાં કહી હતી. અમિત શાહે 'મન કી બાત' વિષય પર આધારિત 76 ચિત્રોના એક પ્રદર્શનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, જે વડાપ્રધાનની 25 વર્ષની જાહેર સેવાને દર્શાવે છે.
પ્રદર્શનમાં ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધતા, પંજાબના રાજ્યસભા સાંસદે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને એક "પ્રભાવશાળી નેતા" ગણાવ્યા. તેમણે દલીલ કરી કે, જો જવાહરલાલ નેહરુ અને ઈન્દિરા ગાંધીને 'ભારત રત્ન' મળી શકતો હોય, તો વડાપ્રધાન મોદી પણ આ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનના એટલા જ હકદાર છે. કારણ કે તેમણે છેલ્લા 25 વર્ષમાં G20 અને BRICS જેવા મંચો દ્વારા ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ અપાવી છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદીની 25 વર્ષની જાહેર સેવા એ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાની એક અસાધારણ યાત્રા છે." સાંસદે 'નશામુક્ત ભારત'ના વિઝનને આગળ વધારવા બદલ વડાપ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બંનેના વખાણ પણ કર્યા.
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
જવાહરલાલ નેહરુને 1955માં અને ઈન્દિરા ગાંધીને 1971માં 'ભારત રત્ન' આપવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે તેઓ બંને વડાપ્રધાન પદ પર હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે, સાહની અને આમ આદમી પાર્ટીના અન્ય છ રાજ્યસભા સાંસદો એપ્રિલ મહિનામાં પક્ષ બદલીને ભાજપમાં જોડાયા હતા. આયોજકોના જણાવ્યા અનુસાર, 'વર્લ્ડ પંજાબી ઓર્ગેનાઈઝેશન' દ્વારા આયોજિત આ પ્રદર્શનમાં મનજીત સિંહ દ્વારા બનાવેલા 76 ચિત્રો છે, જે વડાપ્રધાનના 25 વર્ષના જાહેર જીવનને રજૂ કરે છે.
'X' (ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં અમિત શાહે લખ્યું, "આજે મેં નવી દિલ્હીમાં 'વર્લ્ડ પંજાબી ઓર્ગેનાઈઝેશન' દ્વારા આયોજિત 'મન કી બાત' પર આધારિત એક પ્રદર્શનમાં હાજરી આપી."
તેમણે કહ્યું કે 'મન કી બાત' જે વિશ્વનો સૌથી મોટો જનસંપર્ક કાર્યક્રમ છે તે જનભાગીદારી દ્વારા રાષ્ટ્ર નિર્માણનું એક જીવંત ઉદાહરણ છે. તેમણે ઉમેર્યું, "આ મંચના માધ્યમથી, મોદીએ દેશના ખૂણેખૂણે પ્રસિદ્ધિથી દૂર રહીને કામ કરતા અસંખ્ય અજાણ્યા નાયકોને ઓળખ આપી છે અને 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો', ખાદીને પ્રોત્સાહન, સ્વચ્છતા તેમજ જળ સંરક્ષણ જેવા વિવિધ વિષયોને એક વ્યાપક જન આંદોલનમાં પરિવર્તિત કર્યા છે."
આ કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રીએ કલાકાર મનજીત સિંહનું સન્માન કર્યું. શાહ અને દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે ગેલેરીની મુલાકાત લીધી, ત્યારબાદ પ્રધાનમંત્રીની જનસેવા પર આધારિત એક ટૂંકી ફિલ્મ દર્શાવવામાં આવી. મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરતા સાહનીએ જણાવ્યું કે, આ પ્રદર્શન મોદીજીની જનસેવા અને ભારતના લોકો પ્રત્યેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતાને અર્પણ કરવામાં આવેલી એક શ્રદ્ધાંજલિ સમાન છે.
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