ત્ર્યંબકેશ્વરના દર્શને જતા ભાજપના સાંસદની કાર હાઈવે પર જ ભડભડ સળગી ઉઠી, માંડ જીવ બચ્યો
મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં ભાજપના સાંસદની કારમાં આગ લાગવાથી તે સંપૂર્ણ સળગીને રાખ થઈ ગઈ.
Published : February 14, 2026 at 9:48 PM IST
નાશિક (મહારાષ્ટ્ર): નાસિક-મુંબઈ હાઈવે પર રાજસ્થાનના ભાજપના સાંસદ લુંબારમ ચૌધરીની રેન્જ રોવર કારમાં આગ લાગી, જેમાં તેઓ માંડ માંડ બચ્યા. આ અકસ્માતમાં કાર સંપૂર્ણપણે સળગીને રાખ થઈ ગઈ હતી. સદનસીબે, કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી, જોકે અકસ્માત સમયે સાંસદ કારમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.
આ ઘટના ગોંડે નજીક રાત્રે 1:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હોવાનું કહેવાય છે. સદનસીબે, ડ્રાઇવરની સમજદારીથી સાંસદ અને કારમાં સવાર બધા સુરક્ષિત રીતે બચી ગયા, જેના કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ.
જોકે, રેન્જ રોવર થોડીવારમાં જ આગમાં સંપૂર્ણપણે સળગીને રાખ થઈ ગઈ. રાજસ્થાનના ભાજપના સાંસદ લુંબારમ ચૌધરી, જે વાશિમથી ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરવા આવ્યા હતા, તેઓ રેન્જ રોવર (MH 01. DK 9975) માં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.
શાહપુરના ડ્રાઇવર અનિલ જાધવ કાર ચલાવી રહ્યા હતા. દરમિયાન કાર નાસિક નજીકના ગોંડે ફાટા વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે ડ્રાઇવરને અચાનક કારમાંથી કંઈક સળગતું હોવાની ગંધ આવી.
એક પણ ક્ષણનો વિલંબ કર્યા વિના, તેણે તરત જ કારને રસ્તાની બાજુમાં રોકી દીધી. કારમાં આગ લાગી હોવાની જાણ થતાં જ સાંસદ લુમ્બરમ ચૌધરી અને અન્ય સાથીઓ કારમાંથી બહાર નીકળી ગયા. આનાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ. થોડી જ વારમાં આગે ભયંકર સ્વરૂપ લઈ લીધુ અને કાર બળીને ખાખ થઈ ગઈ.
ફક્ત કારની બોડી બચી - ઘટનાની માહિતી મળતાં, વાડિવ પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. સ્થાનિક લોકોએ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી, જે થોડી જ વારમાં પહોંચી અને આગને કાબુમાં લીધી. જોકે, ત્યાં સુધીમાં કાર બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી. આ ઘટનાથી ઘણા કલાકો સુધી હાઇવે પર ટ્રાફિક પણ ખોરવાઈ ગયો હતો.
કોઈ જાનહાનિ નહીં - રાજસ્થાનના સાંસદ તેમના સાથીઓ સાથે થાણેથી ત્ર્યંબકેશ્વર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ગોંડે વિસ્તારમાં તેમની કારમાં અચાનક આગ લાગી.
ડ્રાઇવરની સતર્કતાને કારણે મોટો અકસ્માત ટળી ગયો. કોઈને ઈજા થવાના અહેવાલ નથી. વાડિવ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભગવાન માથુરે જણાવ્યું કે, અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં આકસ્મિક ટક્કરનો કેસ નોંધ્યો છે.
