BJP સાંસદ પાસેથી રૂ.10 કરોડની ખંડણીની માંગ કરાઈ, પૈસા ન આપવા પર દીકરાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી
પોલીસે બેતિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલ પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણીના કેસમાં FIR દાખલ કરી છે.
Published : October 26, 2025 at 8:11 AM IST
બિહાર: બિહારના બેતિયાથી મોટા સમાચાર, જ્યાં ગુનેગારોએ બિહાર ચૂંટણી દરમિયાન બેતિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલ પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી છે. ભાજપના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલના પુત્રને ખંડણી ન ચૂકવવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલના પુત્ર ડૉ. શિવમ જયસ્વાલને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.
બેતિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલ પાસેથી ખંડણી માંગવામાં આવી: નોંધનીય છે કે બેતિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલના એકમાત્ર પુત્ર ડૉ. શિવમ જયસ્વાલને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. 23 ઓક્ટોબરના રોજ, બપોરે 12:40 વાગ્યે, બેત્તિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલને બે અલગ અલગ મોબાઇલ નંબર પરથી ફોન આવ્યા હતા.
MPએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી: ફોન કરનારાઓએ ડૉ. સંજય જયસ્વાલ પાસેથી 10 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી અને જો તેઓ પૈસા ન આપે તો તેમના પુત્ર શિવમ જયસ્વાલને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. બેતિયાના સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલે શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી, FIR નોંધી અને હાલમાં વધુ તપાસ કરી રહી છે.
કોલ મળતાં જ પોલીસને જાણ કરી: પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સાંસદ ડૉ. સંજય જયસ્વાલને બે અલગ અલગ મોબાઇલ નંબર પરથી ફોન આવ્યા હતા. ફોન કરનારે ₹10 કરોડની માંગણી કરી હતી અને જો પૈસા ચૂકવવામાં નહીં આવે તો તેમના પુત્ર શિવમ જયસ્વાલને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ધમકી મળતાં જ સાંસદે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી.
પોલીસ ધરપકડનો દાવો કરી રહી છે: બેતિયાના SDPO વિવેક દીપએ જણાવ્યું હતું કે ડૉ. સંજય જયસ્વાલ પાસેથી ખંડણી માંગવામાં આવી છે. જો ખંડણી ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય તો તેમના પુત્રને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. ખંડણીખોરની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ કરવામાં આવશે. પોલીસ તેની ધરપકડ કરવા માટે દરોડા પાડી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં મામલો ઉકેલશે.
આ ઘટના એવા સમયે બની છે જ્યારે સમગ્ર બિહારમાં ચૂંટણીનો ગરમાવો છે અને સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં, શાસક પક્ષના સાંસદને આ રીતે ધમકી આપનારા ગુનેગારોને વહીવટીતંત્ર માટે એક મોટો પડકાર માનવામાં આવી રહ્યો છે. ચૂંટણી સમયે આવી ઘટનાએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.
આ પણ વાંચો: